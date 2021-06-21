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Хана нормальному спорту. За медалями рвутся трансы

Хана нормальному спорту. За медалями рвутся трансы (1 фото)

Автор:
21 июня 2021 20:38
Метки: женщин не жалко   олимпиад   спорт   токио   трансгедер   
973
1
Сейчас проходит Чемпионат Европы по футболу. Болельщики радуются, переживают за своих любимчиков, сжимают кулачки, надеясь, что удача не обойдет их сборные стороной, а противники проиграют. Футболисты, хочу заметить, вполне себе нормальные мужики, а не переделанные женщины.

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Метки: женщин не жалко   олимпиад   спорт   токио   трансгедер   
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1k
Дмитрий 5 часов назад
Футболисты - нормальные мужики? Это те, которые, будучи отличными актрисами, падаюют и чуть не плачут от боли, когда рядом кто-то махнул ногой или рукой, даже не коснувшись их?
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7k
Михаил 3 часа назад
Надеюсь большинство людей нормальные и не будут смотреть это [мат]..е игры. Рейтинг этого дер..ма упадет, рекламодатели потеряют бабки и перестанут в дальнейшем платить за рекламу. Вот тогда придурки из МОК протрезвеют и запретят трансов на олимпиадах.
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21k
Влад 3 часа назад
А че сразу тяжелоалетка? Ты вроде женщина? Так возьми мяч, ленту, обруч и иди попрыгай по ковру в чисто женском спорте, а мы с удовольствием поржем, так честнее будет.
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13k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
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−4
gadeff 4 часа назад
А дла ее - через хОя.. ;)
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8k
Vlad 4 часа назад
Как говорил кое кто- мухи отдельно, котлеты отдельно. Переделанные и недоделанные пусть соревнуются между собой и не лезут к нормальным. Они и так на таблетках сидят, а тут еще и эти заявились за медальками.
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11k
Вася 4 часа назад
гендер определяется хромосомным набором, всё остальное... ну вы поняли.
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11k
Хью́берт 4 часа назад
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4k
au3 4 часа назад
А почему женщины в спорте отдельно? Что за дискриминация? Даешь равноправие!
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9k
Шурум-бурум 4 часа назад
скоро киборги вытеснят людей и спорт станет бесполым
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−12
Meri Poppins Ufa 4 часа назад
Да, формально ужас и безобразие. Хотя не так все однозначно. Посмотрите вокруг: сколько хрупких женственно изящных парней, притом ловеласов и мужей. Сколько много девушек и женщин рожавших здоровенных мощных...
А этим хитрожопым перевоплощенцам каждая федерация уже жестко шлагбаумы ставит.
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5k
Мистер Фикс 5 часов назад
Назвался бабой, а тело мужское - мышцы, кости, колени, угол тазобедренного сустава... и отрезанный хер не переродится в матку. Пора распускать психушки
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5k
Алексей 5 часов назад
Это ещё цветочки. В Америке и Канаде осужденные за изнасилования женщин и девочек назвали себя трансами и их перевели в женскую тюрьму. Браво, бл., либерасты.
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
Что-то мне женская тяжелая атлетика и даже часть легкой (типа толкания ядра) никогда "нормальным спортом" не казалась.
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