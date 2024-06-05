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Трейлер фильма "Полночь с дьяволом" (2023)

Трейлер фильма "Полночь с дьяволом" (2023)

Автор:
05 июня 2024 14:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэвид Дастмалчян   Тамала Шелтон   Николь Чэпмен   Геби Сеу   Стив Музакис   Джош Куонг Тарт   Рис Отери   Иэн Блисс   Кристофер Кирби   Джорджина Хэйг   Файссал Баззи   Лора Гордон   США   Колин Кернс   Камерон Кернс   ОАЭ   Паула Арунделл   Ингрид Торелли   Майкл Айронсайд   2023   Австралия   ужасы   фильм   
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На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу готовит нечто особенное. Это будет паранормальный сеанс в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.

Страна: Австралия, ОАЭ, США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 6 июня 2024

В ролях: Дэвид Дастмалчян, Лора Гордон, Файссал Баззи, Ингрид Торелли, Джорджина Хэйг, Кристофер Кирби, Иэн Блисс, Рис Отери, Джош Куонг Тарт, Стив Музакис, Геби Сеу, Паула Арунделл, Николь Чэпмен, Тамала Шелтон, Майкл Айронсайд

Режиссер: Камерон Кернс, Колин Кернс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэвид Дастмалчян   Тамала Шелтон   Николь Чэпмен   Геби Сеу   Стив Музакис   Джош Куонг Тарт   Рис Отери   Иэн Блисс   Кристофер Кирби   Джорджина Хэйг   Файссал Баззи   Лора Гордон   США   Колин Кернс   Камерон Кернс   ОАЭ   Паула Арунделл   Ингрид Торелли   Майкл Айронсайд   2023   Австралия   ужасы   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1729 постов (1689 в горячем)
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