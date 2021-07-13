FISHKINET
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России 30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории 30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из... 2.Просто гифки, всякие и разные 2.Просто гифки, всякие и разные 30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы 30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы Любитель черного юмора с хорошей самоиронией Любитель черного юмора с хорошей самоиронией Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира 15 головоломных снимков, над которыми придётся немного поразмыслить 15 головоломных снимков, над которыми придётся немного поразмыслить 5 любопытных фактов обо всём на свете 5 любопытных фактов обо всём на свете Ретро фотографии Ретро фотографии Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча Матерому коту и море по колено Матерому коту и море по колено Они созданы друг для друга: коты и коробки Они созданы друг для друга: коты и коробки В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире Наглая и жадная воровка Наглая и жадная воровка Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 30 фото, сделанных точно в нужный момент 30 фото, сделанных точно в нужный момент Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли
Главная > Фото 
Франция объявила вакцинацию

Франция объявила вакцинацию (1 фото)

Автор:
13 июля 2021 16:54
Метки: Вакцина   ковид   пандемия   
403
1
Вчера Эмманюэль Макрон обратился к гражданам Франции и объявил о введении жестких мер в отношении граждан не прошедших вакцинацию. Одни рискуют потерять работу, других не пустят ни в поезд, ни в ресторан, ни в торговый центр. По сути, с начала августа прививка становится обязательной — для жизни без ограничений.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Вакцина   ковид   пандемия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
67
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
67  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
150
Отец Пигидий 2 часа назад
Вопрос ко всем последователям секты Свидетели Ковида. Нахрена щемить не привитых, если привитые от них защитились уколовшись целительной жижей. А если эта жижа не дает защиту, то тогда зачем весь этот шабаш с поголовной вакцинацией?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 36)
2k
* You All Полчаса назад
шикарно...а если сдохнешь из-за противопокозаний,тоже колоться???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ых 38 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
СПКиНР 48 минут назад
Кроме фотки, других ссылок не будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 52 минуты назад
>>> чем дольше затягивается вакцинация, тем выше вероятность появления более опасных мутаций.
--
Научное доказательство сего феномена !!! Или это первый в истории человечества случай ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Acid Snake 53 минуты назад
В таком случае кремль обязан взять на себя все расходы при любых побочках, компенсации на лечение, по смерти и т.д. не по 30к, а по миллиону. И никах добровольных согласий, а гарантийное письмо от правительства РФ, в котором оно берет на себя всю ответственность за все последствия применения любого препарата от модного гриппа, а также за последствия ношение масок и перчаток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Шурман Час назад
Ну и правильно , они достали через границу бегать туда сюда , у нас еще неделю назад страну в зеленую зону поместили сняли все ограничения и вот тебе опять оранжевая
Из за вот таких как Голландцы и Французы страдаем мы . Сегодня сделал вторую вакцинацию , полет нормальный но рука болит , это лучше чем после первой была рвота и головокружения . Я сегодня уже смотрел по новостям расписания макрона . Все правильно сделал у нас уже 93 процента привитых , хотя это спорно , пришел на прививку там сидят человек 10 которым уже сделали на все про все 2 минуты и сидеть в зале ожидания еще 30 минут пока тебя просканируют что ты ее сделал и внесут в свою базу . 2 раза привился сдал кровь на уровне днк там тоже все ок , посмотрим что еще придумают .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sedoisever Час назад
Не-не-не... Это у нас мордор и принудиловка. У них "этодругое".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Majul Час назад
Все верно, иначе с мракобесием никак не справится.
Чем больше мракобесов, тем дольше болезнь будет развиваться и мутировать и тем дольше будут анти-ковидные меры по всему миру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
Елена Букреева 2 часа назад
Не понимаю связь между отсутствием вакцинации и появлением новых мутаций. Мутации обычно возникают при неправильном лечении. Или нет, кто знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
52k
Похабыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Отец Пигидий Игорь 57 минут назад
Ну тогда живите со старым...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 2 часа назад
Все правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться" Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться" "Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях "Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса? Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса? Правила пития для вакцинированных Правила пития для вакцинированных
Anna
Люблю жизнь, хорошие новости и веселые истории
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5776



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что за штука: самые странные находки
0
18
Что за штука: самые странные находки
Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
1
251
Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
﻿
Набирающие популярность
"Великие таланты..."
2
46
"Великие таланты..."
Учёный объяснил последствия бессимптомного течения коронавируса у супер-распространителей
0
48
Учёный объяснил последствия бессимптомного течения коронавируса у супер-распространителей
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#аварии#история#картинки#подборка#люди#авария дня#приколы#прикольные
#Юмор#дтп#авто аварии#автомобили#фотографии#Россия#СССР#повезло#футбол#познавательно
#животные#факты#ynews#прикол#автомир#в мире##позитив#смертельное дтп#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться