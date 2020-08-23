В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей

Аниматоры-вымогатели фотографировались с прохожими, а далее в грубой форме требовали 500-1000₽.
Смешно выглядит!))
Видео
Напомнило....
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Метки: видео вымогатели задержание костюмы прикол фото юмор
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