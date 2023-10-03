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Трейлер фильма "Заклятие. Зло внутри" (2023)

Трейлер фильма "Заклятие. Зло внутри" (2023)

Автор:
03 октября 2023 13:39
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Бишал Датта   Меган Сури   Неру Баджва   Мохана Кришнан   Вик Сахай   Гэйдж Марш   Бетти Гэбриел   Беатрис Китсос   фильм   Сиддхартха Минхас   Сайша Муни   Санджита Вайли   Карло Ю   ужасы   2023   
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Подруга Сэм начинает очень странно себя вести. Она говорит, что ее преследует некое потустороннее существо. После ее исчезновения Сэм выясняет, что это существо, которое обретает силы, питаясь чужими обидами. Теперь, чтобы заклятие не пало на нее саму, Сэм нужно выяснить, что мучило ее подругу.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 28 сентября 2023

В ролях: Меган Сури, Неру Баджва, Мохана Кришнан, Вик Сахай, Гэйдж Марш, Бетти Гэбриел, Беатрис Китсос, Сиддхартха Минхас, Сайша Муни, Санджита Вайли, Карло Ю

Режиссер: Бишал Датта

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Бишал Датта   Меган Сури   Неру Баджва   Мохана Кришнан   Вик Сахай   Гэйдж Марш   Бетти Гэбриел   Беатрис Китсос   фильм   Сиддхартха Минхас   Сайша Муни   Санджита Вайли   Карло Ю   ужасы   2023   
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