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Вована жалко

Вована жалко (1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 18:48
Метки: Тюмень   авария   видео   кран   падение   

Вот что это - нарушение ТБ или погода виновата?

Ильдар Суюндиков

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7k
Александр 2 дня назад
Вызов поступил в 15:25, на место происшествия сразу были направлены две бригады скорой медицинской помощи, прибытие в 15:34. Двое пациентов доставлены в ОКБ № 2. Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция, рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения. Состояние второго оценивается как тяжелое он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.
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37k
Александр День назад
Это друг нашей семьи. Он жив, в реанимации, состояние стабильно тяжелое - Черепно-мозговая травма и разрыв легких. Я прямо в это время разговаривал с ним по телефону. Ему в рацию начальник орет - цемент подвезли, будешь подымать! Он ему - какой наухо цемент - дождяра льет и ветер, я сейчас ухожу с крана. Реально в это время пошли порывы, я пошел закрывать в квартире окна, говорю перезвоню позже. Вот так вот. Это кошмар. Но больше всего удивляет как он вообще выжил, высота 20ти этажки, рухнул плашмя на землю. Со вторым крановщиком все в порядке отделался испугом. Вова отличный мужик и друг, парень с золотыми руками. Скорейшего ему выздоровления и молимся чтоб встал на наоги и не остался инвалидом.
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386
Zavrrr День назад
Благодаря таким строителям как вы, мы можем сидеть в теплой квартире в плохую погоду и смотреть как вы страдаете ради нашего блага!
Желаю вам море здоровья! Братья строители!
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386
Zavrrr День назад
Вован здоровья тебе! Братишка!
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3k
Шура ОсЕчкин День назад
КранНадзор выйдет чистым из воды.
Сам я не крановщик. Но, вроде ветер штормовой.
И стрелы не по ветру.
Прокуратура разберется.
Нарушение ТБ и ОТ - явное.
Очень жаль пострадавших.
И не дай Бог, погибших...
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37k
Александр Шура ОсЕчкин День назад
Дак его начальник еще и работать заставлял в это время... Я выше написал. Своими ушами слышал за 2 минуты до падения. Будем свидетельствовать в суде с женой, если такой вообще будет. Это разгильдяйство. От МЧС предупреждение висело с утра.
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176k
TUKUTELA-сепар День назад
чурки [мат],кранавой не полезет на кран,и смотрит прогноз ,,на кране есть приборы показывают скорость ветра итд
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2k
Димка Смола/67 2 дня назад
У меня такая Ж на воде была!!! Вот реально до берега 300-500 метров на моторе (9.9) плывем в сторону лагеря, резко за 1 минуту как началась Ж......... вот черт ногу сломит !!! Благо не паниковали, лодку по ветру, волна с метр.... мотор на всю и до другого берега 1.5 км страшно было [мат] нас 2. удочки, хренудочки.... короче на берез залетели , 15 минут вот такая хрень и потом тишина, солнышко. радуга.......... Мужики в лагере шатры, палатки стоя держали))) мы приплыли так те чуть ли не обниматься , мол живы. Природа бывает жестока и ни какая ТБ не поможет !
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10k
Анатолий Соколов Димка Смола/67 День назад
согласно тб при прогнозе "гроза", "штормовой ветер" все высотные работы прекращаются ( краны, подъемники для мытья окон, альпинисты на фасадах - даже кровельные работы проводить нельзя ) - то есть в кранах никого не должно было находиться.
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2k
Димка Смола/67 Анатолий Соколов День назад
Наши синоптики как правило ошибаются всего раз в день )
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10k
поручик Ржевский 2 дня назад
Удивительно, как этих рабочих (которые снимали), не "посдувало"... Если краны падали, то у них там такой "сквозняк" должен быть... а они на краю стоят и снимают...

Интересно, кто-то за это "рас3,14здяйство" ответит или скажут что работники виноваты?..
Скорее! Быстрее! "Бабло"!
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2k
RoseM поручик Ржевский День назад
"Удивительно, как этих рабочих (которые снимали), не "посдувало"... Если краны падали"

Вы - классический "гуманитарий", жертва ЕГЭ, короче.
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10k
поручик Ржевский RoseM 14 часов назад
Если Вам не знакомо такое явление, как "сквозняк" - Вы "сказочный" персонаж...
А школу я окончил в 1988-м году, так что про ЕГЭ рассказывайте своим ровесникам...
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2k
RoseM поручик Ржевский 7 часов назад
"А школу я окончил в 1988-м году"

Ну, как говорится: нашла, дура, чем гордиться.

Позоришь советское образование.
Рассуждения типа: "кран упал, почему людей не сдуло" - на уровне детского сада.

Ты, очевидно, двоечником был и в 1988 году со справкой из школы вышел. "Окончил он", ага. ))))
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6k
Sterling Malory Archer 2 дня назад
Говорят два крановщика живы, но в тяжёлом состоянии.
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37k
Александр Sterling Malory Archer День назад
Один вообще почти не пострадал, Вова оч тяжелый...(
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736
Горец U 2 дня назад
Все живы?...
Нарушение ОТ налицо!
Прогноз давно говорил о сильном ветре.
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23k
parallax 2 дня назад
При таком ветре должны были остановить все работы.
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32k
dima423 2 дня назад
Хоть бы рассказали че с Вованом то в итоге... мы ж переживаем)
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