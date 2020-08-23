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В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей

В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей (3 фото)

Автор:
23 августа 2020 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вымогатели   задержание   костюмы   прикол   фото   юмор   
1816
3
Аниматоры-вымогатели фотографировались с прохожими, а далее в грубой форме требовали 500-1000₽.

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Метки: видео   вымогатели   задержание   костюмы   прикол   фото   юмор   
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Tu9R Час назад
Сказочные персонажи

Сказочные персонажи
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Запускайте Берлагу! 9 минут назад
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Двестиграмм Запускайте Берлагу! 2 минуты назад
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Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей
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Барсук Дарвин и аморальная премия 22 секунды назад
В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей
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141
злой робот 15 минут назад
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Сергей Полчаса назад
В Ялте такие же уроды, турЫстов щимят.
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7k
Otium7 Час назад
Ссылка coub.com
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7k
Cornho Час назад
В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей
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26k
Дмитрий Час назад
Банда мечты
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Михаил Час назад
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Aleksei Михаил Полчаса назад
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28k
Азат Баширов 2 часа назад
В Москве задержали вымогателей в костюмах сказочных персонажей
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555
Денис Ануфриев 2 часа назад
хм,в Питере так же
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Miralanim

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