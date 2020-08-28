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Разъярённые львы набросились на своего кормильца и за несколько секунд всё было кончено

Разъярённые львы набросились на своего кормильца и за несколько секунд всё было кончено (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 21:49
Сообщество : Животные
Метки: внезапно   друг   заповедник   львы   нападение   смерть   сотрудник   юар   
6555
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Сотрудник заповедника в городе Худспрейт в ЮАР был большим другом львов, искренне надеясь на взаимность. Однажды утром он привычным движением открыл дверь вольера и зашёл к хищникам, но что-то пошло не так...

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Метки: внезапно   друг   заповедник   львы   нападение   смерть   сотрудник   юар   
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38  комментариев
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2k
Олег 4 часа назад
Напомнило притчу из фильма "Прирождённые убийцы": Женщина собирая хворост нашла ядовитую змею замёрзшую в снегу.Она взяла змею домой и выходила её.И вот однажды змея укусила её.Умирая женщина спросила змею:"Зачем ты это сделала?"И та ей ответила:"Послушай сука,ты же знала,что я змея".
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33k
Mich_Man 49 минут назад
А видео-то не то!)))
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116
Pi11igrim Час назад
Я бы провел аналогию с большими бойцовскими собаками. Сколько не воспитывай, если в голову что-нибудь стукнет, хозяев порвать может.
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2k
leto2016 Pi11igrim 52 минуты назад
Правильного хозяина, вожака и воспитателя ни когда не тронет. Отвечумба. А дураков, что к собакам как к приоре относятся, могут и тронуть. П.с. Про львов не знаю, молчу. Но кошки точно не кобры.
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"...а затем отпустят в дикую природу"
================
Какие гуманные!
Львов, которые с детства жили среди людей и не видели более живого мяса, чем то, которое им кидали в кормушки - выпускают на волю!
Как это толерантно и природолюбиво...
А то, что они даже кролика не словят и сдохнут либо от голода, либо от пули браконьера, к которому подойдут (они привыкли к человеку) - зоозащитников ниипёт. Они поставили "галочку", мол львов - выпустили на свободу...
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−98
Гоша Мокеев 2 часа назад
Зоошизики брызгают слюной,готовы убивать за своих сраных шавок а в реале сам видел боятся подойти к бродячей собачне во время собачьих свадеб!Двуличные лицемерные твари вот что про них нужно знать.
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33k
Mich_Man Гоша Мокеев 49 минут назад
+100500!
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11k
Алексей 2 часа назад
Да ктож знает психологию других видов?
Может у них считается высшей почестью дать "легкую" смерть старому самцу от своих лап, чем оставить его на растерзание шакалам?
Они ж не в курсе, что "самец", который был с ними все время, едит на машине и имеет страховку.
Он сам пытался стать "членом стаи"...
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140
Nane First NameLast Алексей Час назад
У хищников нет "психологии" и "морали". У них инстинкты. Пока выше него - ну типа сильнее и больше. Упал на ноги - добыча. Там все просто.
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5k
bum_er 2 часа назад
Где доказательства что его съели. такие байки можно днями рассказывать
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69
ElenaLove 2 часа назад
Странная ситуация, конечно. Понятно, что животные дикие и всякое такое. Интересно, что их могло так спровоцировать.
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415
Ivan ElenaLove 2 часа назад
Ну как говорится "шит хапенс"
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3k
Александр ElenaLove 12 минут назад
очень легко понять, обычная доминация, кто-то решил что он теперь вожак стаи.
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226
Vital Idol 2 часа назад
ну, по российским меркам для мужчин - пережил, где до пенсиив 65 не доживут 50%....
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809
Антон Vital Idol 2 часа назад
влажные мечты?
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Легки движение пасти друг льва превращается......превращается в кусоу сьедобного мяса
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15k
Robin Hood 3 часа назад
Хищник попробовавший человеческого мяса становится ЛЮДОЕДОМ. Навсегда. Это природа. Таких хищников надо ... усыплять (или убивать).
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2k
Красаучег) 3 часа назад
Они поели человеческого мяса.. теперь будут убивать человеков специально, по привычке..
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3k
Летучий Мыш 3 часа назад
Блин, начала читать, думала заголовок - специально такой. А дальше будет ми-ми-ми. Но нет.
То ли ракурс такой, но львицы реально здоровыми кажутся, будто это гибриды, а не просто львы. И не понимаю, аак выросших в неволе животных можно так вот отпустить. Они же сдохнут. А если они не выросли в неволе, не с соски выкормлены , то за каким боком мужик к ним так полез?
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
Какого хрена? Выходит эти львы уже двух человек убили, а их на свободу выпустили? Они что гонят? Они ещё кого-нибудь убьют, они людей не боятся, будут к людям шастать.
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43k
Albert GER Пачо Эррера 3 часа назад
это в Африке.
там еще много негров))
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8k
Нихуахуа Пачо Эррера 3 часа назад
Их же не в центре города выпустят.
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791
maloy 3 часа назад
"Не бойтесь, они не кусаются", наверное любимая его фраза
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5k
B0n maloy Час назад
Не бойтесь, они не кусаээээээээээээээээ....
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140
Nane First NameLast 3 часа назад
Он думал, что подружился с большими дикими кошками. Только те об этом не знали - они неграмотные.


