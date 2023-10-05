Медведь-рецидивист ограбил рыбаков на Сахалине

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Сначала Мишка сломал им сушилку с рыбой, а после вернулся еще раз, чтобы отобрать продукты в лагере.
Людям еще повезло, что медведь оказался дружелюбным, и съел только часть улова. И не съел часть рыбаков.
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