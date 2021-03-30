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Ноты - это теперь тоже "расизм"

Ноты - это теперь тоже "расизм" (1 фото)

Автор:
30 марта 2021 14:52
Метки: Черный расизм   еврозона   негры   
477
1
В Оксфордском университете объявили нотную грамоту и классическую музыку расистскими. Ноты были объявлены "слишком колониальными", а композиторы Бетховен и Моцарт - соучастниками продвижения белого превосходства

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Метки: Черный расизм   еврозона   негры   
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1k
Лёха 2 часа назад
Точно. Клавиши одного цвета сделать и пусть мартышки попробуют сыграть
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4k
Ya 19 минут назад
Маразм как и вселенная-бесконечен. Белым жителям сша это выйдет даже не боком, а раком и с поворотом.
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4k
КремлеКот 42 минуты назад
Надо ещё алфавит запретить !
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19k
ПаганецЪ 50 минут назад
Осталось объявить расистскими буквы и окончательно залезть на пальмы.
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142
Александр Бутузов 50 минут назад
Что эти нигеры себе позволяют?
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16k
Ego sum qui sum Час назад
когда уже сахар запретят в пользу гуталина
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5k
z0_0b Час назад
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61k
Доктор Джонс Час назад
И превратилась Америка в Замунду...
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1k
★Lucifer★ Час назад
А где же "чёрная классическая музыка"?
Рэп не в счёт, это даже музыкой назвать сложно.
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10k
кира 2 часа назад
Чует мое сердце, они не успокоятся, пока не загонят всех обратно в пещеры.
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20k
Ратибор 2 часа назад
Оксфордские профессора музыки))
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20k
Ратибор 2 часа назад
Клавишные инструменты - символ расового неравенства. Белых клавиш намного больше, чем чёрных, а цветных вообще нет!
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830
Viktor 2 часа назад
А может грохнуть всех нигеров - и нет проблем .
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1k
★Lucifer★ Viktor Час назад
Зачем так жестоко?
Просто отправить всех на "историческую родину".
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16k
Flying Dutchmen. ★Lucifer★ 50 минут назад
Они будут очень сопротивляться. Там же не платят по 500 долларов в месяц, просто потому что ты черный...
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20k
SerGProS 2 часа назад
Пусть пошлют к епеням все законы физики. Напридумывали всякие белые Ньютоны, Максы Планки и Пуанкары..Долой силу трения - долой тормоза на тачках!Скажем нет ДВС скажем да - босым ногам под днищем. Вернем африканскую самобытность везде за всем и от всего бегать. Никакой техники. Никаких микроволновок жарим на покрышках.
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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5k
TirAn 2 часа назад
для шса это нормально. Хорошо что у нас нет негров
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2k
Egoro TirAn 19 минут назад
Есть и у нас, но немного в процентном соотношении.
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−27
владимир 2 часа назад
>>Максим владимир 8 минут назад И не говорите! Только пусть они
>>играют джаз, читают рэп и всё прочее, а ноты не трогают? Я любитель
>>классической музыки, например. Вагнера люблю очень))) ставьте ноты
>>белым и азиатам, а негры не хотят, так пусть без нот.

а как быть с Нил Деграсс Тайсон?
что ему сказать? (я кстати с ним преписываюсь... у меня был просто восторог когда он прочитал мой e-mail и он мне ответил!!!!! не часто но иногда я пишу ему e-amail и спрашиваю что-то и он отвечает мне! этот человек мне отвечает!!! это блин круто!)

ну так что ему сказать этому негру? типа бега банчи кокаином а Вселенную без тебя изучат?
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1k
DimBr 2 часа назад
Пост читается, как глупая шутка. Но, походу, это всё-таки правда...
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124
Михаил DimBr 2 часа назад
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/27/musical-notations-branded-colonialist-oxford-professors-hoping/https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/27/musical-notations-branded-colonialist-oxford-professors-hoping/
https://www.lotuseaters.com/oxford-university-to-decolonise-classical-music-29-03-2021https://www.lotuseaters.com/oxford-university-to-decolonise-classical-music-29-03-2021
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3k
VL 2 часа назад
Мля, ну если ты обезъяна, хулежжж тут поделаешь. Не нравится, так бегом в свою африку и на пальму.
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597
Геннадий Вашурин 2 часа назад
Не думал что конец света будет выглядеть как востание обезьян.
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1k
Максим 2 часа назад
Почему негров всё угнетает? Я не могу понять.
Им предлагали вернуться в Африку, дотировали одно государство (Либерия, сейчас одно из беднейших государств, странно, не так ли?) и освободили другое, которое так же скатилось с лидирующих позиций.
Может вернуться на историческую родину и сделать всё как надо? А не менять мировоззрение людей, которых так ненавидят. Странные люди.
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2k
Роман Максим 2 часа назад
Вернуться на историческую родину? А кто их там кормить будет?
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