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Неудачная попытка: парень упал в воду, пытаясь прыгнуть над рекой

Неудачная попытка: парень упал в воду, пытаясь прыгнуть над рекой (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 09:20
Метки: видео   мост   неудача   падение   прикол   прыжок   юмор   
763
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Парень попытался прыгнуть с балки на балку, но поскользнулся и упал в реку. Его друзья записали все происходящее на видео, но они не предполагали, что приятель упадет в воду.

Источник:

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Метки: видео   мост   неудача   падение   прикол   прыжок   юмор   
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9  комментариев
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1k
Евгений 2 часа назад
"ЧЕРЕЗ МОСТ!" Как рождаются такие заголовки?
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8k
Павел Тарасов Минуту назад
кобчик мог сломать делать не#уй
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9k
Seledochnik Полчаса назад
Поколение слабоумных АУЕшников
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5k
z0_0b 49 минут назад
Прыгнул попкочкой (:
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−59
............ 54 минуты назад
где мост то?
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35k
Вепс Час назад
Это ферма для трубопровода или ещё чего, но не мост.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Был бы хвост - зацепился бы))
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5k
Игорь 2 часа назад
парень не пострадал - пострадала жопа
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