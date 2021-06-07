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Сила инженеров и монтажников в юморе

Сила инженеров и монтажников в юморе (1 фото)

Автор:
07 июня 2021 19:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инженеры   монтажники   
1956
1
Когда работа ответственная и напряжение высоко, чтобы не сгинуть выручает юмор. Несколько поводов улыбнуться:

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Метки: Юмор   инженеры   монтажники   
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18k
Luc72 5 часов назад
"Как-то раз американский физик-экспериментатор Р. Вуд (1868 1955), довольно эксцентричный человек, любитель всяких острых ощущений, решил проделать на себе рискованный опыт испытать действие наркотика. С большим трудом раздобыв опиум, он накурился этого зелья и вскоре впал в забытье. Придя через некоторое время в сознание, он вспомнил, что, находясь в одурманенном состоянии, напал на какую-то чрезвычайно глубокую и важную научную идею, но на какую именно начисто вылетело из головы. Тогда Вуд решил повторить опыт в надежде, что ему посчастливится вновь обрести ускользнувшую мысль.
И действительно, как только начало сказываться наркотическое действие опиума, забытая мысль не замедлила возникнуть в уме ученого. Чувствуя, что сознание вот-вот покинет его, Вуд сумел в последний момент сконцентрировать волю, записать идею на бумажке и впал в беспамятство. Очнувшись, он с ликованием подумал об удачном исходе столь трудного и опасного опыта и, дрожа от нетерпения и пережитого, поспешно развернул бумажку с драгоценной записью. На ней он прочел; “Банан велик, а кожура еще больше...”"
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Sergey Pankratov 2 часа назад
-- один спрашивает про стартер, подойдет от другой модели или нет, "тыжинжынер"и должен знать.
-- другой спрашивал про угол наклона крыши теплицы, "тыжинжынер" и должен знать
*****
И что тут смешного? Знать готовые ответы, конечно, не должен, но должен уметь разобраться и найти решение. Для этих вопросов даже инженером не нужно быть, достаточно знаний из средней школы.
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a_komolow 5 часов назад
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MihailoSerbiya 5 часов назад
Вот тебе + за седмого инжинера .
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