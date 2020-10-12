Чтобы не заразиться коронавирусом во время секса врачи рекомендуют надевать маску и избегать оральных контактов. Однако несколько энтузиастов нашли свой подход к решению этой проблемы. Они сделали специальную комнатку для любовных утех на территории своего заведения.
Чего только не придумают!
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