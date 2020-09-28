Ястреб атаковал шпионивший за ним дрон

Житель американского города Хаддонфилд решил понаблюдать с помощью квадрокоптера за сидевшей на дереве хищной птицей. Однако мужчина подлетел слишком близко и спровоцировал её.
Птица некоторое время внимательно изучала зависший недалеко от неё летающий предмет, а затем атаковала.
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