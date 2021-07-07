FISHKINET
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой... Жертва пластического хирурга: в Одессе выбрали самую красивую женщину Вселенной Жертва пластического хирурга: в Одессе выбрали самую красивую... Харьковская Instagram-блогер инсценировала собственное похищение с целью выкупа, но прогадала Харьковская Instagram-блогер инсценировала собственное похищение с... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Парикмахер проучил неугомонную клиентку Парикмахер проучил неугомонную клиентку Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев Мама плохого не посоветует Мама плохого не посоветует Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале Парень безобидно подшутил над своим приятелем в спортзале Неожиданные факты, которые вас удивят Неожиданные факты, которые вас удивят Блогеры попытались переправить «Крузак» на другой берег верхом на БТР, но это было плохой идеей Блогеры попытались переправить «Крузак» на другой берег верхом на... Комментарии в разных группах к постам Комментарии в разных группах к постам Игровой тест: шутеры 90-х и 2000-х Игровой тест: шутеры 90-х и 2000-х Период распада Период распада Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала COVID-сертификаты Медработник сливала в канализацию вакцины и подделывала... Алле-гоп! Эффектный переворот из Волгограда Алле-гоп! Эффектный переворот из Волгограда Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но... Интересные факты на все случаи жизни Интересные факты на все случаи жизни
Главная > Фото 
"Благостная история"

"Благостная история" (1 фото)

Автор:
07 июля 2021 12:07
Метки: биллитристика   истории   морские байки   
1121
1
Про настоящих Мужиков.История,рассказанная моряком подводником.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: биллитристика   истории   морские байки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Вася 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
TirAn 3 часа назад
Нормально сработали. Значит несли вахту на 16-м канале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill 7 часов назад
четко так выведено, каллиграфическими буквами: "Одна чашка, два ложка".
Ой, халтура, не верю! Гораздо проще нарисовать кружку и две ложки, чем искать переводчика и узнавать как пишутся русские буквы "ч", "ш", и пр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью
Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25505



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Казалось, драки не избежать
4
81
Казалось, драки не избежать
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
7
279
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
﻿
Набирающие популярность
Алдаспан: виртуозная игра на электро-домбре
0
9
Алдаспан: виртуозная игра на электро-домбре
Появление и значение слова «дождь»
0
15
Появление и значение слова «дождь»
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#интересное#подборка#картинки#кино#авто аварии#новости#в мире
#Юмор#ynews#автомир#дтп#Россия#фотографии#позитив#Разное#спорт#приколы
#интересно#факты#люди#животные#аварии#прикол#СССР#истории#природа#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться