Разъярённые львы набросились на своего кормильца и за несколько секунд всё было кончено

В среду, 26 августа, 68-летний Уэст Мэтьюсон решил посмотреть, как себя чувствуют его подшефные белые львы - Деми и Таннер. Он зашёл в вольер к своим любимцам и, то ли сам допустил излишнюю фамильярность, то ли хищники были не в духе - этого наверно никто не узнает. Разъярённые 180-килограммовые животные бросились на своего благодетеля и нанесли ему раны несовместимые с жизнью.

Жена Мэтьюсона, прибежав на шум, пыталась спасти мужа от "озверевших" львов, но безуспешно. Её супруг умер от нанесённых животными травм.