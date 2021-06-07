Сила инженеров и монтажников в юморе

1956
1
Когда работа ответственная и напряжение высоко, чтобы не сгинуть выручает юмор. Несколько поводов улыбнуться:
1. Между гражданскими и военными инженерами лишь одна разница. Одни строят оружие, другие мишени для него.
2. Взято с просторов интернета, но очень сильно позабавило.
Работаю ведущим инженером и когда приезжаю на малую родину, все сбегаются с вопросами, мотивируя их "тыжинжынер".
-- один спрашивает про стартер, подойдет от другой модели или нет, "тыжинжынер"и должен знать.
-- другой спрашивал про угол наклона крыши теплицы, "тыжинжынер" и должен знать.
Но недавно был новый хит, заходит сосед и просит провести свадьбу сына. Удивленно спрашиваю, а я то тут причем, "яжеинженер".
-- так ВЕДУЩИЙ, парировал сосед.
3. Ещё во времена СССР, приезжает японская делегация. Директора двух заводов сидят в непринужденной обстановке и беседуют.
Японец говорит: "Мы станки делаем, а вы что ?"
Наш отвечает: "Мы тоже станкостроением занимаемся."
Японец подумал немного и спрашивает:"А сколько у вас цехов, у нас только 10?"
Наш отвечает: "Тоже 10 цехов, а сколько у вас рабочих?"
-- "У нас 3000 рабочих и 6 инженеров", отвечает японец:"А сколько у вас инженеров?"
Наш задумался, что ответить, так как неудобно как-то говорить что их 200, подумал и ответил:" да 7 инженеров всего."
Японец удивился но промолчал.
На следующий день встретились, японец весь измотан, не выспавшийся и спрашивает сходу:"Я всю ночь не спал, так и не понял чем у вас седьмой инженер занят, расскажите..."
4. Первый сигнал полученный на радиоприемник Маркони был голос Попова со словами: "Аууу, есть тут кто, отзовись."
2. Взято с просторов интернета, но очень сильно позабавило.
Работаю ведущим инженером и когда приезжаю на малую родину, все сбегаются с вопросами, мотивируя их "тыжинжынер".
-- один спрашивает про стартер, подойдет от другой модели или нет, "тыжинжынер"и должен знать.
×
-- другой спрашивал про угол наклона крыши теплицы, "тыжинжынер" и должен знать.
Но недавно был новый хит, заходит сосед и просит провести свадьбу сына. Удивленно спрашиваю, а я то тут причем, "яжеинженер".
-- так ВЕДУЩИЙ, парировал сосед.
3. Ещё во времена СССР, приезжает японская делегация. Директора двух заводов сидят в непринужденной обстановке и беседуют.
Японец говорит: "Мы станки делаем, а вы что ?"
Наш отвечает: "Мы тоже станкостроением занимаемся."
Японец подумал немного и спрашивает:"А сколько у вас цехов, у нас только 10?"
Наш отвечает: "Тоже 10 цехов, а сколько у вас рабочих?"
-- "У нас 3000 рабочих и 6 инженеров", отвечает японец:"А сколько у вас инженеров?"
Наш задумался, что ответить, так как неудобно как-то говорить что их 200, подумал и ответил:" да 7 инженеров всего."
Японец удивился но промолчал.
На следующий день встретились, японец весь измотан, не выспавшийся и спрашивает сходу:"Я всю ночь не спал, так и не понял чем у вас седьмой инженер занят, расскажите..."
4. Первый сигнал полученный на радиоприемник Маркони был голос Попова со словами: "Аууу, есть тут кто, отзовись."
Авторский пост
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Метки: Юмор инженеры монтажники
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И действительно, как только начало сказываться наркотическое действие опиума, забытая мысль не замедлила возникнуть в уме ученого. Чувствуя, что сознание вот-вот покинет его, Вуд сумел в последний момент сконцентрировать волю, записать идею на бумажке и впал в беспамятство. Очнувшись, он с ликованием подумал об удачном исходе столь трудного и опасного опыта и, дрожа от нетерпения и пережитого, поспешно развернул бумажку с драгоценной записью. На ней он прочел; “Банан велик, а кожура еще больше...”"
-- другой спрашивал про угол наклона крыши теплицы, "тыжинжынер" и должен знать
*****
И что тут смешного? Знать готовые ответы, конечно, не должен, но должен уметь разобраться и найти решение. Для этих вопросов даже инженером не нужно быть, достаточно знаний из средней школы.