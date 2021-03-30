Ноты - это теперь тоже "расизм"

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После протестов Black Lives Matter академический состав Оксфорда планирует пересмотр программы обучения студентов музыке с целью ее "деколонизировать", так как сегодня она является частью "соучастия в превосходстве белых".Как сообщает The Telegraph, профессора говорят, что классический репертуар, преподаваемый в Оксфорде и включающий произведения Моцарта и Бетховена, чрезмерно сосредоточен на "белой европейской музыке рабовладельческой эпохи". Они предложили реформу для решения этой "белой гегемонии", включая переосмысление изучения нотной грамоты, поскольку она является "колониальной репрезентативной системой", которая не избавилась от связи с колониальным прошлым и является пощечиной для цветных студентов.Беспокойство академиков вызвал также тот факт, что подавляющую часть преподавателей составляют белые мужчины, которые предоставляют привилегированное положение белой музыке. Они предложили вычеркнуть из обязательных дисциплин клавишные инструменты, а также дирижирование оркестром, поскольку те "структурно центрируют белую европейскую музыку", что вызывает "большие страдания у цветных студентов".Наследие части композиторов вроде Шуберта предлагается заменить на изучение других вопросов, таких как "Африка и Африканская музыка диаспор", "Глобальная музыка" и "Поп-музыка". Благодаря последней, студенты смогут изучать громкие события вроде рекордного прямого эфира Дуа Липы и требований артистов, чтобы экс-президент США Трамп не использовал их песни в своей политической деятельности.Ранее власти американского штата Орегон заявили, что в традиционном курсе математики прослеживаются "идеи превосходства белой расы".