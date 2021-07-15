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Умер музыкант и актер Петр Мамонов

Умер музыкант и актер Петр Мамонов (1 фото)

Автор:
15 июля 2021 17:43
Метки: Петр Мамонов   ковид   умер   
306
1

Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет.

Источник:

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Метки: Петр Мамонов   ковид   умер   
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27  комментариев
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11
kmg1948 2 часа назад
Очень жаль. Великий был актер и музыкант. Честь и хвала. Покойся с миром.
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25
RodgerVes 7 минут назад
Жаль. Светлая память
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714k
Космический пионер 14 минут назад
Царствия тебе небесного Человек!
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24k
Е-Лена Полчаса назад
Прощайте, Пётр Николаевич. Спасибо за всё... Светлая память!
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779
Наташа Гадова Полчаса назад
Царствия тебе Небесного, хороший Человек
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120
Улыбака 36 минут назад
Синие майки это не майки а флаги
Жёлтый троллейбус просто красив как всегда


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4k
Бу 39 минут назад
Самобытный музыкант и интересный актёр.
Композиция Лю ля кебаб .
Соболезнования семье и близким
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81k
Taras Kozalupko 48 минут назад
Жаль, земля пухом ему!
Ушёл один из могикан нашего поколения.
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46k
parallax Час назад
Жаль человека.
А пропагандонам антипрививочникам, надо по тупой черепушке тяжёлым настучать.
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41k
Элек Мек Час назад
Мамонов родился в семье инженера и переводчицы, вырос в том же доме, что и Владимир Высоцкий. Яркие артистические способности проявились еще в детстве – может, даже «слишком» яркие: из-за постоянных выходок мальчика дважды отчисляли из школы.

В 90-е Мамонов начал сниматься в кино, прежде всего у Павла Лунгина – «Такси-блюз», «Остров» и «Царь», за роли у которого получал премии «Ника» и «Золотой орел». Также он вел передачи на радио и моноспектакли, писал стихи, но больше всего стал известен как рок-музыкант и основатель группы «Звуки Му».

Этот коллектив возник еще в 1983-м, последний альбом датируется 2005-м, но спустя 10 лет Мамонов анонсировал возрождением проекта под названием «Совершенно новые звуки Му»

Мамонову было 70 лет. Два года назад он перенес инфаркт и операцию на сердце. Уже когда артист был в реанимации, президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.
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1k
Гур Час назад
Царствие ему небесное...
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17k
KOSTELLO Час назад
Блин, только о нем писал.
Земля пухом достойному человеку!
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15k
Пумба Час назад
Песни "Звуков Му" никогда не нравились. Ни мелодии, ни слова. А как человека, конечно, жалко.
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−56
Алиса 2 часа назад
Мамонову только за один эпизод в поезде в фильме Нога памятник ставить нужно
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2k
Аркадий Свидригайлов 2 часа назад
Очень грустная новость....
Всегда его уважал, и как харизматичного музыканта и как актёра со своею изюминкой. Заслушивался "Звуками Му", в кино от его ролей балдел.. да и просто, - он вызывал симпатию как человек и как личность..
Печально ((
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6k
ваня панкин 2 часа назад
ой, печаль беда... светлая ему память...
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6k
Владимир 2 часа назад
Хоть я не всё понимал в его творчестве....всё равно жаль.... Уходит целая эпоха. Покойся с миром.
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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120
Улыбака робт Полчаса назад
Любимая группа - любэ? Угадал?
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120
Улыбака Аркадий Свидригайлов Полчаса назад
Мы пена в бурном потоке пресловутой красной волны
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4k
Татьяна Юсова Автор поста 2 часа назад
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−73
arcush 2 часа назад
Покойся с миром... Хороший человек!
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36k
Андрей 2 часа назад
Жалко, что дед умер. Всё-таки не выкарабкался после болезни. Интересно, что Бероев скажет на смерть Мамонова, Меньшова и других людей, которых погубил этот вирус? Про прививочный геноцид мальчонка верещал. Пока же я наблюдаю геноцид среди непривитых.
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