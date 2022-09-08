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Роскосмос впервые публикует рассекреченные документы по станции Венера-8

Роскосмос впервые публикует рассекреченные документы по станции Венера-8

Автор:
08 сентября 2022 18:20
Метки: СССР   история   факты   
494
1
Полвека назад, 22 июля 1972 года, спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Венера-8», созданной в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина входит в Госкорпорацию «Роскосмос» совершил посадку на Венере, передав ученым данные о параметрах атмосферы планеты, уровне освещенности на ее поверхности и характере венерианских пород.

Источник:

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Метки: СССР   история   факты   
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8  комментариев
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4k
avix 4 часа назад
Если задуматься, они эту штуковину в 1972 году собрали. Там элементная база - это здоровенные транзисторы и резисторы, плюс наборы микросхем на базовой логике. Это изобретение долетело до Венеры, сумело приземлиться и передавало оттуда информацию о давлении, ветре, силе света. А другое изобретение, смогло принять этот сигнал. Инженеры 72 года вытащили из того, что имели максимум возможностей.

Современная технологическая база позволяет сделать нечто в 1000 раз более сложное, но работы в этом направлении свёрнуты. Понятное дело по этим данным видно, что Венера не пригодная для жизни скала с жуткими свойствами атмосферы, поэтому перспектив никаких. Но всё же, 50 лет назад люди уже смогли коснуться и узнать больше о соседней планете. Восхищаюсь силой и мудростью учёных придумавших это.
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7k
Погулять вышел 5 минут назад
Станции в космос запускали, аппаратуру делать нормально не могли. Была у отца магнитола советская "Арго"-ноль-ноль-какая-то там, ХЗ, сейчас уже не вспомнить, и на гарантии почти сразу поломалась через пару месяцев. Приехали в мастерскую, а там несколько человек с такими же гарантийным магнитолами в очереди. А стоил этот шайтан аппарат недешево. Обидно.
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2k
Стебан Похабыч 2 часа назад
>>созданной в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина входит в Госкорпорацию «Роскосмос»
===
Ложь и звиздёшь. В начале семидесятых годов прошлого века небыло никакого роскосмоса. Было Министерство общего машиностроения СССР.
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9
ЛехаЧифирь 3 часа назад
Давно все уж еопубликовано
Например Венера 5-6 точно такаой же
pilot-pirks livejournal com 157407.html
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4k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
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6k
Котэ 4 часа назад
а чего там такого секретного? Лучше документы по ВОВ рассекретили
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