Вера в человечество

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Знаменитый итальянский дайвер Энцо Майорка нырял в море близ Сиракуз со своей дочерью Россаной, которая помогала ему на лодке.
Погружаясь, он почувствовал легкий толчок по спине. Это был дельфин. Энцо понял, что он не хочет играть, а пытался что то сообщить.
Энцо последовал на глубину за дельфином.
Погружаясь, он почувствовал легкий толчок по спине. Это был дельфин. Энцо понял, что он не хочет играть, а пытался что то сообщить.
Энцо последовал на глубину за дельфином.
На глубине около 12 футов он увидел другого дельфина, попавшего в заброшенную сеть.
Дайвер быстро попросил у дочери нож. За несколько минут они сумели освободить дельфина, который, из последних сил испустил "почти человеческий крик" (как выразился сам Майорка).
Дельфин может выдержать под водой до 10 минут, после чего погибает.
Освобожденного, всё еще ошеломленного дельфина Энзо, Россана и другой дельфин вывели на поверхность. А потом неожиданно оказалось: это была самка, которая вскоре родила дельфиненка.
Дельфин - отец сделав круг, подплыл к Энзо, прикоснулся к щеке (как поцелуй) - жест благодарности, и уплыл.
После всего происшедшего Энцо сказал: "Пока человек не научится уважать природу и разговаривать с животным миром, он никогда не узнает свою истинную роль на Земле."
Дайвер быстро попросил у дочери нож. За несколько минут они сумели освободить дельфина, который, из последних сил испустил "почти человеческий крик" (как выразился сам Майорка).
Дельфин может выдержать под водой до 10 минут, после чего погибает.
Освобожденного, всё еще ошеломленного дельфина Энзо, Россана и другой дельфин вывели на поверхность. А потом неожиданно оказалось: это была самка, которая вскоре родила дельфиненка.
Дельфин - отец сделав круг, подплыл к Энзо, прикоснулся к щеке (как поцелуй) - жест благодарности, и уплыл.
После всего происшедшего Энцо сказал: "Пока человек не научится уважать природу и разговаривать с животным миром, он никогда не узнает свою истинную роль на Земле."
Источник:
АНТИФИШКИ
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