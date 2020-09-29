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Редкая запись. В.Высоцкий и Л.Зыкина - Если я заболею

Редкая запись. В.Высоцкий и Л.Зыкина - Если я заболею (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 18:38
Метки: СССР   видео   высоцкий   зыкина   история   
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Гулял тут как-то по интернетам и случайно обнаружил неизвестную мне доселе запись В.Высоцкого и Л.Зыкиной. Дуэтом. Под гитару.
Судя по всему, на каком-то застолье. Характерный звон присутствует.
Кто только не исполнял эту песню, но к такому дуэту я был не готов и приятно удивился.
"Если я заболею..."

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Метки: СССР   видео   высоцкий   зыкина   история   
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9  комментариев
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60k
HundeBeißer2 19 часов назад
Великая эпоха,гениальные люди,легендарные песни!
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кира HundeBeißer2 18 часов назад
Да, это не теперешние: "...выстрел в сердце, мозг на дверце..."
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Fatima Habiba 14 часов назад
Какой приятный сюрприз!
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28k
Юр21 16 часов назад
Никогда не слышал, интересный пост!
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25k
parallax 17 часов назад
Зыкина, как человек, была говно. Это нивелирует все её успехи как певицы.
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RoseM parallax 9 часов назад
Этак ты почти все успехи Российской культуры нивелируешь и половину советских )))))

От Акуджавы и Цветаевой до Розенбаума и Домогарова )))))
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27k
lem02 18 часов назад
Первый раз слышу. Спасибо.
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1k
Domax3000 18 часов назад
Вот это неожиданно... Спасибо огромное!!!
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21k
Е-Лена 19 часов назад
Спасибо...
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