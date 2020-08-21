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Сафари по-русски: погоня за зайцем на боевой машине

Сафари по-русски: погоня за зайцем на боевой машине (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: БМП-2   видео   военная техника   заяц   погоня   прикол   сафари   юмор   
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Погоня за зайцем на боевой машине пехоты БМП-2. Косой точно не ожидал таких приключений. Психологическая травма на всю жизнь!

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Метки: БМП-2   видео   военная техника   заяц   погоня   прикол   сафари   юмор   
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12  комментариев
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5k
JACKAL 2 часа назад
напомнило))
напомнило))
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1k
andrey morozov 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
Александр 10 минут назад
Ну вот, а потом в забугорных интенетах опять будут рассказывать, что "Крейзи Иваны на зайца идут, минимум, на БМП- и теперь представьте, на каких вундервафлях, они лосей загоняют..."
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10k
_Aleks_ Полчаса назад
Когда служил, тоже гнались на БМП-шке, только ночью. Вернее мы шли, на марше, параллельно танковой колонне, а заяц довольно-таки долго бежал в луче наших фар. И чет жалко стало ушастого, я лучом прожектора увел его в лес, в сторону от курса.
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33k
Mich_Man 39 минут назад
Рассказик подобный есть.
https://oko-planet.su/spravka/spravkamir/146889-prodolzhenie-ohotnichih-baek-s-tankom-na-olenya-no-v-chehoslovakii.htmlhttps://oko-planet.su/spravka/spravkamir/146889-prodolzhenie-ohotnichih-baek-s-tankom-na-olenya-no-v-chehoslovakii.html
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1k
Ivan 43 минуты назад
Я бы предложил завершить охоту и шмальнуть по косому, но от него бы и ушей не осталось, да и с таким адреналином его растушивать сутки, мясо жестким ппц будет... Так что пусть бежит...
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5k
Михаил Абель 44 минуты назад
У меня так перед поездом ночью заяц в колее с километр бежал, пока до кривой не доехали. Там он по прямой в лес ломанулся.
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18k
Добрый Алабай Час назад
Армия - тот же детский сад. Только письки большие и оружие настоящее.
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30k
Игорь Добрый Алабай Час назад
Не только зайцы, но песцы и лисы, когда выходят на дорогу (часто зимник), то вместо того, чтобы отскочить всторону, начинают бежать впереди техники. Если начинать догонять, то отскакивают в сторону, а если держать дистанцию, то можно загнать до смерти.
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14k
Жупел - Кипучая сера Добрый Алабай Час назад
. Ты сделал мой день!!!!
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Энергию пожгли за зря косому ))
Поди теперь найди жратвы там столько.
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677
Шурман 2 часа назад
За что на косого наехали ?:)
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