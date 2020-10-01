Что стоит за большими премиями больших начальников

Цены на лекарства растут, а вместе с ними растут и премии директоров фармкомпаний. Одного из таких начальников призвали к ответу в палате представителей США. Представитель от Калифорнии Кэти Портер разложила по полочкам всю схему вымогательства денег, и бывшему гендиру ничего не оставалось, как мычать и краснеть.
В палате представителей США один из округов Калифорнии представляет Кэти Портер. В палате представителей Портер всего два года, но этого уже достаточно, чтобы нечистые на руку гендиры могущественных корпораций начали вздрагивать при одном её виде. Особенно страшно им становится, когда Портер берёт в руки переносную доску и маркер. Смотреть на то, как она отчитывает очередного зажравшегося CEO, одно удовольствие не только для жителей Калифорнии, которых она представляет, но и для всех людей, кого возмущает наглость и несправедливость.
Недавно Кэти Портер напала на бывшего директора крупной фармацевтической компании "Селджен" (Celgene). Эта компания выпускает лекарство "Ревлимид" (Revlimid), применяемое для лечения раковых заболеваний.
- Мистер Аллес, не припомните ли вы, сколько одна капсула "Ревлимида" стоила в 2005 году?
- Я точно не помню, но примерно 200 долларов.
- Чтобы не тратить время, подскажу вам - $215 за капсулу. А сколько стоил "Ревлимид" в 2013 году?
- Я сейчас не могу сказать, передо мной нет нужных данных.
- $412 за капсулу. 2017 год был совсем недавно, может, вы всё же вспомните, сколько стоил препарат?
- Примерно 700 долларов, но точно сказать не могу.
- $719 за капсулу, а сегодня "Ревлимид" стоит $763 за капсулу. Вот мне интересно, лекарство стало более эффективным, и пациентам теперь назначают меньшее количество капсул?, - спрашивает Кэти Портер у бывшего гендиректора "Селджена" Марка Аллеса (Mark Alles).
- Мистер Аллес, не припомните ли вы, сколько одна капсула "Ревлимида" стоила в 2005 году?
- Я точно не помню, но примерно 200 долларов.
- Чтобы не тратить время, подскажу вам - $215 за капсулу. А сколько стоил "Ревлимид" в 2013 году?
- Я сейчас не могу сказать, передо мной нет нужных данных.
- $412 за капсулу. 2017 год был совсем недавно, может, вы всё же вспомните, сколько стоил препарат?
- Примерно 700 долларов, но точно сказать не могу.
- $719 за капсулу, а сегодня "Ревлимид" стоит $763 за капсулу. Вот мне интересно, лекарство стало более эффективным, и пациентам теперь назначают меньшее количество капсул?, - спрашивает Кэти Портер у бывшего гендиректора "Селджена" Марка Аллеса (Mark Alles).
Посмотрите на лицо этого Марка, мужик уже понял, к чему клонит Портер.
- В то время при разработке препарата были выявлены шесть дополнительных показаний его применения при различных видах лимфомы...
- То есть вы обнаружили, что большему количеству пациентов можно назначать "Ревлемид" стоимостью $763 за капсулу. Но ведь увеличение количества пациентов не должен влиять на рост цены. Лекарство стало действовать быстрее? Вы избавились от ряда побочных эффектов? Как вы так поменяли формулу или изменили производство лекарства, что это повлияло на повышение цены?
- ...
- Я хочу понять, что вы сделали с лекарством, если оно стоило $215 за капсулу, а теперь стоит $763 за капсулу? Лекарство изменилось?
- Не изменилось.
- Замечательно. Вы подняли стоимость лекарства на $500, а у среднестатистического пожилого жителя округа Ориндж на счету остаётся $528 в конце месяца, после всех ежемесячных обязательных расходов. То есть среднестатистический пенсионер не сможет купить даже одну капсулу.
- В то время при разработке препарата были выявлены шесть дополнительных показаний его применения при различных видах лимфомы...
- То есть вы обнаружили, что большему количеству пациентов можно назначать "Ревлемид" стоимостью $763 за капсулу. Но ведь увеличение количества пациентов не должен влиять на рост цены. Лекарство стало действовать быстрее? Вы избавились от ряда побочных эффектов? Как вы так поменяли формулу или изменили производство лекарства, что это повлияло на повышение цены?
- ...
- Я хочу понять, что вы сделали с лекарством, если оно стоило $215 за капсулу, а теперь стоит $763 за капсулу? Лекарство изменилось?
- Не изменилось.
- Замечательно. Вы подняли стоимость лекарства на $500, а у среднестатистического пожилого жителя округа Ориндж на счету остаётся $528 в конце месяца, после всех ежемесячных обязательных расходов. То есть среднестатистический пенсионер не сможет купить даже одну капсулу.
Дальше самое интересное.
- Помогите мне ещё с одной цифрой, мистер Аллес. Вы знаете, что это за сумма, которую я написала на доске?
- Я...
- Она о чём-то вам говорит?
- Мне кажется, вы каким-то образом имеете в виду мою премию.
- Каким-то образом да. $13 млн - это ваша премия как генерального директора "Селджена" за 2017 год. Это очень большая сумма денег. Это в 200 раз больше среднего заработка американца. И в 360 раз больше средней пенсии (social security). $2,1 млн из тех 13 млн вы получили за то, что ваша компания выполнила годовой план по продажам. Половина вашей премии рассчитывалась с помощью годового плана продаж. Увеличение стоимость "Ревлимида" увеличило сумму годовых продаж, а значит увеличило ваш бонус. Это так, мистер Эллес?
