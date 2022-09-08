Роскосмос впервые публикует рассекреченные документы по станции Венера-8

494
1
Полвека назад, 22 июля 1972 года, спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Венера-8», созданной в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина входит в Госкорпорацию «Роскосмос» совершил посадку на Венере, передав ученым данные о параметрах атмосферы планеты, уровне освещенности на ее поверхности и характере венерианских пород.
Запуск станции «Венера-8» был выполнен 27 марта 1972 года в 07:15:06 по московскому времени с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Молния-М». В ходе перелета к Утренней звезде 6 апреля траектория движения аппарата была скорректирована.
Станция достигла планеты 22 июля. Спускаемый аппарат отделился от орбитального, после чего в процессе аэродинамического торможения в атмосфере испытал перегрузки до 335 g и снизил скорость с 11,6 км/с до 250 м/с. На высоте примерно 55 км раскрылся парашют и со спускаемого аппарата началась передача информации. После 55 минут плавного спуска на парашюте в атмосфере аппарат, имея вертикальную скорость 8,3 м/с, в 12:28:40 по московскому времени выполнил посадку на освещенной стороне Венеры в точке с координатами 10° ю. ш. и 335° в. д.
Прием информации со спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут 11 секунд после посадки. Данные с научных приборов показали, что температура и давление атмосферы у поверхности в месте посадки «Венеры-8» составляли, соответственно, 470±8° С и 90±1,5 атмосферы, а освещенность поверхности при угле Солнца 5,5° — 350±150 люкс. При спуске на высотах около 46 и 33 км в атмосфере было зафиксировано объемное содержание аммиака 0,01—0,1 %, на высотах 50 и 0—11 км — скорость ветра, соответственно, 50—60 и 0—2 м/с. Был сделан вывод, что поверхностный слой планеты в районе места посадки аппарата достаточно рыхлый с плотностью грунта 1,4 г/см3, а сам грунт напоминал земные гранитные породы.
По сравнению с предыдущей станцией «Венера-7» орбитальный аппарат «Венеры-8» практически не претерпел изменений. Основные изменения затронули его спускаемый аппарат, среди которых — изготовление более тонкой стенки приборного отсека, установка амортизационного устройства и доработка антенно-фидерной системы.
документы по ссылке https://www.roscosmos.ru/38181/
Станция достигла планеты 22 июля. Спускаемый аппарат отделился от орбитального, после чего в процессе аэродинамического торможения в атмосфере испытал перегрузки до 335 g и снизил скорость с 11,6 км/с до 250 м/с. На высоте примерно 55 км раскрылся парашют и со спускаемого аппарата началась передача информации. После 55 минут плавного спуска на парашюте в атмосфере аппарат, имея вертикальную скорость 8,3 м/с, в 12:28:40 по московскому времени выполнил посадку на освещенной стороне Венеры в точке с координатами 10° ю. ш. и 335° в. д.
Прием информации со спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут 11 секунд после посадки. Данные с научных приборов показали, что температура и давление атмосферы у поверхности в месте посадки «Венеры-8» составляли, соответственно, 470±8° С и 90±1,5 атмосферы, а освещенность поверхности при угле Солнца 5,5° — 350±150 люкс. При спуске на высотах около 46 и 33 км в атмосфере было зафиксировано объемное содержание аммиака 0,01—0,1 %, на высотах 50 и 0—11 км — скорость ветра, соответственно, 50—60 и 0—2 м/с. Был сделан вывод, что поверхностный слой планеты в районе места посадки аппарата достаточно рыхлый с плотностью грунта 1,4 г/см3, а сам грунт напоминал земные гранитные породы.
По сравнению с предыдущей станцией «Венера-7» орбитальный аппарат «Венеры-8» практически не претерпел изменений. Основные изменения затронули его спускаемый аппарат, среди которых — изготовление более тонкой стенки приборного отсека, установка амортизационного устройства и доработка антенно-фидерной системы.
документы по ссылке https://www.roscosmos.ru/38181/
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища
- Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
- От Фредди Крюгера до «Рассеянного с улицы Бассейной»: вымышленные персонажи с реальными именами
- Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
Новости партнёров
Современная технологическая база позволяет сделать нечто в 1000 раз более сложное, но работы в этом направлении свёрнуты. Понятное дело по этим данным видно, что Венера не пригодная для жизни скала с жуткими свойствами атмосферы, поэтому перспектив никаких. Но всё же, 50 лет назад люди уже смогли коснуться и узнать больше о соседней планете. Восхищаюсь силой и мудростью учёных придумавших это.
===
Ложь и звиздёшь. В начале семидесятых годов прошлого века небыло никакого роскосмоса. Было Министерство общего машиностроения СССР.
Например Венера 5-6 точно такаой же
pilot-pirks livejournal com 157407.html