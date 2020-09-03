Ефремов вину признал, но никто не поверил — 11 лет колонии требует обвинение

Однако, даже это гадко. Так как Ефремов никакой не артист народа, народ всю эту циничную попытку выкрутиться, уйти от наказания, видел. Кроме того, Ефремов в этой фразе, всё равно, невзирая на весь спектр доказательств его вины, даже признавая себя виновным, делает вид, что это не он виноват, а народ его обвинил.



Это гадко и мерзко, и это новое дно Ефремова, которым, судя по всему – нет конца у Ефремова.



Как следствие, в его искреннее признание вины уже никто не поверил и не поверит. Не поверит и суд.



Обвинение на прениях попросило суд признать Ефремова виновным и приговорить к практически самому максимальному сроку по данной статье – 11 лет колонии. Верхняя планка по статье Ефремова о пьяном ДТП со смертельным исходом – 12 лет.



Соответственно, как мы и писали ранее, Ефремов получит максимальное наказание. Мы не раз указывали в своих публикациях, что весь этот цирк и абсурд, который устроил Ефремов и его защита на суде, обязательно оценит Пресненский суд, в котором слушается дело.



Сегодня пройдут эти прения сторон, и уже завтра, или в понедельник, Пресненский суд огласит приговор этому артисту, но никак не народа. Проявит ли суд хоть какое-то снисхождение к этому артисту, неизвестно, но суд у нас гуманный и должен быть и оставаться гуманным.



Возможно, что какое-то небольшое снисхождение и будет, и получит этот совсем не народный артист лет 8 колонии.



Кроме того, очевидно, что Ефремова и его адвоката Пашаева ждёт в конце суда, уже после приговора, некоторый «сюрприз». Одна из адвокатов потерпевших попросила суд вынести в конце приговора частное определение суда по тем свидетелям, которые утверждали, как они якобы видели, что Ефремова не было за рулём его же автомобиля.



Напомним, что показания данных свидетелей, которых привёл в суд адвокат Ефремова Пашаев, не выдерживают никакой критики даже при поверхностном изучении. К примеру, один из свидетелей, практически полуслепой (как в анекдоте), заявил, что слышал визг тормозов автомобиля Ефремова, который, как известно и доказано, не тормозил вообще. Другой свидетель утверждал, что видел, как за руль садился не Ефремов, но его утверждения опровергли камеры видеонаблюдения, где видно, как в том месте, о котором утверждал свидетель, за руль садится именно Ефремов.



Теперь же, так как эти свидетели были предупреждены о даче ложных показаний в суде, сторона потерпевших, совершенно справедливо подозревает, что это были лжесвидетели, и просит суд вынести определение, чтобы проверкой показаний этих свидетелей теперь занялись правоохранительные органы.



Примечательным является то, что по слухам, озвученным некоторыми СМИ, Ефремов заплатил своему адвокату за всю эту линию защиты 11 миллионов рублей.



фото: пресс-служба Пресненского суда



видео: Tochka Zрения\Ruptly



текст: Александр Точка