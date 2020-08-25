Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать

Люди заметили на пирсе маленького детеныша выдры. Малыш кувыркался и пищал на пирсе, пока мама-выдра ждала его внизу и «уговаривала» спуститься в воду. В итоге, детеныш все-таки упал вниз, а мама успокоила его в своих объятиях!