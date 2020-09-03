Ефремов вину признал, но никто не поверил — 11 лет колонии требует обвинение

Сегодня, на последнем перед вынесением приговора заседании суда по делу Ефремова, артист вдруг признал свою вину. В таком развитии дела не было ни у кого никаких сомнений.
Мы отмечали в своей последней публикации на эту тему, что вся линия защиты строилась на отсутствии видео того момента, когда Ефремов выходит из своего авто после аварии. Именно таким образом, думая, что такого видео нет, Ефремов и его защита, пытались, практически «в наглую», избежать заслуженного наказания для заслуженного артиста.
Однако на последнем заседании суда, два дня назад, перед прениями, которые проходят сегодня, видео того, как Ефремова выводят из-за руля его автомобиля сразу после аварии, было приобщено к делу.
Та позиция, которую выбрал Ефремов и его защита в ходе всего процесса, не предусматривала просьб о каком либо снисхождении, так как вина не признавалась, а артист якобы ничего не помнил. В итоге процесса, сегодня, на прениях, адвокат должен был потребовать полного оправдания, следуя этой логике.
Однако, теперь, это стало невозможным с той точки зрения, что теперь надо работать над сокращением срока, который будет в приговоре. Потребовалось попросить теперь о снисхождении. А чтобы это сделать, нужно признать вину.
Особо стоит подчеркнуть, что Ефремов в суде свою вину сегодня признал, но не раскаялся и не попросил прощения.
То, что так будет, не было ни у кого никаких сомнений ещё после первого заседания суда. Дело Ефремова, его вина, полная его вина, абсолютно была всем очевидна ещё до суда. Его вина была полностью практически доказанной ещё на начальной стадии следствия.
Зачем была выбрана такая глупая позиция, остаётся непонятным, только если это не была единственная, отчаянная, и безнадёжная попытка выкрутиться, но это также очень глупо.
Сегодня Ефремов признал на суде свою вину потому, что, как сказал его адвокат Эльман Пашаев, на представленном видео, Ефремов, дескать, считает, что он артист народа, и если народ признал его виновным, то и он признаёт свою вину.
Однако на последнем заседании суда, два дня назад, перед прениями, которые проходят сегодня, видео того, как Ефремова выводят из-за руля его автомобиля сразу после аварии, было приобщено к делу.
Та позиция, которую выбрал Ефремов и его защита в ходе всего процесса, не предусматривала просьб о каком либо снисхождении, так как вина не признавалась, а артист якобы ничего не помнил. В итоге процесса, сегодня, на прениях, адвокат должен был потребовать полного оправдания, следуя этой логике.
Однако, теперь, это стало невозможным с той точки зрения, что теперь надо работать над сокращением срока, который будет в приговоре. Потребовалось попросить теперь о снисхождении. А чтобы это сделать, нужно признать вину.
Особо стоит подчеркнуть, что Ефремов в суде свою вину сегодня признал, но не раскаялся и не попросил прощения.
То, что так будет, не было ни у кого никаких сомнений ещё после первого заседания суда. Дело Ефремова, его вина, полная его вина, абсолютно была всем очевидна ещё до суда. Его вина была полностью практически доказанной ещё на начальной стадии следствия.
Зачем была выбрана такая глупая позиция, остаётся непонятным, только если это не была единственная, отчаянная, и безнадёжная попытка выкрутиться, но это также очень глупо.
Сегодня Ефремов признал на суде свою вину потому, что, как сказал его адвокат Эльман Пашаев, на представленном видео, Ефремов, дескать, считает, что он артист народа, и если народ признал его виновным, то и он признаёт свою вину.
Однако, даже это гадко. Так как Ефремов никакой не артист народа, народ всю эту циничную попытку выкрутиться, уйти от наказания, видел. Кроме того, Ефремов в этой фразе, всё равно, невзирая на весь спектр доказательств его вины, даже признавая себя виновным, делает вид, что это не он виноват, а народ его обвинил.
Это гадко и мерзко, и это новое дно Ефремова, которым, судя по всему – нет конца у Ефремова.
Как следствие, в его искреннее признание вины уже никто не поверил и не поверит. Не поверит и суд.
Обвинение на прениях попросило суд признать Ефремова виновным и приговорить к практически самому максимальному сроку по данной статье – 11 лет колонии. Верхняя планка по статье Ефремова о пьяном ДТП со смертельным исходом – 12 лет.
Соответственно, как мы и писали ранее, Ефремов получит максимальное наказание. Мы не раз указывали в своих публикациях, что весь этот цирк и абсурд, который устроил Ефремов и его защита на суде, обязательно оценит Пресненский суд, в котором слушается дело.
