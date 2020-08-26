В Саратове алабай загрыз кошку и набросился на пенсионерку

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и&nbsp;попал на&nbsp;видео Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал... В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от винного кабинета в правительстве В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от... Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось" Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось" Талантливый актер озвучки аниме Талантливый актер озвучки аниме 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все... Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Про эмиграцию Андрея Тарковского Про эмиграцию Андрея Тарковского В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но... Гифки разные Гифки разные Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в "диктаторы" Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в... ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей Когда твоя семья узнает, что ты разбогател Когда твоя семья узнает, что ты разбогател Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат
Новое > Видео 
В Саратове алабай загрыз кошку и набросился на пенсионерку

В Саратове алабай загрыз кошку и набросился на пенсионерку (1 видео)

Автор:
26 августа 2020 20:56
Метки: животные   саратов   собака   

Жильцы дома №83 на улице 2-я Садовая сидели у подъезда 24 августа, рядом гуляли дети. Как вдруг, словно из ниоткуда, подбежал огромный алабай, схватил кошку и загрыз ее. После этого животное убежало, а пенсионерка Светлана Шолохова решила подобрать мертвую кошку и похоронить.

Михаил

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28619



Другие посты автора
Похожее видео
Мохнатые тимуровцы
Мохнатые тимуровцы
09:18:54
Австралийская сорока играет вместе с собакой
Австралийская сорока играет вместе с собакой
09:42:55
Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе
Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе
09:34:01
Бравый пес спас «тонущего» в реке хозяина
Бравый пес спас «тонущего» в реке хозяина
08:01:17
Умный пес встал на передние лапы, подражая своей хозяйке
Умный пес встал на передние лапы, подражая своей хозяйке
10:21:11
Джек-рассел-терьер расправился со змеёй
Джек-рассел-терьер расправился со змеёй
09:10:06
Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте
Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте
08:40:15
Собака каждый день встречает фургон с мороженым
Собака каждый день встречает фургон с мороженым
10:44:04
599
1
Предыдущее Следующее

"Я подошла к ней (кошке - прим. ред.), сразу же подлетела эта собака и сбила меня с ног. Я упала, а она вцепилась мне в руку. Тут и хозяин подоспел - начал оттаскивать псину. Но та не сдавалась: снова кусала мою руку, пока я закрывала лицо", - рассказала Светлана Николаевна.


В это время соседи, опасаясь за детей, загнали их в подъезд и вызвали скорую пострадавшей женщине. На место приехали и полицейские, которые приняли заявление у 75-летней покусанной Светланы Николаевны.
"В больнице мне сделали перевязку и отправили своим ходом на госпитализацию в Энгельс. Но как я поеду? У меня одна дочь, и та из-за здоровья не может сопровождать меня. Осталась дома. На следующий день поехали с дочерью на судмедэкспертизу. Там врач неохотно нас принял и даже справку никакую не дал. Сказал, что «все результаты будут у участкового», и отправил", - рассказывает Светлана Николаевна.
По ее словам, хозяин сделал своему алабаю укол от бешенства только на следующий день, после того как все это случилось. Соседи говорят, что мужчина часто гуляет в этом дворе со своей собакой без поводка и намордника.

