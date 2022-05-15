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Вера в человечество

Вера в человечество

Автор:
15 мая 2022 21:11
Метки: дайвер   животные   спасение   
1641
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Знаменитый итальянский дайвер Энцо Майорка нырял в море близ Сиракуз со своей дочерью Россаной, которая помогала ему на лодке.
Погружаясь, он почувствовал легкий толчок по спине. Это был дельфин. Энцо понял, что он не хочет играть, а пытался что то сообщить.
Энцо последовал на глубину за дельфином.

Источник:

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Трям 2 часа назад
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Dabus 15 минут назад
Тут весь вопрос в том, уважает ли тебя сама природа :)
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Артур

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