FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сетевое издание Tochka Zрения 687 постов • 36 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Новое > Видео > Сообщество Сетевое издание Tochka Zрения 
Ефремов вину признал, но никто не поверил — 11 лет колонии требует обвинение

Ефремов вину признал, но никто не поверил — 11 лет колонии требует обвинение (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 13:55
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: дело ефремова   дтп ефремова   итоги процесса над ефремовым   криминал   общество   пресненский суд   приговор ефремову   происшествия   
1265
1
1
Сегодня, на последнем перед вынесением приговора заседании суда по делу Ефремова, артист вдруг признал свою вину. В таком развитии дела не было ни у кого никаких сомнений.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сетевое издание Tochka Zрения"
Метки: дело ефремова   дтп ефремова   итоги процесса над ефремовым   криминал   общество   пресненский суд   приговор ефремову   происшествия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
540
Alexandr F 22 часа назад
Скоро спектакль закончится. Зрители разойдутся. И начнется реальная жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Батончик с маком Alexandr F 22 часа назад
шоу будет продолжаться.
скоро сам убедишься.
есть ещё верховный суд, еспч... или у него опять провалы в памяти начнутся. а может вообще скажет что на скамье подсудимых был не он, а клон созданный в кремле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
olegga 17 часов назад
Та если бы не общественный резонанс, то развитие событий, увы, было бы иным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Диагноз 19 часов назад
артист народа...
Максималку надо давать, 12 лет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
784
DanzelBanzel 19 часов назад
11 лямов, где-то Фейкин скулит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
Ясный Пень 21 час назад
"Ефремов заплатил своему адвокату за всю эту линию защиты 11 миллионов рублей."

По ляму за присуженный год. А денег , как он говорит , у него " до..уя" . Мог бы и побольше себе , "народному" , срок оплатить. Лет 15-20 хотя бы. Дерьмо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео) Мексиканский наркокартель продемонстрировал свой спецназ в качестве послания властям Мексиканский наркокартель продемонстрировал свой спецназ в качестве послания властям Словесный конфликт в московском кафе закончился поножовщиной Словесный конфликт в московском кафе закончился поножовщиной Мать подговорила дочь украсть чужую сумку Мать подговорила дочь украсть чужую сумку Вьетнамцы объединились, чтобы наказать грабителей Вьетнамцы объединились, чтобы наказать грабителей Нападение мужчины на девочку в омском подъезде Нападение мужчины на девочку в омском подъезде
Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения
https://fishki.net/community/setevoe-izdanie-tochka-zrenija Сетевое информационно-аналитическое издание &#34;Tochka Zрения&#34; Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-76694 от 06 сентября 2019 года
27801



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря
5
73
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
3
66
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему этим летом подорожали арбузы?
0
25
Почему этим летом подорожали арбузы?
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
5
19
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Невероятная трансформация старого доброго «Динамо» (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#дтп#авария#фильмы#навальный#дети#авто авария#лучшее#ретро
#фото#интересно#интересное#подборка#актеры#movienews.film#природа#германия#настроение#смешные
#прикол#животные#история#кино#новинки#в мире#разное#картинки#позитив#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться