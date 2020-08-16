Торговцы пытались забить дубинами известного петербуржца, но были остановлены "травматом"

Вопиющий случай попытки избиения дубинами жителя Петербурга со стороны незаконных торговцев произошёл в Санкт-Петербурге в субботу, 15 августа.
Несколько мигрантов напали на Александра Виноградова, традиционно освещающего проблемы незаконной торговли в городе.
Несколько мигрантов напали на Александра Виноградова, традиционно освещающего проблемы незаконной торговли в городе.
Всё произошло на Гражданском проспекте в ходе очередного эфира Александра Виноградова. Вооружившись палками, незаконные торговцы успели нанести Александру несколько ударов.
Лишь наличие травматического пистолета и быстрая реакция помогли петербуржцу отогнать потерявших всякий страх нелегальных торговцев.
Напомним, не так давно на Александра Виноградова уже нападали с ножом, после чего гость города, практикующий незаконную торговлю и нападения с ножом, получил всего лишь условный срок.
Видимо, чувствуя то, что особых последствий не наступит, незаконные торговцы решили попробовать ещё раз напасть на Александра Виноградова.
Считаем, что полиция должна принять максимально жесткие меры по данному инциденту, чтобы у незаконных торговцев больше даже мысли не возникало о том, что на петербуржцев можно спокойно и безнаказанно нападать с оружием.
Лишь наличие травматического пистолета и быстрая реакция помогли петербуржцу отогнать потерявших всякий страх нелегальных торговцев.
Напомним, не так давно на Александра Виноградова уже нападали с ножом, после чего гость города, практикующий незаконную торговлю и нападения с ножом, получил всего лишь условный срок.
Видимо, чувствуя то, что особых последствий не наступит, незаконные торговцы решили попробовать ещё раз напасть на Александра Виноградова.
Считаем, что полиция должна принять максимально жесткие меры по данному инциденту, чтобы у незаконных торговцев больше даже мысли не возникало о том, что на петербуржцев можно спокойно и безнаказанно нападать с оружием.
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И их детей
Тогда они поймут что здесь им не закрепится
Русских заменить
- ты адын прихады, и мы адни придом
А зачем?
Да развелось дебилов с травматами©
И да, с уличной торговлей в Питере полный бардак.
Полный хаос появления и исчезновения ларьков, каких-то уличных лотков и составленных в виде прилавка ящиков при которых неизменно сидят смуглые господа.
Побили палкой? А могли и ножичком, у нас один уже оборонял свой прилавочный бизнес именно с ним, видео даже есть.
К тому же съемка велась намеренно, а сути конфликта нет, что подтверждает сомнения.
Провокация ради хайпа.
Повторю. Мы видим намеренную провокацию и в ролике намеренно не снята причина драки.
Кстати, а драка была?
Дубинками или ножом только его отхреначат, а вот шальная пуля может и в прохожего прилететь.