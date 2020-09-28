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Ястреб атаковал шпионивший за ним дрон

Ястреб атаковал шпионивший за ним дрон (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 08:09
Сообщество : Животные
Метки: видео   дрон   животные   квадрокоптер   сша   ястреб   
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Житель американского города Хаддонфилд решил понаблюдать с помощью квадрокоптера за сидевшей на дереве хищной птицей. Однако мужчина подлетел слишком близко и спровоцировал её.

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Метки: видео   дрон   животные   квадрокоптер   сша   ястреб   
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7k
Клёст Час назад
А на что мужик рассчитывал, вторгаясь в чужое воздушное пространство?)))
А на что мужик рассчитывал, вторгаясь в чужое воздушное пространство?)))
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18k
Mexanik79 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
aleksei 45 минут назад
Ястреб атаковал шпионивший за ним дронПосмотреть
Ястреб атаковал шпионивший за ним дрон
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Mr.Adamson

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