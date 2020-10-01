Что стоит за большими премиями больших начальников

Дальше самое интересное.



- Помогите мне ещё с одной цифрой, мистер Аллес. Вы знаете, что это за сумма, которую я написала на доске?



- Я...



- Она о чём-то вам говорит?



- Мне кажется, вы каким-то образом имеете в виду мою премию.



- Каким-то образом да. $13 млн - это ваша премия как генерального директора "Селджена" за 2017 год. Это очень большая сумма денег. Это в 200 раз больше среднего заработка американца. И в 360 раз больше средней пенсии (social security). $2,1 млн из тех 13 млн вы получили за то, что ваша компания выполнила годовой план по продажам. Половина вашей премии рассчитывалась с помощью годового плана продаж. Увеличение стоимость "Ревлимида" увеличило сумму годовых продаж, а значит увеличило ваш бонус. Это так, мистер Эллес?



- Если продажи увеличиваются, а расходы не увеличиваются, то...



- Спасибо. Если бы вы не увеличили стоимость "Ревлимида", вы бы не получили свой бонус. Вы знаете, сколько именно вы получили только потому, что цена на только лишь "Ревлимид" растёт.