Скорее всего, деда прихватило и упал. Ну а у тех инстинкт на добычу сработал.
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305
im240 3 часа назад
с друзьями всегда так...
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Судьба.
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7k
Prostovopros Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Нет судьбы, кроме той, которую мы выбираем сами...
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39k
Хельги 4 часа назад
Кста -это львицы. Как ни странно это опаснее. А так, бывает, главное помнить, что человеческая жизнь выше любой другой.
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8k
ss Хельги 3 часа назад
Какой-то сомнительный тезис. Смотря какой человек, сморя какое животное. Например индивид, который мучает животное или более слабого. На мой взгляд он должен сдохнуть. И его жизнь не стОит ничего, по сравнению с другими живыми существами. Например тореодор.
Или охотник, идущий на охоту. Его жизнь стоит столько же, сколько и жизнь животного, на которого он охотится. И если кабан распорол охотнику брюхо, то мне охотника не жалко. Сам начал. Знал куда идёт. Мне жальче кабана, если его убьют. Почему это жизнь охотника должна быть выше "любой другой"?!
Или человек натаскивающий и натравливающий своего пса на других людей. С какой стати его жизнь, даже если он кидается на людей, ниже жизни его идиота хозяина?
Да масса случаев, когда человеческая жизнь нифига не выше любой другой. Как и в данном случае...
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3k
fin4all Хельги 3 часа назад
Дать бы это львом почитать! Да вот только они твари неграмотные! Так и будут человека как котлету ходячую воспринимать
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20k
Седой Бегемот 4 часа назад
Человек-пешеход может 50 лет переходить дорогу по зеленому свету светофора, а на 51 год его собьют. Много случайностей в нашем мире.
Сейчас поналезут - "дикий зверь всегда остается диким", а на самом деле - очень многое в нашей жизни зависит от случайности.
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2k
banga911 Седой Бегемот 3 часа назад
Случайностей нет.
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18k
Альберт banga911 3 часа назад
Случайность - это непознанная закономерность.
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3k
Летучий Мыш Седой Бегемот 3 часа назад
Простите, а что здесь случайность? Может то, что его раньше не задрали?
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17k
Matrosskin Седой Бегемот 2 часа назад
Тут ситуация наоборот. Человек переходил на красный, но удачно - то ли машин было мало, то ли место такое, что его издалека было видно и скорости низкие. А потом не повезло.
И да, случайности, тут соглашусь. Даже домашние животные, которые много лет живут у человека иногда отчебучат какую-нибудь хрень (причём даже без умысла) - у меня знакомой её доберман жёстко прокусил ей руку - просто заигрались, одна не туда руку дёрнула, а другой мимо игрушки пастью клацнул. Ни до, ни после даже и близко ничего похожего не было. А здесь огромные животины, да ещё и вооружённые полным набором для смертоубийства ....
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