- Если продажи увеличиваются, а расходы не увеличиваются, то...
- Спасибо. Если бы вы не увеличили стоимость "Ревлимида", вы бы не получили свой бонус. Вы знаете, сколько именно вы получили только потому, что цена на только лишь "Ревлимид" растёт.
- Помогите мне ещё с одной цифрой, мистер Аллес. Вы знаете, что это за сумма, которую я написала на доске?
- Я...
- Она о чём-то вам говорит?
- Мне кажется, вы каким-то образом имеете в виду мою премию.
- Каким-то образом да. $13 млн - это ваша премия как генерального директора "Селджена" за 2017 год. Это очень большая сумма денег. Это в 200 раз больше среднего заработка американца. И в 360 раз больше средней пенсии (social security). $2,1 млн из тех 13 млн вы получили за то, что ваша компания выполнила годовой план по продажам. Половина вашей премии рассчитывалась с помощью годового плана продаж. Увеличение стоимость "Ревлимида" увеличило сумму годовых продаж, а значит увеличило ваш бонус. Это так, мистер Эллес?
- Если продажи увеличиваются, а расходы не увеличиваются, то...
- Спасибо. Если бы вы не увеличили стоимость "Ревлимида", вы бы не получили свой бонус. Вы знаете, сколько именно вы получили только потому, что цена на только лишь "Ревлимид" растёт.
- Полмиллиона долларов для вас лично лишь за то, что стоимость "Ревлимида" увеличилась в три раза. Ещё раз напомню: лекарство не было улучшено, раковым больным не стало лучше. Вы лишь отточили свои навыки вымогателя.
Выражение лица бывшего генерального директора компании "Селджен", когда Кэти Портер закончила свою речь.
В 2017 году раковый больной подал в суд на компанию "Селджен" за неоправданное завышение цены на лекарства "Таломид" и "Ревлимид". Месячный курс "Ревлимида" в 2017 году обходился пациенту в $12 тыс. Использовав лазейку в законе, компания отказалась предоставить образец действующего вещества другим компания для изготовления дженериков (лекарство, в который действующий компонент идентичен запатентованному компанией, впервые разработавший этот компонент). "Селджен" стала монополистом и на протяжении многих лет неоправданно завышала цену препарата. В 2020 году против компании "Селджен" был подан коллективный иск.
Вот какие комментарии оставляют пользователи под видео с Кэти Портер:
"Хотел бы я, чтобы Кэти Портер баллотировалась в президенты";
"Вы только представьте себе, что было бы, если бы хоть один из десяти сенаторов или представителей был как Кэти";
"Вот что значит умный человек попал в политику";
"Прям слышу, как она голосом мамы говорит: "Не заставляй меня доставать доску";
"$753 за таблетку? Мне две недели надо вкалывать без перерыва за такие деньги Что за хрень?".
"Хотел бы я, чтобы Кэти Портер баллотировалась в президенты";
"Вы только представьте себе, что было бы, если бы хоть один из десяти сенаторов или представителей был как Кэти";
"Вот что значит умный человек попал в политику";
"Прям слышу, как она голосом мамы говорит: "Не заставляй меня доставать доску";
"$753 за таблетку? Мне две недели надо вкалывать без перерыва за такие деньги Что за хрень?".
Ваше экспертное мнение в комментариях приветствуется.
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Слышите вы, гниды в масках, ответьте на простой вопрос: а почему вы, похожие на собаку женского пола, прячете свои ёб..., извините, ли..., Нет не могу так. Почему Вы прячете свои рожи от ваших сограждан? Вы чего боитесь? Я поясню: если я узнаю такое животное то я ему не то что руки не подам, но и на дверь нагажу. Вы, похожие на собаку женского пола, этого боитесь?
Вы же, достойные общественного порицания существа, кои в простонародье именуются "гниды", понимаете, что по сути совершаете преступление против своих сограждан, которые, как данность, вас, по повадкам похожих на садистов, содержат.
Вас же здесь на сайте как собак бродячих в неухоженной деревне (кои появились вашими, как бы вас назвать чтобы не попасть под действие УК - сами придумайте) "усилиями".
Как вам объедки с "барского" стола? Вкусно?
Вы знаете как шакалы питаются? Они ждут когда лев съест добычу и потом, когда она сгниет и лев брезгует ее есть, шакалы ее доедают. При этом они готовы стоять за льва - он их кормит своими объедками.
Ни чего(кого) вам, масканоидам, не напоминает? Может вы такого объеткогнилоеда в зеркале видите?
Для примера, еще лет 15 назад я промышлял настройкой ПК (ну там винду переставить, базы антивирусника обновить, комп почистить от пыли и сменить термопасту) и за это дело брал от 100 до 500 рублей. А сейчас за 500р я даже одеваться не буду (если еще "0" приписать - подумаю, но не факт, что поеду делать), хотя объем работы остался прежним (по сути ничего не изменилось), но зато изменилось мое отношение к работе: мне проще сделать один проект с кассой 200к-300к (ну да, пара месяцев, иногда - три), но мне так реально проще...
- В итоге она должна была сказать - Мистер Аллес - надеюсь вы осознали свою ошибку и поняли этот урок.
- Да Миссис Портер.
- Я очень раза Мистер Аллес, надеюсь в следущий раз вы переведете 20% вашей премии на такой-то и такой-то счет и нам не придется иметь этот разговор в будущем.
- Да Миссис Портер.
Занавес.