Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать

Люди заметили на пирсе маленького детеныша выдры. Малыш кувыркался и пищал на пирсе, пока мама-выдра ждала его внизу и «уговаривала» спуститься в воду. В итоге, детеныш все-таки упал вниз, а мама успокоила его в своих объятиях!
Это самое милое видео за день!
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