Редкая запись. В.Высоцкий и Л.Зыкина - Если я заболею

Гулял тут как-то по интернетам и случайно обнаружил неизвестную мне доселе запись В.Высоцкого и Л.Зыкиной. Дуэтом. Под гитару.
Судя по всему, на каком-то застолье. Характерный звон присутствует.
Кто только не исполнял эту песню, но к такому дуэту я был не готов и приятно удивился.
"Если я заболею..."
Судя по всему, на каком-то застолье. Характерный звон присутствует.
Кто только не исполнял эту песню, но к такому дуэту я был не готов и приятно удивился.
"Если я заболею..."
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Авторский пост
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