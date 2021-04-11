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ЕСПЧ признал незаконным разгром войск Карла XII под Полтавой

ЕСПЧ признал незаконным разгром войск Карла XII под Полтавой (1 фото)

Автор:
11 апреля 2021 21:10
Сообщество : Юмор
Метки: Панорама   Россия   полтава   швеция   
859
1
Европейский суд по правам человека признал незаконным поражение войск короля Швеции Карла XII войсками Петра I под Полтавой. По мнению европейских судей, русская армия не имела права находиться и вести военные действия на территории Украины без разрешения её властей.

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Метки: Панорама   Россия   полтава   швеция   
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25  комментариев
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4k
schmubu 4 часа назад
панорама зажигает!

вот хомячки сейчас приzуеют...
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2k
Frank Borman 22 минуты назад
На очереди Наполеон и Гитлер. Их тоже незаконно побили русские. Франция и Германия ожидают извинений, компенсации и репарации.
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13k
Corvus Corax 44 минуты назад
Рыдалъ ))))))))))))))))))
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7k
Акакий 46 минут назад
1 апреля было 11 дней назад
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3k
Александр Д 55 минут назад
Бл*ть это фейк!
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4k
livaneth Час назад
Россия то может и вернет Санкт-Петербург. Но ведь в него успеет сбежаться 100.000.000 человек. И со всеми придется обращаться в соответствии с конвенцией о военнопленных. Денег то хватит? У них ведь ещё и беженцы.
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16k
бат св 2 часа назад
Что то подсказывает мне что эта шутка скоро может не шуткой. Кто знает что у наших небратьев в черепной коробке
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
А можно эту х.у.й.н.ю с панорамы не тащить сюда?
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Что это за маразм? ТС, ты под чем-то???)))
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Смешно.
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8k
Kucher 2 часа назад
Не подсказывай! А то и за тевтонских псов-рыцарей, которые стали первыми водолазами на Чудском озере 12 апреля 1242, иск предъявят.
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31k
Mamin Sibiriak Kucher Час назад
Перебьются - у них костюмы для дайвинга несертифицированные были.
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10k
кира 2 часа назад
Ага, и Гитлера в Берлине. Советские войска находились на территории Германии без приглашения.
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1k
Михалыч 3 часа назад
Источник: panorama.pub

"Вместо тысячи слов" ©
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
не смешно ни разу
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178
MakoHunt 3 часа назад
А можно попросить модератеров забанить данный бред? За ранее спасибо!
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4k
schmubu MakoHunt 3 часа назад
здесь модераторов нет.
если что-то от модераторов хочешь - иди в тех поддержку, и пиши там конкретно с ссылкой и сутью дела.
а этот "данный бред" - с юмористического сайта. шутка такая, компренде?
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65k
Вит Вит MakoHunt 3 часа назад
Ты сам просишь,чтобы тебя забанили???
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178
MakoHunt Вит Вит 3 часа назад
Вот и причастные...ну забань
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5k
citrus1 MakoHunt 2 часа назад
Чего тебя так корчит ?
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8k
Kucher citrus1 2 часа назад
Возможно, на долю малую рассчитывает.
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1k
hangukhangukovich 3 часа назад
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8k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Александр Сучков Вася 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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александр 4 часа назад
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