Инстаграмм-стори: девочка и маньяк

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Когда у родителей для ребенка интернет - есть, а мозгов и внимания - нет
12-летняя девочка из Вологды затеяла переписку в «инстаграмм» с девочкой из Московской области. Они договорились встретиться. Однако на встречу с юной вологжанкой пришел мужчина. Он убедил девочку в том, что он является родственником ее «подружки по переписке» и сказал, что отвезет ее в Москву для их встречи.
Введенный в заблуждение ребенок, не поставив в известность родителей, 30 июля поехал в Московскую область с незнакомым мужчиной, который и выступал ранее в роли «инстаграммной московской подружки».
По факту исчезновения ребенка правоохранительные органы сработали оперативно и профессионально. Девочка уже возвращена в семью, а мужчина-похититель задержан. Производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление возможных соучастников, проверку его причастности к аналогичным и иным преступлениям.
Следственный комитет России по Вологодской области возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка.
Введенный в заблуждение ребенок, не поставив в известность родителей, 30 июля поехал в Московскую область с незнакомым мужчиной, который и выступал ранее в роли «инстаграммной московской подружки».
По факту исчезновения ребенка правоохранительные органы сработали оперативно и профессионально. Девочка уже возвращена в семью, а мужчина-похититель задержан. Производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление возможных соучастников, проверку его причастности к аналогичным и иным преступлениям.
Следственный комитет России по Вологодской области возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка.
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