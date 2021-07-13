Франция объявила вакцинацию

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Вчера Эмманюэль Макрон обратился к гражданам Франции и объявил о введении жестких мер в отношении граждан не прошедших вакцинацию. Одни рискуют потерять работу, других не пустят ни в поезд, ни в ресторан, ни в торговый центр. По сути, с начала августа прививка становится обязательной — для жизни без ограничений.
Новый стремительно распространяющийся «дельта»-штамм, атаковал страну и поднял четвертую волну заражений во Франции. Дельта-штамм может перечеркнуть все усилия медиков, если не провести массовую вакцинацию.
Кроме того, Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. В рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или с отрицательным тестом. Макрон заявил, что рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.
Похоже, эта мера становится новым золотым стандартом борьбы с пандемией. Это и правильно, ведь чем дольше затягивается вакцинация, тем выше вероятность появления более опасных мутаций.
На решение Парижа уже обратили внимание и в Москве: как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле видят логику в ужесточении мер, как это делается сейчас французскими властями.
Для нас решение Макрона не стало сюрпризом, однако для любителей смотреть "как там на западе" и видеть в действии наших властей какое-то "неадекватное" поведение это очередной звоночек, что более серьезная волна коронавируса накрывает мир и стоит записаться на вакцинацию.
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Кроме того, Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. В рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или с отрицательным тестом. Макрон заявил, что рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.
Похоже, эта мера становится новым золотым стандартом борьбы с пандемией. Это и правильно, ведь чем дольше затягивается вакцинация, тем выше вероятность появления более опасных мутаций.
На решение Парижа уже обратили внимание и в Москве: как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле видят логику в ужесточении мер, как это делается сейчас французскими властями.
Для нас решение Макрона не стало сюрпризом, однако для любителей смотреть "как там на западе" и видеть в действии наших властей какое-то "неадекватное" поведение это очередной звоночек, что более серьезная волна коронавируса накрывает мир и стоит записаться на вакцинацию.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Правила пития для вакцинированных
- Собянин об индийском штамме коронавируса: "Привитые и переболевшие ранее тоже могут заразиться"
- За ненадобностью: Словакия решила продать или подарить большую часть доз «Спутника V»
- Верный «Спутник» человечества: чем обусловлен выбор названия вакцины от коронавируса?
- "Непривитым россиянам включат отопление": с юмором о новых ковидных ограничениях
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Научное доказательство сего феномена !!! Или это первый в истории человечества случай ?
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/07/12/adresse-aux-francais-12-juillet-2021https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/07/12/adresse-aux-francais-12-juillet-2021
Я блин на изолированном острове живу. И у нас рост идёт по заболеванию просто чумовой в СМИ. Посмотрел койкоместа по больницам - на ТРИ человека в больнице в ковидном отделении больше ,чем в Мае. А так то нас на самый верхний ,четвёртый уровень с четверга поднимают. Зато вакцинация полным ходом.
Чем больше мракобесов, тем дольше болезнь будет развиваться и мутировать и тем дольше будут анти-ковидные меры по всему миру.