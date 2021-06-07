Сила инженеров и монтажников в юморе

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1. Между гражданскими и военными инженерами лишь одна разница. Одни строят оружие, другие мишени для него.2. Взято с просторов интернета, но очень сильно позабавило.Работаю ведущим инженером и когда приезжаю на малую родину, все сбегаются с вопросами, мотивируя их "тыжинжынер".-- один спрашивает про стартер, подойдет от другой модели или нет, "тыжинжынер"и должен знать.-- другой спрашивал про угол наклона крыши теплицы, "тыжинжынер" и должен знать.Но недавно был новый хит, заходит сосед и просит провести свадьбу сына. Удивленно спрашиваю, а я то тут причем, "яжеинженер".-- так ВЕДУЩИЙ, парировал сосед.3. Ещё во времена СССР, приезжает японская делегация. Директора двух заводов сидят в непринужденной обстановке и беседуют.Японец говорит: "Мы станки делаем, а вы что ?"Наш отвечает: "Мы тоже станкостроением занимаемся."Японец подумал немного и спрашивает:"А сколько у вас цехов, у нас только 10?"Наш отвечает: "Тоже 10 цехов, а сколько у вас рабочих?"-- "У нас 3000 рабочих и 6 инженеров", отвечает японец:"А сколько у вас инженеров?"Наш задумался, что ответить, так как неудобно как-то говорить что их 200, подумал и ответил:" да 7 инженеров всего."Японец удивился но промолчал.На следующий день встретились, японец весь измотан, не выспавшийся и спрашивает сходу:"Я всю ночь не спал, так и не понял чем у вас седьмой инженер занят, расскажите..."4. Первый сигнал полученный на радиоприемник Маркони был голос Попова со словами: "Аууу, есть тут кто, отзовись."