В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку

Самые откровенные купальники звезд (51 фото)

Он и она: познакомились, дружили, так и не встретившись, женились ...

Фильмы, которые можно описать одним предложением

15 очаровательных щенков немецкой овчарки

Папа с дочкой снимают на фото бег времени

Почему Россия очень богата, а россияне очень бедны (понятно,...

Прикольные и смешные картинки

Что это за штука: самые странные находки

Почему никогда нельзя брать ежа из леса?

Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить?

Пиво в советских фильмах

Трудности перевода Чебурашек

Взрослый юмор

Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его...

Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто

Международный день без косметики, или почему на первое свидание...

Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей

Буржуи, вы вкрай зажрались: экспериментальный модный юмор