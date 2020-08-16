Торговцы пытались забить дубинами известного петербуржца, но были остановлены "травматом"

Всё произошло на Гражданском проспекте в ходе очередного эфира Александра Виноградова. Вооружившись палками, незаконные торговцы успели нанести Александру несколько ударов.

Лишь наличие травматического пистолета и быстрая реакция помогли петербуржцу отогнать потерявших всякий страх нелегальных торговцев.



Напомним, не так давно на Александра Виноградова уже нападали с ножом, после чего гость города, практикующий незаконную торговлю и нападения с ножом, получил всего лишь условный срок.

Видимо, чувствуя то, что особых последствий не наступит, незаконные торговцы решили попробовать ещё раз напасть на Александра Виноградова.



Считаем, что полиция должна принять максимально жесткие меры по данному инциденту, чтобы у незаконных торговцев больше даже мысли не возникало о том, что на петербуржцев можно спокойно и безнаказанно нападать с оружием.