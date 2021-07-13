Франция объявила вакцинацию

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Новый стремительно распространяющийся «дельта»-штамм, атаковал страну и поднял четвертую волну заражений во Франции. Дельта-штамм может перечеркнуть все усилия медиков, если не провести массовую вакцинацию.Кроме того, Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. В рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или с отрицательным тестом. Макрон заявил, что рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.Похоже, эта мера становится новым золотым стандартом борьбы с пандемией. Это и правильно, ведь чем дольше затягивается вакцинация, тем выше вероятность появления более опасных мутаций.На решение Парижа уже обратили внимание и в Москве: как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле видят логику в ужесточении мер, как это делается сейчас французскими властями.Для нас решение Макрона не стало сюрпризом, однако для любителей смотреть "как там на западе" и видеть в действии наших властей какое-то "неадекватное" поведение это очередной звоночек, что более серьезная волна коронавируса накрывает мир и стоит записаться на вакцинацию.