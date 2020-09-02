1 сентября.
Первый учебный день в одной французской школе. после слов "all lives matter". Или BLM
Первый учебный день в школе во Франции (1 видео)
1 сентября.
А что будут делать вылетевшие в трубу 99%? Проблему школы, это, возможно, и решит, но эта проблема перетечет в другие сферы.
И кто-то же действительно считает, что такое поведение норма...
Есть огромное количество умнейших черных людей, но это обезьяны. Тупые, бепросветные обезьяны.
Нашего советского сурового трудовика со стальной линейкой, на них нет. В 2 секунды бы огребли люлей
А что, мне нравится твоя идея
Одну кучку негритосов прилюдно "зашашлычить"- другим наука! Сразу шёлковые станут.
Лишним не будет, так как они там со своей толлерастией вкрай о.п.и.з.д.о.у.м.е.л.и.