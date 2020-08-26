В Саратове алабай загрыз кошку и набросился на пенсионерку

"Я подошла к ней (кошке - прим. ред.), сразу же подлетела эта собака и сбила меня с ног. Я упала, а она вцепилась мне в руку. Тут и хозяин подоспел - начал оттаскивать псину. Но та не сдавалась: снова кусала мою руку, пока я закрывала лицо", - рассказала Светлана Николаевна.





В это время соседи, опасаясь за детей, загнали их в подъезд и вызвали скорую пострадавшей женщине. На место приехали и полицейские, которые приняли заявление у 75-летней покусанной Светланы Николаевны.

"В больнице мне сделали перевязку и отправили своим ходом на госпитализацию в Энгельс. Но как я поеду? У меня одна дочь, и та из-за здоровья не может сопровождать меня. Осталась дома. На следующий день поехали с дочерью на судмедэкспертизу. Там врач неохотно нас принял и даже справку никакую не дал. Сказал, что «все результаты будут у участкового», и отправил", - рассказывает Светлана Николаевна.

По ее словам, хозяин сделал своему алабаю укол от бешенства только на следующий день, после того как все это случилось. Соседи говорят, что мужчина часто гуляет в этом дворе со своей собакой без поводка и намордника.



"По данному факту проводится проверка.По итогам проверки будет принято решение. Сообщение о происшествии поступило по телефону 02. На место оперативно были направлены сотрудники полиции", - уточнила пресс-секретарь регионального ГУ МВД Анастасия Захарова.