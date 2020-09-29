Редкая запись. В.Высоцкий и Л.Зыкина - Если я заболею

Гулял тут как-то по интернетам и случайно обнаружил неизвестную мне доселе запись В.Высоцкого и Л.Зыкиной. Дуэтом. Под гитару.

Судя по всему, на каком-то застолье. Характерный звон присутствует.

Кто только не исполнял эту песню, но к такому дуэту я был не готов и приятно удивился.

"Если я заболею..."

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