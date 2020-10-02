Туристы сняли, как обезьяны ныряют бомбочкой в реку

В природном парке в США туристы стали свидетелями необычного зрелища. Сидящие на дереве макаки начали неожиданно прыгать с ветвей в воду.
Похоже, в этом году обезьяны отдыхают лучше, чем многие люди
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