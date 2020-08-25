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Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать

Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 09:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   вода   выдра   животные   забавно   милота   пирс   фото   
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Люди заметили на пирсе маленького детеныша выдры. Малыш кувыркался и пищал на пирсе, пока мама-выдра ждала его внизу и «уговаривала» спуститься в воду. В итоге, детеныш все-таки упал вниз, а мама успокоила его в своих объятиях!

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Метки: видео   вода   выдра   животные   забавно   милота   пирс   фото   
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