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Ильдар Суюндиков
Вована жалко
(1 видео)
Автор:
Ильдар Суюндиков
02 сентября 2020 18:48
Метки:
Тюмень
авария
видео
кран
падение
Вот что это - нарушение ТБ или погода виновата?
Ильдар Суюндиков
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7k
Александр
2 дня назад
Вызов поступил в 15:25, на место происшествия сразу были направлены две бригады скорой медицинской помощи, прибытие в 15:34. Двое пациентов доставлены в ОКБ № 2. Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция, рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения. Состояние второго оценивается как тяжелое он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.
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37k
Александр
День назад
Это друг нашей семьи. Он жив, в реанимации, состояние стабильно тяжелое - Черепно-мозговая травма и разрыв легких. Я прямо в это время разговаривал с ним по телефону. Ему в рацию начальник орет - цемент подвезли, будешь подымать! Он ему - какой наухо цемент - дождяра льет и ветер, я сейчас ухожу с крана. Реально в это время пошли порывы, я пошел закрывать в квартире окна, говорю перезвоню позже. Вот так вот. Это кошмар. Но больше всего удивляет как он вообще выжил, высота 20ти этажки, рухнул плашмя на землю. Со вторым крановщиком все в порядке отделался испугом. Вова отличный мужик и друг, парень с золотыми руками. Скорейшего ему выздоровления и молимся чтоб встал на наоги и не остался инвалидом.
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Zavrrr
День назад
Благодаря таким строителям как вы, мы можем сидеть в теплой квартире в плохую погоду и смотреть как вы страдаете ради нашего блага!
Желаю вам море здоровья! Братья строители!
2
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Zavrrr
День назад
Вован здоровья тебе! Братишка!
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3k
Шура ОсЕчкин
День назад
КранНадзор выйдет чистым из воды.
Сам я не крановщик. Но, вроде ветер штормовой.
И стрелы не по ветру.
Прокуратура разберется.
Нарушение ТБ и ОТ - явное.
Очень жаль пострадавших.
И не дай Бог, погибших...
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37k
Александр
Шура ОсЕчкин
День назад
Дак его начальник еще и работать заставлял в это время... Я выше написал. Своими ушами слышал за 2 минуты до падения. Будем свидетельствовать в суде с женой, если такой вообще будет. Это разгильдяйство. От МЧС предупреждение висело с утра.
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176k
TUKUTELA-сепар
День назад
чурки
[мат]
,кранавой не полезет на кран,и смотрит прогноз ,,на кране есть приборы показывают скорость ветра итд
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2k
Димка Смола/67
2 дня назад
У меня такая Ж на воде была!!! Вот реально до берега 300-500 метров на моторе (9.9) плывем в сторону лагеря, резко за 1 минуту как началась Ж......... вот черт ногу сломит !!! Благо не паниковали, лодку по ветру, волна с метр.... мотор на всю и до другого берега 1.5 км страшно было
[мат]
нас 2. удочки, хренудочки.... короче на берез залетели , 15 минут вот такая хрень и потом тишина, солнышко. радуга.......... Мужики в лагере шатры, палатки стоя держали))) мы приплыли так те чуть ли не обниматься , мол живы. Природа бывает жестока и ни какая ТБ не поможет !
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10k
Анатолий Соколов
Димка Смола/67
День назад
согласно тб при прогнозе "гроза", "штормовой ветер" все высотные работы прекращаются ( краны, подъемники для мытья окон, альпинисты на фасадах - даже кровельные работы проводить нельзя ) - то есть в кранах никого не должно было находиться.
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Димка Смола/67
Анатолий Соколов
День назад
Наши синоптики как правило ошибаются всего раз в день )
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10k
поручик Ржевский
2 дня назад
Удивительно, как этих рабочих (которые снимали), не "посдувало"... Если краны падали, то у них там такой "сквозняк" должен быть... а они на краю стоят и снимают...
Интересно, кто-то за это "рас3,14здяйство" ответит или скажут что работники виноваты?..
Скорее! Быстрее! "Бабло"!
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RoseM
поручик Ржевский
День назад
"Удивительно, как этих рабочих (которые снимали), не "посдувало"... Если краны падали"
Вы - классический "гуманитарий", жертва ЕГЭ, короче.
-3
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поручик Ржевский
RoseM
14 часов назад
Если Вам не знакомо такое явление, как "сквозняк" - Вы "сказочный" персонаж...
А школу я окончил в 1988-м году, так что про ЕГЭ рассказывайте своим ровесникам...
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RoseM
поручик Ржевский
7 часов назад
"А школу я окончил в 1988-м году"
Ну, как говорится: нашла, дура, чем гордиться.
Позоришь советское образование.
Рассуждения типа: "кран упал, почему людей не сдуло" - на уровне детского сада.
Ты, очевидно, двоечником был и в 1988 году со справкой из школы вышел. "Окончил он", ага. ))))
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Sterling Malory Archer
2 дня назад
Говорят два крановщика живы, но в тяжёлом состоянии.
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Александр
Sterling Malory Archer
День назад
Один вообще почти не пострадал, Вова оч тяжелый...(
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Горец U
2 дня назад
Все живы?...
Нарушение ОТ налицо!
Прогноз давно говорил о сильном ветре.
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parallax
2 дня назад
При таком ветре должны были остановить все работы.
9
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dima423
2 дня назад
Хоть бы рассказали че с Вованом то в итоге... мы ж переживаем)
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Желаю вам море здоровья! Братья строители!
Сам я не крановщик. Но, вроде ветер штормовой.
И стрелы не по ветру.
Прокуратура разберется.
Нарушение ТБ и ОТ - явное.
Очень жаль пострадавших.
И не дай Бог, погибших...
Интересно, кто-то за это "рас3,14здяйство" ответит или скажут что работники виноваты?..
Скорее! Быстрее! "Бабло"!
Вы - классический "гуманитарий", жертва ЕГЭ, короче.
А школу я окончил в 1988-м году, так что про ЕГЭ рассказывайте своим ровесникам...
Ну, как говорится: нашла, дура, чем гордиться.
Позоришь советское образование.
Рассуждения типа: "кран упал, почему людей не сдуло" - на уровне детского сада.
Ты, очевидно, двоечником был и в 1988 году со справкой из школы вышел. "Окончил он", ага. ))))
Нарушение ОТ налицо!
Прогноз давно говорил о сильном ветре.