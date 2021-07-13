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Форточки надежней

Форточки надежней (1 фото)

Автор:
13 июля 2021 19:09
Метки: вагон   жала   лето   
697
1
Очeнь надоели любитeли вeтepкa из окошкa. B моeм нaпpaвлeнии вce элeктpички обоpyдовaны кондиционepaми, бывaeт конeчно, что кондeй нe paботaeт, но нe чacто.

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Метки: вагон   жала   лето   
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10k
кира 4 часа назад
Если в вагоне духота, первое желание - открыть окно. Нормальная реакция. Если мужики, зайдя в вагон, начали открывать окна, значит кондей не справлялся и было душно. Ждать, справится он или нет, совсем не хочется. Проще открыть окно.
Вот, к примеру, в автобусах: если кондиционер работает нормально, никому даже в голову не придет открыть окно.
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8k
kaboza 11 минут назад
по мне лучше фортак на скорости, чем запечатанный воздух который внутри вагона туда сюда гоняют
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1k
a_komolow 46 минут назад
А где написано, что в вагоне работает кондиционер?
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17k
babuby 49 минут назад
Кучка дебилов! Если работает кондиционер, то войдя в помещение это становится понятно любому! А если в помещении духотища, то одними словами "Работает кондиционер" людям условия не улучшить!
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11k
Taximaxi Час назад
В купе едут две женщины и один молчаливый мужчина. Женщины скандалят.Одна женщина кричит-в купе очень душно ,если мы не откроем окно ,то я задохнусь. Вторая орёт- если вы откройте окно ,я замерзну. Спрашивает у мужчины -рассудите нас, что нам делать? Мужчина около часа слушающий этот скандал ,невозмутимо отвечает- сначала я открою окно и заморожу тебя тупая пи*да,а потом закрою и задушу тебя тупая курица.
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546
Сергей Ковалев 2 часа назад
Напомнило...
Ты себе планшет когда-нибудь заведёшь или тебе подарить?
А в бою сапог надёжнее.
Ну, так то в бою.
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Потому что делать нужно нормально, а не по принципу "и так понятно":
- форточки можно элементарно закрыть на ключ
- при входе и на стекла клеется надпись "НЕ ОТКРЫВАТЬ, РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР"
- кондиционер должен работать, по другому не получится, а не изображать из себя умирающего лебедя.
Потому что да - не привык наш народ к комфортным электричкам, тупо не умеет ими пользоваться и не знает этих "элементарных" вроде бы вещей. Более того - открою вам страшную тайну - в большинстве электричек РФ кондея по прежнему нет (и да - за МКАДом тоже есть жизнь)
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18k
Anna 3 часа назад
дяревня
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52k
Похабыч 3 часа назад
Дураков всегда хватало, из-за это в вагонах метро напрочь убрали "стоп-кран"
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62k
Viktor 3 часа назад
Датский карикатурист Херлуф Бидструп.

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5k
КремлеКот 4 часа назад
Согласен с автором. 8 лет ездил на работу/с работы электричкой. Та же картина.
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52
Улыбака КремлеКот 48 минут назад
Значит кондей не справляется
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52
Улыбака Booka1a 47 минут назад
Я на юге живу.. И потею сильно
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769
Наташа Гадова 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Ego sum qui sum 4 часа назад
"для себя сделать лучше" - проблема как раз в этом - это очень субъективно
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23k
Владимир 4 часа назад
Пока они не сдохнут мы будем мучаться.
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