Первый учебный день в школе во Франции

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцы В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись... Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом Паровозик под названием "И так сойдёт" подвёз вагоны со свежим бредом Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Борис Клюев скончался на 77 году жизни Борис Клюев скончался на 77 году жизни Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки 15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела 15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела 1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин 1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав... Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки На танковом биатлоне машина из Таджикистана протаранила команду из Уганды На танковом биатлоне машина из Таджикистана протаранила команду из... Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять... Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел. Шедевры МИКРО и НАНО кассетной эпохи, которые мало кто видел. Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на Моргенштерна Московские школьники поддержали учителя, который подал в суд на... Былое Былое Геймерство: порция свежего юмора Геймерство: порция свежего юмора Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время... Чулки, кружева и банты: ослепительные одиннадцатиклассницы 2020 года Чулки, кружева и банты: ослепительные одиннадцатиклассницы 2020 года
Новое > Видео 
Первый учебный день в школе во Франции

Первый учебный день в школе во Франции (1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 13:01
Метки: Стулья   класс   негры   сентябрь   франция   школа   

1 сентября.
Первый учебный день в одной французской школе. после слов "all lives matter". Или BLM

Valis

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1294



Другие посты автора
Похожее видео
Когда студенты и учителя школы каскадеров соскучились друг по другу
Когда студенты и учителя школы каскадеров соскучились друг по другу
08:28:08
В Бразилии полицейские оставили нарушителей карантина без стульев
В Бразилии полицейские оставили нарушителей карантина без стульев
07:59:21
Разборка лыжников на трассе
Разборка лыжников на трассе
11:56:23
Спасение дедушки из охваченной огнем квартиры
Спасение дедушки из охваченной огнем квартиры
09:17:10
В Париже установили оригинальный туалет, всплывающий из-под земли
В Париже установили оригинальный туалет, всплывающий из-под земли
14:58:21
Прохожий провел эффектное задержание уличного вора
Прохожий провел эффектное задержание уличного вора
09:55:04
Торнадо прервал футбольный матч эквадорских школьников
Торнадо прервал футбольный матч эквадорских школьников
10:44:42
Толпа разъяренных мужчин устроила драку на похоронах
Толпа разъяренных мужчин устроила драку на похоронах
10:40:32
1685
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Стулья   класс   негры   сентябрь   франция   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер 2 часа назад
Первый учебный день в школе во Франции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ntvl 11 минут назад
Жюль Верн, Блез Паскаль, Шарль де Голль и т.д. наверное 1 ого сентября перевернулись в гробу, что делается с Францией...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ntvl 16 минут назад
зверинец. Там обезьянка женского пола за партой орёт, как настоящая макака. Х.у.й различишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 20 минут назад
Первый учебный день в школе во Франции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
Ясный Пень Полчаса назад
Санитарно-эпидемиологические службы обчзаны провести усыпление бешенных животных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 37 минут назад
обезьянник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Андрей Кирилюк 55 минут назад
Биомусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
kapas007 Час назад
Толерастия в действии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kaboza 2 часа назад
Первый учебный день в школе во Франции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
кожаный олень 2 часа назад
это точно Франция?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Атеист 2 часа назад
Обезьянник, а не класс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Странник 2 часа назад
Похоже их устраивают такие ученики, раз ничего не предпринимается. Решить проблему очень просто. Все рожи на записи есть. Первый раз попались - предупреждение, второй - гуляй на улицу, без возможность восстановления. ВСЕ. 99% макак вылетают в трубу, оставшийся 1% учится нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pblta4ok Странник Час назад
*Правительство Франции желает вас нанять*
А что будут делать вылетевшие в трубу 99%? Проблему школы, это, возможно, и решит, но эта проблема перетечет в другие сферы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав Pblta4ok 58 минут назад
Армия. Ввести обязательную службу для тех, кто не хочет учиться ,ведет себя как гон.он и мнит себя пупом земли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Странник Pblta4ok Полчаса назад
Насильно обучить никого нельзя. Надо предоставить эту возможность тем, кто хочет учиться, убрав тех, кто им мешает. И не тратить на них бюджетные деньги. Они же не за свой счет там сидят. Или вы думаете, что эти мартышки, отсидев так в школе несолкько лет, пойдут поступать в институт? Или устроятся на работу, где нужны хоть какие-то знания? Я почему то уверен, что школа в их жизни ничего не изменит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Странник Станислав Полчаса назад
Нууу не знаю. Это будет какая-то армия тюремного типа... Таким даже страшло автоматы давать. Они только и думать будут как оттуда свалить. С оружием, желаьтельно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pblta4ok Странник 20 минут назад
Разумеется, школа тут не сильно поможет, в том виде, в каком она есть. Я к тому - что это не простая задача. Заварить эту кашу было не сложно, кто-то заработал на такой политике. А расхлебывать - очень сложно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
andrey 2 часа назад
раньше ,я даже немного осуждал Куклус Клан ! теперь понимаю что все правильно они делали !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Максим andrey 47 минут назад
Почитайте историю создания ККК. Он появился после войны севера и юга потому, что куча отпущенных негров на юге собиралась в банды и бродила грабя, насилуя и убивая. набредут на отдельно стоящую ферму и пистец. А все запросы в органы власти (победившей стороны конечно) вызывали скажем так смешки)) Вот и начало население организовываться. Это потому уже ККК превратился в сугубо политическую организацию. Короче историю пишут победители. Вон я очень долго верил в то, что юг был плохой, а север хорошим. .да вот только все наоборот)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Majul 2 часа назад
Обезьяны.
И кто-то же действительно считает, что такое поведение норма...
Есть огромное количество умнейших черных людей, но это обезьяны. Тупые, бепросветные обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ntvl 2 часа назад
А чё? Настоящая планета обезьян. Там обезьянка женского пола за партой орёт, как настоящая макака. Х.у.й различишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Мы в ответе за тех, кого приручили. Не надо было этот зоопарк брать из Африки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183k
Северное сияние 2 часа назад
Макаки как оно есть!