"По данному факту проводится проверка.По итогам проверки будет принято решение. Сообщение о происшествии поступило по телефону 02. На место оперативно были направлены сотрудники полиции", - уточнила пресс-секретарь регионального ГУ МВД Анастасия Захарова.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: животные   саратов   собака   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
sumrаknn 8 часов назад
У нас антисоциальное государство, никому нет дела до простого человека. Голосовали за обнуление царя - ну еще четверть века не ждите что кто то будет пенсионерку защищать. По уму - собаку сразу усыплять, пострадавшей с хозяина штраф в досудебном порядке и все. А как будет - видимо - ничего не будет, а собачка потом может ребенка порвать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сталкер 4 часа назад
Псину – усыпить. Хозяина – примерно наказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
440
User1982 Сталкер 2 часа назад
усыпить обоих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Сталкер 24 минуты назад
И не штрафом,а посадкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kappaneed 4 часа назад
Где коммент про хохлов и бульбашей???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Ekadzun 5 часов назад
Спрашивается, какого буя этот идиот держит такого волкодава в квартире? Хозяина посадить, собаку усыпить. Можно и наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Дмитрий Копыльцов 5 часов назад
Собаку усыпить...она знает вкус крови, на крайняк на зону в охрану отправить. Хозяина наказать - оплатить лечение, штраф хороший впаять, моральный ущерб возместить, запретить заводить животных ему, т.к. он не в состоянии за ними следить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
El Niño 6 часов назад
Пристрелить надо животное. А собаку этого животного отдать другим людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Аня 7 часов назад
Я вот читаю такие истории и поражаюсь людской разобщённости и "моя хата с краю". Ёпт, это ж ваш двор, дом, где живут ваши дети, семья...У нас новый ЖК, дома недавно заселили, но слава богу, соседи все дружные, проблемы решаем в чате сообща, взаимопомощь и поддержка! Я реально не представляю у нас ситуации, чтобы этот мудак с вышел бы более одного раза с еб.алаем без намордника. Во второй раз в наморднике был бы и он. С месяц назад у подъездной ко двору дороге, где весь ЖК паркуется, какие-то ушлые типы развили бурную деятельность- поставили будку, бетонные блоки, и намерились на шлагбаумы. Вроде как платную стоянку делать. Через неделю звонков участковому всем домом, постов в Инстаграм и писем в прокуратуру, будка и блоки были торжественно демонтированы в присутствии полиции и под аплодисменты жильцов! Дожали, потому что не отмахнулись и действовали сообща в своих же интересах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
Alex 8 часов назад
котейку жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пополь Вух 8 часов назад
Таких хозяев надо наказывать так, как будто он САМ собственноручно убил кошку и напал на пенсионерку. Одних штрафов будет мало. Собаку конфисковать, мужика посадить.
Тогда только будут следить за своими собаками, как надо. А самые умные из них вообще таких собак заводить их не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 8 часов назад
всё по законам жанра: обязательно камент про плохую власть и дети.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Джек-рассел-терьер расправился со змеёй Джек-рассел-терьер расправился со змеёй Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе Собака каждый день встречает фургон с мороженым Собака каждый день встречает фургон с мороженым Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте Австралийская сорока играет вместе с собакой Австралийская сорока играет вместе с собакой
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Гаражные эксперименты с электричеством
0
18
Гаражные эксперименты с электричеством
Питерский пранкер снял видео, как задирает девушкам юбки
4
384
Питерский пранкер снял видео, как задирает девушкам юбки
Когда твоя семья узнает, что ты разбогател
0
11
Когда твоя семья узнает, что ты разбогател
Что не так с самым обсуждаемым вариантом варп-двигателя - «пузырем Алькубьерре»?
3
61
Что не так с самым обсуждаемым вариантом варп-двигателя - «пузырем Алькубьерре»?
Соломинка не смогла удержать пьяного мужчину
0
19
Соломинка не смогла удержать пьяного мужчину
Помните того ефрейтора ССО РФ
0
75
Помните того ефрейтора ССО РФ
Не самая умная девушка и столовая ложка
1
64
Не самая умная девушка и столовая ложка
Почему этот российский танк прозвали «неубиваемым»
1
26
Почему этот российский танк прозвали «неубиваемым»
Пушистой охотнице улыбнулась удача
0
10
Пушистой охотнице улыбнулась удача
Ну очень расслабляющий массаж
1
13
Ну очень расслабляющий массаж
Популярное
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности
2
487
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
5
106
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
﻿
Набирающие популярность
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
1
14
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
3 способа вылечить насморк быстро и без последствий
3
9
3 способа вылечить насморк быстро и без последствий
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#подборка#сша#в мире#приколы#авто авария#дети#музыка
#прикол#факты#интересное#картинки#дтп#шоу бизнес#семья#автомобили#знаменитости#транспорт
#фото#история#авария#россия#забавно#кино#навальный#автоприкол#люди#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться