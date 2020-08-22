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В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку

В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку (1 видео)

Автор:
22 августа 2020 10:24
Метки: видео   драка   саратов   

В г. Энгельсе, Саратовской обл. 15 августа вечером в автобусе №284 «приезжие» отказались платить за проезд и оскорбили женщину-кондуктора. Пассажиры автобуса выгнали грубиянов из салона. Безбилетники позвонили своим друзьям, после чего те на машинах догнали автобус и перекрыли ему дорогу "Началась массовая драка". На место происшествия приехали полицейские, которые разнимали участников потасовки.

Михаил

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28  комментариев
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7k
Otium7 2 часа назад
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4k
IceBazooka 4 минуты назад
Тупиковая ветвь эволюции.
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−28
plintus9990 16 минут назад
Дикие обезьяны вырвались из клетки.
Когда их отловят и обратно посадят?
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4k
Bhaal 18 минут назад
Давно пора гнать их
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2k
Sergey Nekrasov 20 минут назад
Отстреливать когда разрешат?
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5k
albedo Полчаса назад
Всегда считал - диаспоры разгонять нещадно.
А членам этнических ОПГ давать повышенные сроки.
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2k
Platinum 49 минут назад
А вот у Батьки в Беларусии такого НЕТ!!!

Вопрос, почему?
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7k
Otium7 Platinum 15 минут назад
У "Батьки" нет Чечни!
Ссылка coub.com
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3k
golova2uh 51 минуту назад
Фото Дроздова было?
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3k
alex 54 минуты назад
обезьяны тупорылые, обратно всех в горы
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681
ZloyPupsik Час назад
В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку
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681
ZloyPupsik Час назад
тупорылые обезьяны
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4k
Иван Час назад
Слава Путину в европе ещё хуже.
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8k
3.6o6pa 2 часа назад
Диких животных нужно отлавливать, а затем выпускать в их естественной среде обитания. На улицах города им не место.
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13k
Александр Сучков 3.6o6pa Час назад
пожизненная депортация....
на луну
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11k
робт 2 часа назад
простой вопрос автору говноеду, а где на видео автобус?
я вижу только стоянку у некого заведения
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4k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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5k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку
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31k
Антон 2 часа назад
Пистить и еще раз пистить этих обезьян, они только так понимают. И закрыть границы для грызунов, арменойдов, азерботов и средней азии, своих и так хватает. СССР давно нет, а мы как дебилы продолжаем кормить этих тварей.
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7k
Otium7 2 часа назад
В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Гнать чёрных в горы!
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7k
Otium7 Александр Иванов 2 часа назад
В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку
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23k
parallax 2 часа назад
На кой России эти бабуины, с менталитетом пещерных людей?
Никогда они не станут цивилизованными и не уживутся в нормальном обществе. Только отделение и выселение на историческую окончательно решит эту проблему.
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2k
Frank Borman parallax 2 часа назад
А ну ка повтори! Кто бабуин? Это ты сейчас Героя России, генерала армии и академика РАН назвал бабуином?
А ну ка повтори! Кто бабуин? Это ты сейчас Героя России, генерала армии и академика РАН назвал бабуином?
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11k
робт parallax 2 часа назад
ты про этих?
Ссылка coub.com
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6k
Izrin Maria Frank Borman 57 минут назад
Помните: "Горе побеждённым!"
Теперь - хоть убийцу в акадЭмики, хоть коня в сенат!
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9k
О.Н. Frank Borman 23 минуты назад
Мда, не все в сарказм.
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625
Олег 2 часа назад
Хотелось бы почитать более полную информацию по этому происшествию.
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