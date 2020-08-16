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Торговцы пытались забить дубинами известного петербуржца, но были остановлены "травматом"

Торговцы пытались забить дубинами известного петербуржца, но были остановлены "травматом" (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 19:10
Сообщество : Криминал
Метки: беспредел   драка   мигранты   петербург   стрельба   травмат   
5138
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Вопиющий случай попытки избиения дубинами жителя Петербурга со стороны незаконных торговцев произошёл в Санкт-Петербурге в субботу, 15 августа.
Несколько мигрантов напали на Александра Виноградова, традиционно освещающего проблемы незаконной торговли в городе.

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Метки: беспредел   драка   мигранты   петербург   стрельба   травмат   
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55  комментариев
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31k
Антон 4 часа назад
Зверьков только писдить надо, другого они не понимают.
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Атата Таракану 7 минут назад
Чурок надо убивать быстро, тихо, и постоянно
И их детей
Тогда они поймут что здесь им не закрепится
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631
Paul Wood 9 минут назад
"Так никто же не пострадал" скажет полиция. Вот с травмами и приходите.
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5k
Killgrave 21 минуту назад
Похоже скоро будут призывы убивать чурок и черных на месте. Если их сейчас всех палками в товарняки не загнать, то эти обезьяны в конец охуэют от безнаказанности. Повсеместно прикормленные менты это паразиты общества, от них нет пользы, надеяться приходится только на себя. Любая черная макака должна знать, что за любой проступок перед белым человеком последует расплата собственной жизнью. Только такая политика д.б. для всех мартышек-мигрантов.
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5k
Саша Смирнов Полчаса назад
Интересно, если зав.алить ч.у.рку, по.ли.ция будет гораздо оперативней работать, нежели наоборот?
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4k
Bhaal Саша Смирнов Полчаса назад
Естественно. Это же экстремизм
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Bhaal Полчаса назад
Жалко, что не 90-е. Уже давно бы пылала эта палатка вместе с владельцами
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4k
Александр Иванов 53 минуты назад
Гнать хачей из России! Всех!
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631
Paul Wood Александр Иванов 8 минут назад
Хачи как негры в США нужны России.
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Атата Таракану Paul Wood 6 минут назад
Путлеру они нужны и его команде воров и предателей
Русских заменить
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1k
colontel 57 минут назад
типичные хачи - удар из под-тижка, нападение толпой...
- ты адын прихады, и мы адни придом
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3k
Янус Полуэктович colontel Полчаса назад
*исподтишка
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4k
Wadim Час назад
спасибо путлеру за черножопую мразь по всей стране. дальше будет только хуже.
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alessandrok Час назад
Милиция и администриция кормится с этого, так что бесполезно жаловаться...
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Атата Таракану alessandrok 5 минут назад
Зато полезно убивать
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2k
Александр 2 часа назад
Вот еще одно объяснение того, почему большинство россиян хотят ужесточить выдачу рабочих виз мигрантам.
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4k
Ivan 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Хочу травмат
А зачем?
Да развелось дебилов с травматами©
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1k
Mellivora 2 часа назад
Первый раз слышу об этом "известном" соотечественнике-земляке.
И да, с уличной торговлей в Питере полный бардак.
Полный хаос появления и исчезновения ларьков, каких-то уличных лотков и составленных в виде прилавка ящиков при которых неизменно сидят смуглые господа.
Побили палкой? А могли и ножичком, у нас один уже оборонял свой прилавочный бизнес именно с ним, видео даже есть.
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592
Go 2 часа назад
Как долго в РФ будет продолжаться обезьяний беспредел? Почему россияне подвергаются нападениям со стороны гребанных мигрантов-мусульман?
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294
Павел Go 2 часа назад
А чё там Беглов?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Видно, что чувак с травматом специально провоцирует на драку.

К тому же съемка велась намеренно, а сути конфликта нет, что подтверждает сомнения.

Провокация ради хайпа.
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679
Opliut ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Если он провоцирует, то пусть они ментов вызывают, а не с дубинками нападают.
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35k
Вепс ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Скорее всего это войны конкурентов.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Opliut 2 часа назад
Если торговля незаконная, пусть звонит в полицию.

Повторю. Мы видим намеренную провокацию и в ролике намеренно не снята причина драки.

Кстати, а драка была?
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862
Дмитрий Брагин 2 часа назад
Какие торговцы, какого мегаизвестного питерца)) дичь какая то
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220
im240 2 часа назад
да отстреливать этих макак пора.
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14k
Н.Е. Верная 2 часа назад
Торговцы пытались забить дубинами известного петербуржца, но были остановлены "травматом"
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116
Barrymore 3 часа назад
и опять любимые чурки пукина!
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15k
Марина 3 часа назад
Меня как-то больше напрягает, что по городу ходит и откровенно провоцирует на агрессию, чувак с травматом.
Дубинками или ножом только его отхреначат, а вот шальная пуля может и в прохожего прилететь.
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592
Go Марина 2 часа назад
Твой МЧ мигрант?
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7k
uehl Go 2 часа назад
она любительница чернослива
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