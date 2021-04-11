ЕСПЧ признал незаконным разгром войск Карла XII под Полтавой

Суд обязал Россию выплатить Швеции компенсацию в размере 150 млн евро, а также вернуть захваченное в битве трофейное оружие, пушки и знамёна. Швеция уже заявила о намерении подать России иск о возвращении территорий, аннексированных по итогам Северной войны, решающей битвой которой стало сражение под Полтавой. Если ЕСПЧ поддержит требования Швеции, Россия будет обязана вернуть в её состав Санкт-Петербург, Ленинградскую и часть Псковской областей, а также архипелаги Новая земля и Земля Франца-Иосифа.



«Это уже не первый пример того, когда русская армия незаконно вторгается на территорию суверенной Украины и ведёт там боевые действия. То же самое они повторяли в годы обеих мировых войн. Мы считаем победу, одержанную на территории, где армия не имеет права находиться, незаконной и недействительной. У России есть 60 дней, чтобы выполнить требования ЕСПЧ, в противном случае к чиновникам, причастным к Полтавской битве, будут применены персональные санкции», - рассказал представитель Швеции в ЕСПЧ Рольф Линдгрен.