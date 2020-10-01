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Что стоит за большими премиями больших начальников

Что стоит за большими премиями больших начальников (7 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 18:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: porter   деньги   жадность   капитализм   лекарство   премия   ревлимид   сша   
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Цены на лекарства растут, а вместе с ними растут и премии директоров фармкомпаний. Одного из таких начальников призвали к ответу в палате представителей США. Представитель от Калифорнии Кэти Портер разложила по полочкам всю схему вымогательства денег, и бывшему гендиру ничего не оставалось, как мычать и краснеть.

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Метки: porter   деньги   жадность   капитализм   лекарство   премия   ревлимид   сша   
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7k
Kucher 2 часа назад
А как бы её к нам в СовФед переманить?
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5k
NeDron 7 минут назад
У нас бы "выбежали" эти существа в масках. Которые "стесняются" показать свое табло.
Слышите вы, гниды в масках, ответьте на простой вопрос: а почему вы, похожие на собаку женского пола, прячете свои ёб..., извините, ли..., Нет не могу так. Почему Вы прячете свои рожи от ваших сограждан? Вы чего боитесь? Я поясню: если я узнаю такое животное то я ему не то что руки не подам, но и на дверь нагажу. Вы, похожие на собаку женского пола, этого боитесь?
Вы же, достойные общественного порицания существа, кои в простонародье именуются "гниды", понимаете, что по сути совершаете преступление против своих сограждан, которые, как данность, вас, по повадкам похожих на садистов, содержат.
Вас же здесь на сайте как собак бродячих в неухоженной деревне (кои появились вашими, как бы вас назвать чтобы не попасть под действие УК - сами придумайте) "усилиями".
Как вам объедки с "барского" стола? Вкусно?
Вы знаете как шакалы питаются? Они ждут когда лев съест добычу и потом, когда она сгниет и лев брезгует ее есть, шакалы ее доедают. При этом они готовы стоять за льва - он их кормит своими объедками.
Ни чего(кого) вам, масканоидам, не напоминает? Может вы такого объеткогнилоеда в зеркале видите?
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1k
zenon Полчаса назад
Он так перепугался, так застеснялся, что от мандражки не смог найти пистолет, что бы застрелится. Даже если бы он его приставил себе к виску, то наверное бы промазал. Теперь не мешало бы сравнить - что в России?
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6k
Barachek_Obachek Час назад
А наша Терешкова не такая разве? Я просто не слежу за политикой
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10k
Toxictofa Barachek_Obachek 50 минут назад
Вот кто ваша терешкова
Вот кто ваша терешкова
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8k
СПКиНР Barachek_Obachek 20 минут назад
Вы про вальку обнуляльку?
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2k
Voland Час назад
ну... такое;)
Для примера, еще лет 15 назад я промышлял настройкой ПК (ну там винду переставить, базы антивирусника обновить, комп почистить от пыли и сменить термопасту) и за это дело брал от 100 до 500 рублей. А сейчас за 500р я даже одеваться не буду (если еще "0" приписать - подумаю, но не факт, что поеду делать), хотя объем работы остался прежним (по сути ничего не изменилось), но зато изменилось мое отношение к работе: мне проще сделать один проект с кассой 200к-300к (ну да, пара месяцев, иногда - три), но мне так реально проще...
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1k
Acid Snake Voland 23 минуты назад
По сути ты петух опущенный, репутация то у тебя в чем, ты как то по особому пасту наносить, или может пыль очком всасываешь, или ты может Винду лицензионную ставишь? Репутация у тебя одна - обнаглевшего в край ЛГБТшника, кем ты по сути и являешься.
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2k
Voland Acid Snake 14 минут назад
По сути: я стал спецом, которого мало интересует подобная деятельность, но если есть желание, то за 1к баксов, так уж и быть, я приеду к тебе и переставлю винду, если у тебя найдется этот косарь;) Так что тут еще вопрос, кто из нас петушек
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2k
Voland Webworks 13 минут назад
у не стоит так о себе, не стоит;) Должно же быть хоть какое-то самоуважение!
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922
Georgij Kolesin Voland 12 минут назад
Вы привелир пример того, как человек начинает себя вести когда у него появляется достаток. В посте же история о другом, о том, что если бы Вы продавали скажем катлеты, и раньше она стоила 100Р, но спустя 10 лет цена выросла до 1000Р, при этом состав остался тот-эе на все 100%, и она не насыщает Вас как эльфийские брикеты из властелина колец, а точно также как и 10 лет назад. Увеличение цена на 10-20% вполне возможна, поднятие цены на газ, на мясо, на доставку (или аренда помещения). Но уж точно не на 300%.
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2k
Voland Georgij Kolesin 4 минуты назад
ну, вообще-то, даже тут приводилась привязка к баксу (стоимость должна была вырасти в 4 раза), а если учесть еще такую штуку, как инфляция, то, возможно, и в 8 раз. Если же ориентироваться на не на валютные показатели, ни на инфляцию, а на "просто захотел" (а любой бизнес в рамках монополии и единственного производителя при наличии спроса можно рассматривать так), то не вижу ничего криминального в повышении цены на свой же продукт (государство, если захочет, всегда может составить конкуренцию и обвалить цену). Я, например, не могу купить Ламбу или слетать на МКС, но это не значит, что компании должны снижать стоимость чтобы я это смог, не правда ли?
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6k
costa 2 часа назад
Эпилог неправильно записан.

- В итоге она должна была сказать - Мистер Аллес - надеюсь вы осознали свою ошибку и поняли этот урок.
- Да Миссис Портер.
- Я очень раза Мистер Аллес, надеюсь в следущий раз вы переведете 20% вашей премии на такой-то и такой-то счет и нам не придется иметь этот разговор в будущем.
- Да Миссис Портер.

Занавес.
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1k
milenBG 2 часа назад
Чудеса капитализма!
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