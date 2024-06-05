Трейлер фильма "Полночь с дьяволом" (2023)

На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу готовит нечто особенное. Это будет паранормальный сеанс в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили — героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.
Страна: Австралия, ОАЭ, США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 6 июня 2024
В ролях: Дэвид Дастмалчян, Лора Гордон, Файссал Баззи, Ингрид Торелли, Джорджина Хэйг, Кристофер Кирби, Иэн Блисс, Рис Отери, Джош Куонг Тарт, Стив Музакис, Геби Сеу, Паула Арунделл, Николь Чэпмен, Тамала Шелтон, Майкл Айронсайд
Режиссер: Камерон Кернс, Колин Кернс
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