Сегодня пройдут эти прения сторон, и уже завтра, или в понедельник, Пресненский суд огласит приговор этому артисту, но никак не народа. Проявит ли суд хоть какое-то снисхождение к этому артисту, неизвестно, но суд у нас гуманный и должен быть и оставаться гуманным.
Возможно, что какое-то небольшое снисхождение и будет, и получит этот совсем не народный артист лет 8 колонии.
Кроме того, очевидно, что Ефремова и его адвоката Пашаева ждёт в конце суда, уже после приговора, некоторый «сюрприз». Одна из адвокатов потерпевших попросила суд вынести в конце приговора частное определение суда по тем свидетелям, которые утверждали, как они якобы видели, что Ефремова не было за рулём его же автомобиля.
Напомним, что показания данных свидетелей, которых привёл в суд адвокат Ефремова Пашаев, не выдерживают никакой критики даже при поверхностном изучении. К примеру, один из свидетелей, практически полуслепой (как в анекдоте), заявил, что слышал визг тормозов автомобиля Ефремова, который, как известно и доказано, не тормозил вообще. Другой свидетель утверждал, что видел, как за руль садился не Ефремов, но его утверждения опровергли камеры видеонаблюдения, где видно, как в том месте, о котором утверждал свидетель, за руль садится именно Ефремов.
Теперь же, так как эти свидетели были предупреждены о даче ложных показаний в суде, сторона потерпевших, совершенно справедливо подозревает, что это были лжесвидетели, и просит суд вынести определение, чтобы проверкой показаний этих свидетелей теперь занялись правоохранительные органы.
Примечательным является то, что по слухам, озвученным некоторыми СМИ, Ефремов заплатил своему адвокату за всю эту линию защиты 11 миллионов рублей.
фото: пресс-служба Пресненского суда
видео: Tochka Zрения\Ruptly
текст: Александр Точка
Это гадко и мерзко, и это новое дно Ефремова, которым, судя по всему – нет конца у Ефремова.
Как следствие, в его искреннее признание вины уже никто не поверил и не поверит. Не поверит и суд.
Обвинение на прениях попросило суд признать Ефремова виновным и приговорить к практически самому максимальному сроку по данной статье – 11 лет колонии. Верхняя планка по статье Ефремова о пьяном ДТП со смертельным исходом – 12 лет.
Соответственно, как мы и писали ранее, Ефремов получит максимальное наказание. Мы не раз указывали в своих публикациях, что весь этот цирк и абсурд, который устроил Ефремов и его защита на суде, обязательно оценит Пресненский суд, в котором слушается дело.
Сегодня пройдут эти прения сторон, и уже завтра, или в понедельник, Пресненский суд огласит приговор этому артисту, но никак не народа. Проявит ли суд хоть какое-то снисхождение к этому артисту, неизвестно, но суд у нас гуманный и должен быть и оставаться гуманным.
Возможно, что какое-то небольшое снисхождение и будет, и получит этот совсем не народный артист лет 8 колонии.
Кроме того, очевидно, что Ефремова и его адвоката Пашаева ждёт в конце суда, уже после приговора, некоторый «сюрприз». Одна из адвокатов потерпевших попросила суд вынести в конце приговора частное определение суда по тем свидетелям, которые утверждали, как они якобы видели, что Ефремова не было за рулём его же автомобиля.
Напомним, что показания данных свидетелей, которых привёл в суд адвокат Ефремова Пашаев, не выдерживают никакой критики даже при поверхностном изучении. К примеру, один из свидетелей, практически полуслепой (как в анекдоте), заявил, что слышал визг тормозов автомобиля Ефремова, который, как известно и доказано, не тормозил вообще. Другой свидетель утверждал, что видел, как за руль садился не Ефремов, но его утверждения опровергли камеры видеонаблюдения, где видно, как в том месте, о котором утверждал свидетель, за руль садится именно Ефремов.
Теперь же, так как эти свидетели были предупреждены о даче ложных показаний в суде, сторона потерпевших, совершенно справедливо подозревает, что это были лжесвидетели, и просит суд вынести определение, чтобы проверкой показаний этих свидетелей теперь занялись правоохранительные органы.
Примечательным является то, что по слухам, озвученным некоторыми СМИ, Ефремов заплатил своему адвокату за всю эту линию защиты 11 миллионов рублей.
фото: пресс-служба Пресненского суда
видео: Tochka Zрения\Ruptly
текст: Александр Точка
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скоро сам убедишься.
есть ещё верховный суд, еспч... или у него опять провалы в памяти начнутся. а может вообще скажет что на скамье подсудимых был не он, а клон созданный в кремле
Максималку надо давать, 12 лет...
По ляму за присуженный год. А денег , как он говорит , у него " до..уя" . Мог бы и побольше себе , "народному" , срок оплатить. Лет 15-20 хотя бы. Дерьмо