Хана нормальному спорту. За медалями рвутся трансы

973
1
Сейчас проходит Чемпионат Европы по футболу. Болельщики радуются, переживают за своих любимчиков, сжимают кулачки, надеясь, что удача не обойдет их сборные стороной, а противники проиграют. Футболисты, хочу заметить, вполне себе нормальные мужики, а не переделанные женщины.
Вот только счастье лицезреть нормальные спортивные соревнования выпадет далеко не всем. Так, на Олимпиаде в Токио мир ждет сюрприз. За медаль решило побороться «оно» - не мужик и не баба, а трансгендер с нежным именем Лорелл из Новой Зеландии. Это тяжелоатлетка, которая в недалеком прошлом была мужчиной, причем не самого хрупкого телосложения.
35 годиков Хаббард жил мужчиной. Звезд с неба не хватал, а славы так хотелось, что решился он назваться женщиной и рвануть на женские соревнования. Естественно, победа останется за ним.
Кто ж такого кабана обыграть сможет? Ну уменьшит он медикаментозно количество тестостерона в крови, а дальше что? Он ведь этим стал заниматься не в подростковом возрасте, когда организм развивается, а в зрелом.
Налицо преимущество перед настоящими женщинами, а не заматеревшими кабанами, которые по каким-то причинам решили назваться феечками. Таких, к слову, писатель Виктор Пелевин, называет «баба с яйцами». Мужик, который остался при своем, ничего не ликвидировав в ходе операции.
Просто взял и заявил о своем желании стать кем-то другим. Интересно, фемдвижение отреагирует на это скотство? Или молча проглотит очередную выходку ЛГБТК+-сообщества? Впрочем, Лорелл повезло, что оно в Россию не приехало на соревнования. Сомнительно, что россияне проявили бы толерантность. Это ведь плевок в лицо настоящим женщинам и спортсменкам.
×
35 годиков Хаббард жил мужчиной. Звезд с неба не хватал, а славы так хотелось, что решился он назваться женщиной и рвануть на женские соревнования. Естественно, победа останется за ним.
Кто ж такого кабана обыграть сможет? Ну уменьшит он медикаментозно количество тестостерона в крови, а дальше что? Он ведь этим стал заниматься не в подростковом возрасте, когда организм развивается, а в зрелом.
Налицо преимущество перед настоящими женщинами, а не заматеревшими кабанами, которые по каким-то причинам решили назваться феечками. Таких, к слову, писатель Виктор Пелевин, называет «баба с яйцами». Мужик, который остался при своем, ничего не ликвидировав в ходе операции.
Просто взял и заявил о своем желании стать кем-то другим. Интересно, фемдвижение отреагирует на это скотство? Или молча проглотит очередную выходку ЛГБТК+-сообщества? Впрочем, Лорелл повезло, что оно в Россию не приехало на соревнования. Сомнительно, что россияне проявили бы толерантность. Это ведь плевок в лицо настоящим женщинам и спортсменкам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Жители Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году
- Перед Александром Лукашенко закрыли двери на Олимпийские игры
- Вон из мирового спорта! Спортсмены шокированы решением ВАДА
- Украинские красавицы, без которых бы не получилось взять первые три очка на Евро-2020
- Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф чемпионата Европы
Метки: женщин не жалко олимпиад спорт токио трансгедер
49
Понравилось49
Новости партнёров
Сарказм, ежели чо.
А этим хитрожопым перевоплощенцам каждая федерация уже жестко шлагбаумы ставит.