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Девочка в чулочках (Сложно забыть)

Девочка в чулочках (Сложно забыть) (1 фото)

Автор:
22 августа 2021 18:57
Метки: война   дети   история   стихотворение   ужас   факты   
402
1
Стихотворение, которое четко передает варварство того времени. Автор - Муса Джалиль

Источник:

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Метки: война   дети   история   стихотворение   ужас   факты   
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16  комментариев
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5
Александр 2 часа назад
Ну те кто детей расстреливал их вряд ли совесть мучала. Им ад увы не на земле ( и призраки детей к таким не придут во сне. Надеюсь ад после того как сдохнут им обеспечен. Ради только этого я готов поверить в религию
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35
Михайло Потапыч 36 минут назад
Нормальная военная пропаганда в стиле "убей немца". Ох уж эти мастера слова.
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2k
Domax3000 Час назад
Даша, пост хороший, но, на мой взгляд, слишком спорный для этого сайта...
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229
Dasha Kravets Автор поста Domax3000 Час назад
А какая здесь основная тематика? Я видела и новости, и приколы, и истории, факты и просто видео развлекательные.
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5k
schmubu 2 часа назад
ТС Даша начинает лайкодрочить по-чёрному.
за спекуляцию на такой теме надо руки отрывать и банить в инете пожизненно.
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229
Dasha Kravets Автор поста Yus 55 минут назад
я удалила пост, где старалась сделать что-то интересное, а люди просто устроили неразбериху в комментариях вообще не по теме поста...
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Dasha Kravets Автор поста ★Lucifer★ 22 минуты назад
у меня только этот аккаунт. какой смысл делать несколько?
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Dasha Kravets
Люблю кино, юмор и асмр видео)
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