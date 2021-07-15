Умер музыкант и актер Петр Мамонов

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Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет.
На 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Накануне его жена Ольга сообщила, что артиста не удается вывести из искусственной комы. Сегодня она рассказала РИА Новости, что динамика отрицательная, а состояние мужа крайне тяжелое. Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер андеграундной группы
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Метки: Петр Мамонов ковид умер
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Жёлтый троллейбус просто красив как всегда
Композиция Лю ля кебаб .
Соболезнования семье и близким
Ушёл один из могикан нашего поколения.
А пропагандонам антипрививочникам, надо по тупой черепушке тяжёлым настучать.
В 90-е Мамонов начал сниматься в кино, прежде всего у Павла Лунгина – «Такси-блюз», «Остров» и «Царь», за роли у которого получал премии «Ника» и «Золотой орел». Также он вел передачи на радио и моноспектакли, писал стихи, но больше всего стал известен как рок-музыкант и основатель группы «Звуки Му».
Этот коллектив возник еще в 1983-м, последний альбом датируется 2005-м, но спустя 10 лет Мамонов анонсировал возрождением проекта под названием «Совершенно новые звуки Му»
Мамонову было 70 лет. Два года назад он перенес инфаркт и операцию на сердце. Уже когда артист был в реанимации, президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.
Земля пухом достойному человеку!
Всегда его уважал, и как харизматичного музыканта и как актёра со своею изюминкой. Заслушивался "Звуками Му", в кино от его ролей балдел.. да и просто, - он вызывал симпатию как человек и как личность..
Печально ((
и после таких "легенд" ещё кто то бочку катит на бузову или монгерштерна????
да вы бл*ядь больные