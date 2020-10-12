FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10768 постов • 2416 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Современные проблемы требуют современных решений

Современные проблемы требуют современных решений (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: видео   комната   прикол   секс   юмор   
795
1
1
Чтобы не заразиться коронавирусом во время секса врачи рекомендуют надевать маску и избегать оральных контактов. Однако несколько энтузиастов нашли свой подход к решению этой проблемы. Они сделали специальную комнатку для любовных утех на территории своего заведения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   комната   прикол   секс   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Олег Полчаса назад
...а поцеловать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом «Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы Девочка так сильно хотела завести хомяка, что устроила целую кампанию по убеждению мамы В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика Пёс завалил девушку на землю прямо в момент записи ролика «Она просто стояла и смотрела!»: пользователи сети рассказали о конфузах в постели «Она просто стояла и смотрела!»: пользователи сети рассказали о конфузах в постели Забавная реклама мази «Звёздочка» Забавная реклама мази «Звёздочка»
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме
1
139
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в...
Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий
1
5
Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий
﻿
Набирающие популярность в сообществах
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
2
3
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
1
6
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Полкана перевели на удаленку
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#кино#сша#картинки#СССР#настроение#gif#девушки
#факты#животные#россия#фотографии#на различный вкус#люди#дети#позитив#актеры#домашние животные
#юмор#интересно#прикольные#смешные#война#природа#комментарии#собаки#в мире#коты

На что жалуетесь?

Вернуться