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Джек-рассел-терьер расправился со змеёй

Джек-рассел-терьер расправился со змеёй (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 09:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   прикол   собака   
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Смелый джек-рассел-терьер лихо расправился со змеёй пока его крупные сородичи просто лаяли. Три лабрадора и одна бордер-колли не смогли отогнать рептилию от дома.

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Метки: видео   животные   змея   прикол   собака   
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1  комментарий
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Doomer 9 минут назад
"Порвал, как Тузик грелку". А вообще, охотничьи инстинкты норной собаки в действии. Кого только в норах не встретишь, а защищаться надо.
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