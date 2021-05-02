Как жировала Русская православная церковь

FISHKINET
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Фермер из Британии выкопал в поле танк-амфибию времен Второй мировой Фермер из Британии выкопал в поле танк-амфибию времен Второй мировой Священник в московском храме ударил прихожанина за фотографию иконостаса Священник в московском храме ударил прихожанина за фотографию... 15 увлекательных снимков необычных вещей 15 увлекательных снимков необычных вещей Парень шёл к успеху Парень шёл к успеху Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил 20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа 20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы... Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы... Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться Когда Вселенная хочет над тобой посмеяться Погоня за стритрейсером в Москве закончилась стрельбой Погоня за стритрейсером в Москве закончилась стрельбой Гифки Гифки 15 котиков, у которых случилось короткое замыкание 15 котиков, у которых случилось короткое замыкание Почему Генри Форд платил своим рабочим только тогда, когда они ничего не делали Почему Генри Форд платил своим рабочим только тогда, когда они... Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз 25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи 25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи Утренние картинки от Ветра Вольного Утренние картинки от Ветра Вольного Неудачные панорамные кадры, во время съемки которых все пошло наперекосяк Неудачные панорамные кадры, во время съемки которых все пошло... Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому Огромные ледяные бомбы обрушились на Техас и Оклахому Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Главная > Фото 
Как жировала Русская православная церковь

Как жировала Русская православная церковь (1 фото)

Автор:
02 мая 2021 04:50
Метки: деньги   жадность   история   рпц   
219
1
В 1918 году Советская власть практически вышвырнула Русскую православную церковь из государства. Но спустя десятилетия попы практически вернули себе былое положение воспользовавшись забывчивостью (или глупостью?) российского народа. Остается надежда, что память вернется к людям и попам придется не сладко, пусть и не так как 90 лет назад.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: деньги   жадность   история   рпц   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Том Джоуд Час назад
В феодальном обществе, жрецы всегда находились в привилегированном положении. И на зарплате у феодала. Дабы народ был послушный и спокойный.
А эти разговорчики про "царствие божие", "бог в душе", "жизнь вечную" - обыкновенная манипуляция теми кто слаб духом и разумом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
tamin 14 минут назад
Почему минус. Сам я атеист или точнее из той который людей, что верят в лучшее, но не соблюдают догма. Что могу сказать. Свято место пусто не бывает. Не будет христианства, будете евреями или мусульманами. Что, не хотите детям обрезание делать?второе. При всем моем негативе к рпц, они хоть что-то делают в виде понятия добра и.т.д. в отличии от яжематерей, воспитывающих не знаю как правильно назвать таких людей. В-третьих. Ну совсем хамство в пасху подобные посты делать. Это из серии насрать сосед в утреннюю кашу.
За. Вот реально начинаешь соглашаться, что 90% негативных постов делают по заказу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад 14 минут назад
У меня вопрос.
Зачем Христиане празднуют Иудейский праздник Пасхи?
Иисус с апостолами ясно почему - они были евреями. А славяне, татарва и прочие буряты-то тут причем?
:D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
суссик 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 45 минут назад
С пасхой, православные! Христос воскресенье!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Верните 1918-ый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Патриарх Кирилл попросил помощи у состоятельных прихожан Патриарх Кирилл попросил помощи у состоятельных прихожан Что стоит за большими премиями больших начальников Что стоит за большими премиями больших начальников "Варьете" Булгакова 2.0: в ТЦ разбросали деньги из "банка приколов" "Варьете" Булгакова 2.0: в ТЦ разбросали деньги из "банка приколов" Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей Парковщики из Бристоля годами собирали плату в свою пользу Парковщики из Бристоля годами собирали плату в свою пользу
dranvlad

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным
5
156
«Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным
Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
0
174
Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
﻿
Набирающие популярность
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 1
0
7
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 2
0
10
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 7. 1935. Вып. 2
10 долгожданных релизов хоррор-игр, которые выйдут в 2021 году
10 долгожданных релизов хоррор-игр, которые выйдут в 2021 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#СССР#природа#красота#люди#факты#Россия#мемы#сатира
#фото#животные#картинки#интересное#дети#позитив#автомир#дтп#приколы#фотографии
#интересно#история#подборка#комментарии#забавно#сша#Фотографии.#кино#санкт-петербург#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться