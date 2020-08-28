Разъярённые львы набросились на своего кормильца и за несколько секунд всё было кончено

Сотрудник заповедника в городе Худспрейт в ЮАР был большим другом львов, искренне надеясь на взаимность. Однажды утром он привычным движением открыл дверь вольера и зашёл к хищникам, но что-то пошло не так...
В среду, 26 августа, 68-летний Уэст Мэтьюсон решил посмотреть, как себя чувствуют его подшефные белые львы - Деми и Таннер. Он зашёл в вольер к своим любимцам и, то ли сам допустил излишнюю фамильярность, то ли хищники были не в духе - этого наверно никто не узнает. Разъярённые 180-килограммовые животные бросились на своего благодетеля и нанесли ему раны несовместимые с жизнью.
Жена Мэтьюсона, прибежав на шум, пыталась спасти мужа от "озверевших" львов, но безуспешно. Её супруг умер от нанесённых животными травм.
Невестка погибшего - Тери Фергюссон (Tehri Fergusson) сказала, что родные до сих пор не знают всех деталей произошедшего. «Нужно понимать, что Уэст был не так молод, как ему казалось. Мы всё ещё не знаем, как такое могло случиться», — сказала она.
Позже работники заповедника усыпили разбушевавшихся львов транквилизатором и перевезли в местный центр по спасению редких видов животных. «Они теперь в безопасном месте. За ними будут хорошо ухаживать, а затем отпустят в дикую природу. Сюда они больше не вернутся», — сказала Фергюссон.
Источник в New York Post отмечает, что эти же самые львы в 2017 году, вырвавшись на свободу, убили местного фермера.
Таким был защитник южноафриканской природы и друг львов Уэст Мэтьюсон при жизни...
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Какие гуманные!
Львов, которые с детства жили среди людей и не видели более живого мяса, чем то, которое им кидали в кормушки - выпускают на волю!
Как это толерантно и природолюбиво...
А то, что они даже кролика не словят и сдохнут либо от голода, либо от пули браконьера, к которому подойдут (они привыкли к человеку) - зоозащитников ниипёт. Они поставили "галочку", мол львов - выпустили на свободу...
Может у них считается высшей почестью дать "легкую" смерть старому самцу от своих лап, чем оставить его на растерзание шакалам?
Они ж не в курсе, что "самец", который был с ними все время, едит на машине и имеет страховку.
Он сам пытался стать "членом стаи"...
То ли ракурс такой, но львицы реально здоровыми кажутся, будто это гибриды, а не просто львы. И не понимаю, аак выросших в неволе животных можно так вот отпустить. Они же сдохнут. А если они не выросли в неволе, не с соски выкормлены , то за каким боком мужик к ним так полез?
там еще много негров))
Скорее всего, деда прихватило и упал. Ну а у тех инстинкт на добычу сработал.
Или охотник, идущий на охоту. Его жизнь стоит столько же, сколько и жизнь животного, на которого он охотится. И если кабан распорол охотнику брюхо, то мне охотника не жалко. Сам начал. Знал куда идёт. Мне жальче кабана, если его убьют. Почему это жизнь охотника должна быть выше "любой другой"?!
Или человек натаскивающий и натравливающий своего пса на других людей. С какой стати его жизнь, даже если он кидается на людей, ниже жизни его идиота хозяина?
Да масса случаев, когда человеческая жизнь нифига не выше любой другой. Как и в данном случае...
Сейчас поналезут - "дикий зверь всегда остается диким", а на самом деле - очень многое в нашей жизни зависит от случайности.
И да, случайности, тут соглашусь. Даже домашние животные, которые много лет живут у человека иногда отчебучат какую-нибудь хрень (причём даже без умысла) - у меня знакомой её доберман жёстко прокусил ей руку - просто заигрались, одна не туда руку дёрнула, а другой мимо игрушки пастью клацнул. Ни до, ни после даже и близко ничего похожего не было. А здесь огромные животины, да ещё и вооружённые полным набором для смертоубийства ....