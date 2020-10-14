Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика"

Плывшие на лодке рыбаки увидели в мутной воде реки обезьяну. Животное пыталось переплыть на другой берег водоема, но выбилось из сил. Любители рыбной ловли решили не бросать примата в беде и позволили ему забраться.
Мужики, до другого берега не подкинете?
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Метки: видео неожиданно обезьяна примат рыбаки
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