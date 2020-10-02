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Туристы сняли, как обезьяны ныряют бомбочкой в реку

Туристы сняли, как обезьяны ныряют бомбочкой в реку (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 10:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   вода   животные   макакие   обезьяны   прыжок   сша   
274
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В природном парке в США туристы стали свидетелями необычного зрелища. Сидящие на дереве макаки начали неожиданно прыгать с ветвей в воду.

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Метки: видео   вода   животные   макакие   обезьяны   прыжок   сша   
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7  комментариев
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8k
Алексей Час назад
Оператор косоглазый что ли,не видно как прыгают и не видно как в воду ныряют
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25k
labuda.blog 51 минуту назад
Стало известно кто снимает вертикальное видео
Стало известно кто снимает вертикальное видео
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11k
Пумба 57 минут назад
Нихера не видно! А почему? А потому что оператору не хватило ума повернуть телефон!!!

Нихера не видно! А почему? А потому что оператору не хватило ума повернуть телефон!!!
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30k
Элек Мек 59 минут назад
А не леопард ли вдохновил их на эти прыжки?
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8k
Serg2001 Элек Мек 56 минут назад
Или змея какая-нибудь... типа удав
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Одного не понимаю. Зачем вертикальное видео дополнять мутными полями? В результате на телефоне в четверть экрана
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