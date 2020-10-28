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Сообщество Без кота и жизнь не та 694 поста • 331 подписчик подписаться
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Кот каждый день приходит к пруду и с интересом наблюдает за карпами кои

Кот каждый день приходит к пруду и с интересом наблюдает за карпами кои (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 08:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   интересно   карп кои   кот   позитив   рыбы   
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Живущий в Нидерландах котенок по кличке Мистер Мика заметил плавающих в пруду карпов кои и несколько минут наблюдал за ними. С тех пор прошло несколько лет, но подросший котик не утратил к рыбам интерес.

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Метки: видео   животные   интересно   карп кои   кот   позитив   рыбы   
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4  комментария
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31k
Элек Мек 20 минут назад
Представляю какие криминальные думы роятся в голове кота.
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Ligov 42 минуты назад
Внеземная жизнь всегда интригует своей загадочностью...)
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Alex 50 минут назад
Втирается в доверие )
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Горожанин Час назад
Настоящий охотник долго готовит добычу.
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