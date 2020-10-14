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Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика"

Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика" (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 09:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   неожиданно   обезьяна   примат   рыбаки   
916
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Плывшие на лодке рыбаки увидели в мутной воде реки обезьяну. Животное пыталось переплыть на другой берег водоема, но выбилось из сил. Любители рыбной ловли решили не бросать примата в беде и позволили ему забраться.

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Метки: видео   неожиданно   обезьяна   примат   рыбаки   
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9k
Алексей Час назад
Добрые люди
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4k
AMD Полчаса назад
Ну хоть не навалила
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shevanez 55 минут назад
Ни мне -здрасьте, ни тебе спасибо, ни нам до свиданья.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Очень забавно. А что у ней в жопе? Может из-за этого все так получилось?
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