Кот каждый день приходит к пруду и с интересом наблюдает за карпами кои

Живущий в Нидерландах котенок по кличке Мистер Мика заметил плавающих в пруду карпов кои и несколько минут наблюдал за ними. С тех пор прошло несколько лет, но подросший котик не утратил к рыбам интерес.
Кот приходит к пруду каждый день и просто наблюдает за жизнью рыб.
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