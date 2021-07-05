Остров Людникова: как окружённая 138-я дивизия выстояла в Сталинграде

×

Битва на «Баррикадах»Завод «Баррикады» был основан в Царицыне ещё до Октябрьской революции. Тогда он носил название «Виккерс» и выпускал крупнокалиберные орудия. В 1930-х годах переименованный завод продолжал поставлять вооружённым силам артиллерию. С началом Великой Отечественной войны производство эвакуировали в Сибирь, а в Сталинграде остались лишь пустые цеха.15 октября 1942 года немцы прорвались к Волге к северу от завода, и советское командование решило усилить оборонявшуюся на данном участке 62-ю армию. С этой целью из состава 64-й армии ей передали 138-ю Краснознаменную стрелковую дивизию. 16 и 17 октября это подразделение перебросили к «Баррикадам» на бронекатерах. По свидетельству военного историка П.И. Балашова, 138-я дивизия «получила задачу не допустить захвата противником завода «Баррикады» и выхода его к переправе 62-й армии». Поскольку дивизия была уже изрядно «потрёпана» в боях, её усилили 118-м полком. Общая численность бойцов на тот момент оценивается в 2,5-3 тысячи человек.Командовал дивизией полковник Иван Ильич Людников, бывший донбасский шахтёр, участвовавший ещё в Гражданской войне. Свой командный пункт Людников оборудовал в подвале бывшего дома директора завода «Виккерс». «Отсиживаться» полковнику, впрочем, не приходилось. Немцы непрестанно атаковали «Баррикады» с западной окраины. Как писал в дневнике первый секретарь Сталинградского обкома Алексей Чуянов, к 23 октября противник захватил уже немало цехов. Под контролем 138-й дивизии оставался лишь Нижний посёлок завода.Окружение8 ноября советских солдат атаковали три пехотные дивизии немцев при поддержке 110 танков. 11 ноября, оттеснив силы 118-го и 241-го полков, гитлеровцы вышли к берегу Волги на юге от завода, отрезав 138-ю дивизию с трёх сторон от наземных путей снабжения. Это было последнее успешное наступление фашистов в Сталинграде, в результате которого они получили контроль над полукилометровым участком берега Волги.Так образовался «остров Людникова» – плацдарм, ограниченный 700-й метровой дугой фронта. В глубину его протяжённость составляла всего 400 метров. О плачевном положении «людниковцев» в военсовете 62-й армии узнали благодаря подвигу старшего политрука Михаила Зуева, который, чтобы доставить сообщение, совершил заплыв в ледяной воде.16 ноября Иван Людников установил в дивизии жесточайший суточный паёк: 25 граммов сухарей, 12 граммов крупы и 5 граммов сахара. К счастью, на занятой территории нашёлся торговый склад с несколькими тоннами шоколада, и бойцов подкармливали этим лакомством. Но из-за плохого питания и отсутствия перевязочных средств начали массово умирать раненые.Командование пыталось наладить связь со 138-й дивизией с помощью бронекатеров. Но не все рейсы оказывались удачными – немцы обстреливали реку шквальным огнём.Попытки доставить грузы с помощью самолётов ПО-2 по ночам тоже оказались не слишком эффективными. Лётчкам сложно было точно сбросить груз на малую площадь плацдарма.В ход пошли лодки, на которых доставлялись грузы с острова Зайцевского через протоку Денежная Воложка. За два успешных рейса Людников давал лодочникам-гребцам медаль «За отвагу», за четыре они награждались орденом Красной Звезды.Огненные дниФридрих Паулюс бросил на штурм «острова Людникова» буквально «по сусекам» собранные силы: остатки 389-й и 305-й пехотных дивизий, сапёров, связистов и бойцов тыловых частей. 18 ноября немцы прорвались к командному пункту, и Иван Людников лично вступил в бой с гитлеровскими автоматчиками. Сослуживцы запомнили его слова: «Мы на баррикадах. А с баррикад не уходят». В ходе того боя из 1500 наступавших немцев было убито две трети.Хотя воевать «людниковцам» зачастую приходилось трофейным оружием, а на одного бойца выдавалось лишь 30 патронов, осаждённые регулярно контратаковали врага. Для этих целей создавались мобильные штурмовые группы, которые, приблизившись к немецким позициям, забрасывали их гранатами. Такая тактика городского боя впоследствии пригодилась красноармейцам при взятии Кёнигсберга и Берлина. Немцы также перешли от массированных атак к вылазкам малыми группами. Обычно нападениям предшествовало разрушение зданий артиллерией.Положение с продовольствием и боеприпасами на «острове Людникова» улучшилось в ночь на 21 ноября, когда к блокированным солдатам прорвался отряд бронекатеров старшего лейтенанта Бориса Житомирского. Но подлинным спасением для 138-й дивии оказалось «сало» – так в Сталинграде называли лёд Волги. По замёрзшей 4 декабря реке была налажена связь с соседним островом.«Мороз крепчал, а наша дивизия, подобно дереву в весеннюю пору, начала наливаться соками, – вспоминал Иван Людников. – Мы даже смогли предоставить солдатам возможность попариться в бане, которая круглосуточно действовала на острове Зайцевский».14 декабря 138-я дивизия начала наступление в юго-западном направлении и спустя неделю соединились с основными частями. С тех пор «остров Людникова» перестал существовать.В боях за «Баррикады» из первоначального состава 138-й дивизии сумели выжить лишь 500 человек. Но немцы на берегу Волги потеряли людей куда больше. По подсчетам историка Балашова, за 40 дней дивизия Людникова уничтожила 7500 немецких солдат и офицеров, 22 танка, три бронемашины, 28 автомобилей, 16 орудий, 50 миномётов и множество оружия.В феврале 1943 года 138-я дивизия была переименована в 70-ю гвардейскую. Боевой путь она закончила в Праге в 1945 году.