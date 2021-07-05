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Остров Людникова: как окружённая 138-я дивизия выстояла в Сталинграде

Остров Людникова: как окружённая 138-я дивизия выстояла в Сталинграде (1 фото)

Автор:
05 июля 2021 20:33
Метки: СССР   битва за Волгу   вермахт   вторая мировая война   сталинград   
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Во время битвы за Сталинград немцы особо выделяли на своих картах участок территории на берегу Волги – он получил название Ludnikows Insel («остров Людникова»). Здесь в течение 40 дней сопротивлялась захватчикам блокированная 138-я дивизия РККА под командованием полковника Ивана Людникова. По степени ожесточённости сражение за этот клочок земли сравнивают с битвой на Мамаевом кургане.

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Метки: СССР   битва за Волгу   вермахт   вторая мировая война   сталинград   
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