В Энгельсе кавказцы заблокировали дорогу автобусу и устроили массовую драку

В г. Энгельсе, Саратовской обл. 15 августа вечером в автобусе №284 «приезжие» отказались платить за проезд и оскорбили женщину-кондуктора. Пассажиры автобуса выгнали грубиянов из салона. Безбилетники позвонили своим друзьям, после чего те на машинах догнали автобус и перекрыли ему дорогу "Началась массовая драка". На место происшествия приехали полицейские, которые разнимали участников потасовки.
А членам этнических ОПГ давать повышенные сроки.
Вопрос, почему?
на луну
я вижу только стоянку у некого заведения
Никогда они не станут цивилизованными и не уживутся в нормальном обществе. Только отделение и выселение на историческую окончательно решит эту проблему.
Теперь - хоть убийцу в акадЭмики, хоть коня в сенат!