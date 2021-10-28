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Это была совсем не маленькая лавка, которые она привыкла видеть. Не душное помещение с толпой посетителей и вечно грязным полом. О, совсем наоборот! Хелена стояла перед витриной, и не могла поверить своим глазам: какое великолепие! Магазин игрушек купца Ораера предназначался для респектабельной публики с тугим кошельком. Там продавались самые дорогие, самые чудесные куклы. Изумительной работы оловянные солдатики. Даже детские латы предназначались для маленьких рыцарей! Оставалось распахнуть перед собой дверь.И тут Хелена засомневалась. Ведь она – простая служанка из крошечного городка. Разве её пустят в это царство? Но в магазине её заметили и сделали приветственный знак – заходите. Состоялся непродолжительный разговор, и юная дочь сапожника получила работу мечты: помощница в магазине изумительных игрушек.Но самое невероятное заключалось в том, что ей, маленькой провинциалке, вскоре доверили отвезти в королевский дворец новенького деревянного коня для Луитпольда Баварского. Игрушка для принца была подарком к его дню рождения. Хелену переодели в красивое платье, и рассказали, как себя вести. И справилась она на "отлично"! Привезла лошадку, дружески побеседовала с семилетним королевским сыном (уж с детьми она научилась говорить, ведь столько раз оставалась с младшими братьями), и сразу получила новый заказ. К Рождеству во дворец с гордостью доставили восемь больших коробок.Теперь лучшие игрушки купца Ораера всегда отвозила только Хелена. В королевском дворце особенно подчеркнули этот момент – девушка приятна в общении, умеет ладить с малышами, и никакой другой посланник им просто не нужен. Забыли упомянуть только об одном важном моменте. Хелена Зедльмайер поразила своей красотой короля Баварии. Поэтому-то он был столь благосклонен к купцу и постоянно приглашал девушку во дворец.Людвиг I всегда посещал детскую, если приезжала Хелена. Он любовался её совершенной красотой, заводил беседу с девушкой, и даже начал делать подарки. На следующее Рождество Хелена получила несколько серебряных украшений и отрезы дорогих тканей для платьев. А в 1830 году семнадцатилетнюю помощницу из магазина игрушек попросили посетить несколько сеансов у художника Стилера. Король решил запечатлеть образ прекрасной фрёйлен на холсте. "Это мюнхенское совершенство", - говорил Людвиг I. Портрет Хелены занял достойное место в знаменитой Галерее красавиц, которую собирал баварский государь.Там же, во дворце, Хелена нашла и свое семейное счастье: она познакомилась с камердинером короля, Людвигом Миллером, и в 1834 году согласилась стать его женой. Союз оказался счастливым, а королевская семья подарила на свадьбу дом в Мюнхене со всей обстановкой. У пары родились девять детей, и четверых из них крестили король и королева Баварии. К слову, потомки Хелены Зедльмайер здравствуют в Баварии до сих пор.А всё благодаря тому, что когда-то очень понадобилась игрушка для одного принца.Ника МаршПортрет Хелены Зедльмайр (1813 – 1898) кисти Йозефа Карла Штилера