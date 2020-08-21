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Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе

Бродячая собака каждый день катается на школьном автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 09:34
Сообщество : Животные
Метки: автобус   видео   животные   прикол   собака   школьный автобус   
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В Удонтхани, на северо-востоке Таиланда умный пес, которого ученики назвали Джиби Джанг, каждый день в 7 утра ждет школьный автобус возле остановки.

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Метки: автобус   видео   животные   прикол   собака   школьный автобус   
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