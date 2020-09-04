Как создаются ролики Blizzard с помощью stop-motion анимации

Главный мультипликатор команды Blizzard Джастин Раш показал, как создаются движения и трюки некоторых персонажей. Большинство кадров Джастин анимирует именно сам.
Джастин Раш придумал движения Сильваны, Хандзо и множества других персонажей Blizzard
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