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Игрушка для принца

Игрушка для принца (1 фото)

Автор:
28 октября 2021 14:29
Метки: Германия   история   красота   не мое   
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В пятнадцать лет и совсем одна, в чужом городе. Но фрёйлен Зедльмайер не испугалась сложностей. Она смело шагала по мостовым Мюнхена, и заглядывала во все лавки, что попадались ей на пути. Хелена искала работу. Кто-то отрицательно качал головой, кто-то даже не отвечал на её вопросы. Пока зеленщик на углу какой-то улицы не бросил ей через плечо: на Бриеннер, в магазине игрушек, требуется помощница. Это рядом. И Хелена отправилась туда.
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Метки: Германия   история   красота   не мое   
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Юрий Злой 21 минуту назад
ну знаете, часто игрушками для детей порой бывает и папы балуются...
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