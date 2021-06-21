Хана нормальному спорту. За медалями рвутся трансы

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Вот только счастье лицезреть нормальные спортивные соревнования выпадет далеко не всем. Так, на Олимпиаде в Токио мир ждет сюрприз. За медаль решило побороться «оно» - не мужик и не баба, а трансгендер с нежным именем Лорелл из Новой Зеландии. Это тяжелоатлетка, которая в недалеком прошлом была мужчиной, причем не самого хрупкого телосложения.35 годиков Хаббард жил мужчиной. Звезд с неба не хватал, а славы так хотелось, что решился он назваться женщиной и рвануть на женские соревнования. Естественно, победа останется за ним.Кто ж такого кабана обыграть сможет? Ну уменьшит он медикаментозно количество тестостерона в крови, а дальше что? Он ведь этим стал заниматься не в подростковом возрасте, когда организм развивается, а в зрелом.Налицо преимущество перед настоящими женщинами, а не заматеревшими кабанами, которые по каким-то причинам решили назваться феечками. Таких, к слову, писатель Виктор Пелевин, называет «баба с яйцами». Мужик, который остался при своем, ничего не ликвидировав в ходе операции.Просто взял и заявил о своем желании стать кем-то другим. Интересно, фемдвижение отреагирует на это скотство? Или молча проглотит очередную выходку ЛГБТК+-сообщества? Впрочем, Лорелл повезло, что оно в Россию не приехало на соревнования. Сомнительно, что россияне проявили бы толерантность. Это ведь плевок в лицо настоящим женщинам и спортсменкам.