Джек-рассел-терьер расправился со змеёй

Смелый джек-рассел-терьер лихо расправился со змеёй пока его крупные сородичи просто лаяли. Три лабрадора и одна бордер-колли не смогли отогнать рептилию от дома.
Мал, да удал!
Источник:
Ссылки по теме:
- Перекус в хорошей компании
- Любопытный пес выбежал на сцену и принял участие в музыкальном шоу
- Умный пес встал на передние лапы, подражая своей хозяйке
- Пёс воспользовался своим природным очарованием и обхитрил девушек
- Австралийская сорока играет вместе с собакой
0
Новости партнёров
Загрузка...