Нашего советского сурового трудовика со стальной линейкой, на них нет. В 2 секунды бы огребли люлей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Максим Северное сияние 46 минут назад
а его бы уволили или судили.. В том и прикол там учитель не может даже слова им сказать. .Его вполне могут на стоянке порезать или избить до полусмерти и ничего им не будет. Только пулеметы или напалм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183k
Северное сияние Максим Полчаса назад
Напалм, говоришь, братан?

А что, мне нравится твоя идея

Одну кучку негритосов прилюдно "зашашлычить"- другим наука! Сразу шёлковые станут.
Лишним не будет, так как они там со своей толлерастией вкрай о.п.и.з.д.о.у.м.е.л.и.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
Станислав 2 часа назад
Ну чего взять с обезьян?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Антон 2 часа назад
Зоопарк. Животные.
Зоопарк. Животные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
Шурман 2 часа назад
Хз в какой коммуне это снято , видать на окраинах . Класс у них странный как для начальной школы . У нас вроде как всех обязали маски носить начиная с 1-5 тый прэмер . Вот к примеру фотка с позапрошлого года . Мой сын в полосатой майке сверху , класс хоть и не полностью из белых но такие классы как на видео могут быть только на отшибах
Хз в какой коммуне это снято , видать на окраинах . Класс у них странный как для начальной школы . У нас вроде как всех обязали маски носить начиная с 1-5 тый прэмер . Вот к примеру фотка с позапрошлого года . Мой сын в полосатой майке сверху , класс хоть и не полностью из белых но такие классы как на видео могут быть только на отшибах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
Ксения К Шурман 2 часа назад
Но пара-тройка обезьян всё равно есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Максим Шурман 45 минут назад
Школы разные есть, районы тоже. ДА и детки лет по 15-16
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
Шурман Максим 43 минуты назад
У меня на районе 3 школы но классы как правило половина белых половина арабы и негры , нет такого что бы класс состоял только из черных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) В Бразилии полицейские оставили нарушителей карантина без стульев В Бразилии полицейские оставили нарушителей карантина без стульев Спасение дедушки из охваченной огнем квартиры Спасение дедушки из охваченной огнем квартиры Когда студенты и учителя школы каскадеров соскучились друг по другу Когда студенты и учителя школы каскадеров соскучились друг по другу Прохожий провел эффектное задержание уличного вора Прохожий провел эффектное задержание уличного вора Разборка лыжников на трассе Разборка лыжников на трассе
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Та самая «Кузькина мать»! Уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной «Царь-бомбы»
3
33
Та самая «Кузькина мать»! Уникальные кадры испытания самой мощной в мире ядерной «Царь-бомбы»
В Вологодской области торжественно открыли скамейку
1
62
В Вологодской области торжественно открыли скамейку
Перехват стратегического бомбардировщика B-52 российским Су-27
5
209
Перехват стратегического бомбардировщика B-52 российским Су-27
Такого я точно не ожидал!
0
32
Такого я точно не ожидал!
Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы
0
28
Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке съехать с 30-метровой мегарампы
Забавное столярное соединение и пульт от телевизора
0
10
Забавное столярное соединение и пульт от телевизора
Американские новости 360
0
4
Американские новости 360
Д-Доставка
0
0
Д-Доставка
Мужик с титоновыми яйцами
0
13
Мужик с титоновыми яйцами
Чернокожий филантроп и благотворитель делает пожертвование
0
22
Чернокожий филантроп и благотворитель делает пожертвование
Популярное
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
6
235
Открыв дедушкин гараж я был в шоке
«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»
1
217
«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»
﻿
Набирающие популярность
«Выжившие» не выжили: что стало причиной закрытия сериала?
0
13
«Выжившие» не выжили: что стало причиной закрытия сериала?
Полка из гитары с подсветкой
1
18
Полка из гитары с подсветкой
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#шоу бизнес#спорт#авария#картинки#смешные#на различный вкус#авто авария
#юмор#история#интересное#подборка#суд#автомобили#настроение#утро#1 сентября#автоприкол
#прикол#животные#сша#дтп#познавательно#знаменитости#позитив#прикольные#bmw#архитектура

На что жалуетесь?

Вернуться