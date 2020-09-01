Неудачная попытка: парень упал в воду, пытаясь прыгнуть над рекой

Парень попытался прыгнуть с балки на балку, но поскользнулся и упал в реку. Его друзья записали все происходящее на видео, но они не предполагали, что приятель упадет в воду.
Парень, по всей видимости, не пострадал
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