Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе

В Удонтхани, на северо-востоке Таиланда умный пес, которого ученики назвали Джиби Джанг, каждый день в 7 утра ждет школьный автобус возле остановки.
Обычно автобус за 5 минут доезжает до школы, которая находится примерно в одной миле от остановки
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