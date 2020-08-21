Сафари по-русски: погоня за зайцем на боевой машине

Погоня за зайцем на боевой машине пехоты БМП-2. Косой точно не ожидал таких приключений. Психологическая травма на всю жизнь!
Ни один заяц в процессе съемок не пострадал
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https://oko-planet.su/spravka/spravkamir/146889-prodolzhenie-ohotnichih-baek-s-tankom-na-olenya-no-v-chehoslovakii.htmlhttps://oko-planet.su/spravka/spravkamir/146889-prodolzhenie-ohotnichih-baek-s-tankom-na-olenya-no-v-chehoslovakii.html
Поди теперь найди жратвы там столько.