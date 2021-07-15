Умер музыкант и актер Петр Мамонов

На 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Накануне его жена Ольга сообщила, что артиста не удается вывести из искусственной комы. Сегодня она рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое. Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер андеграундной группы