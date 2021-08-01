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Инстаграмм-стори: девочка и маньяк

Инстаграмм-стори: девочка и маньяк (1 фото)

Автор:
01 августа 2021 21:06
Метки: забота   ребенок   семья   
369
1
Когда у родителей для ребенка интернет - есть, а мозгов и внимания - нет

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Метки: забота   ребенок   семья   
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3k
Core 3 часа назад
Правоохранители молодцы, родителям девченки привет, в этот раз повезло
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательной организации входит в учебную программу школьников среднего и старшего звена. А может пора изучать его с первого класса и с оперативной адаптацией к современным тенденциям? О беседах со своими чадами пап&мам я уж и не говорю.
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