Вера в человечество

На глубине около 12 футов он увидел другого дельфина, попавшего в заброшенную сеть.



Дайвер быстро попросил у дочери нож. За несколько минут они сумели освободить дельфина, который, из последних сил испустил "почти человеческий крик" (как выразился сам Майорка).



Дельфин может выдержать под водой до 10 минут, после чего погибает.



Освобожденного, всё еще ошеломленного дельфина Энзо, Россана и другой дельфин вывели на поверхность. А потом неожиданно оказалось: это была самка, которая вскоре родила дельфиненка.



Дельфин - отец сделав круг, подплыл к Энзо, прикоснулся к щеке (как поцелуй) - жест благодарности, и уплыл.



После всего происшедшего Энцо сказал: "Пока человек не научится уважать природу и разговаривать с животным миром, он никогда не узнает свою истинную роль на Земле."