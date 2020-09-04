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Как создаются ролики Blizzard с помощью stop-motion анимации

Как создаются ролики Blizzard с помощью stop-motion анимации (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 08:52
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: blizzard   Джастин Раш   Мультипликатор   анимация   видео   прикол   
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Главный мультипликатор команды Blizzard Джастин Раш показал, как создаются движения и трюки некоторых персонажей. Большинство кадров Джастин анимирует именно сам.

Источник:

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Метки: blizzard   Джастин Раш   Мультипликатор   анимация   видео   прикол   
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2  комментария
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2k
ваня панкин 2 часа назад
а что же он топор выбросил, олух...
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16k
SerGProS ваня панкин 2 часа назад
И лифчик зачем-то надел
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