Ноты - это теперь тоже "расизм"

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В Оксфордском университете объявили нотную грамоту и классическую музыку расистскими. Ноты были объявлены "слишком колониальными", а композиторы Бетховен и Моцарт - соучастниками продвижения белого превосходства
После протестов Black Lives Matter академический состав Оксфорда планирует пересмотр программы обучения студентов музыке с целью ее "деколонизировать", так как сегодня она является частью "соучастия в превосходстве белых".
Как сообщает The Telegraph, профессора говорят, что классический репертуар, преподаваемый в Оксфорде и включающий произведения Моцарта и Бетховена, чрезмерно сосредоточен на "белой европейской музыке рабовладельческой эпохи". Они предложили реформу для решения этой "белой гегемонии", включая переосмысление изучения нотной грамоты, поскольку она является "колониальной репрезентативной системой", которая не избавилась от связи с колониальным прошлым и является пощечиной для цветных студентов.
Беспокойство академиков вызвал также тот факт, что подавляющую часть преподавателей составляют белые мужчины, которые предоставляют привилегированное положение белой музыке. Они предложили вычеркнуть из обязательных дисциплин клавишные инструменты, а также дирижирование оркестром, поскольку те "структурно центрируют белую европейскую музыку", что вызывает "большие страдания у цветных студентов".
Наследие части композиторов вроде Шуберта предлагается заменить на изучение других вопросов, таких как "Африка и Африканская музыка диаспор", "Глобальная музыка" и "Поп-музыка". Благодаря последней, студенты смогут изучать громкие события вроде рекордного прямого эфира Дуа Липы и требований артистов, чтобы экс-президент США Трамп не использовал их песни в своей политической деятельности.
Ранее власти американского штата Орегон заявили, что в традиционном курсе математики прослеживаются "идеи превосходства белой расы".
Как сообщает The Telegraph, профессора говорят, что классический репертуар, преподаваемый в Оксфорде и включающий произведения Моцарта и Бетховена, чрезмерно сосредоточен на "белой европейской музыке рабовладельческой эпохи". Они предложили реформу для решения этой "белой гегемонии", включая переосмысление изучения нотной грамоты, поскольку она является "колониальной репрезентативной системой", которая не избавилась от связи с колониальным прошлым и является пощечиной для цветных студентов.
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Беспокойство академиков вызвал также тот факт, что подавляющую часть преподавателей составляют белые мужчины, которые предоставляют привилегированное положение белой музыке. Они предложили вычеркнуть из обязательных дисциплин клавишные инструменты, а также дирижирование оркестром, поскольку те "структурно центрируют белую европейскую музыку", что вызывает "большие страдания у цветных студентов".
Наследие части композиторов вроде Шуберта предлагается заменить на изучение других вопросов, таких как "Африка и Африканская музыка диаспор", "Глобальная музыка" и "Поп-музыка". Благодаря последней, студенты смогут изучать громкие события вроде рекордного прямого эфира Дуа Липы и требований артистов, чтобы экс-президент США Трамп не использовал их песни в своей политической деятельности.
Ранее власти американского штата Орегон заявили, что в традиционном курсе математики прослеживаются "идеи превосходства белой расы".
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Метки: Черный расизм еврозона негры
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Рэп не в счёт, это даже музыкой назвать сложно.
Просто отправить всех на "историческую родину".
>>играют джаз, читают рэп и всё прочее, а ноты не трогают? Я любитель
>>классической музыки, например. Вагнера люблю очень))) ставьте ноты
>>белым и азиатам, а негры не хотят, так пусть без нот.
а как быть с Нил Деграсс Тайсон?
что ему сказать? (я кстати с ним преписываюсь... у меня был просто восторог когда он прочитал мой e-mail и он мне ответил!!!!! не часто но иногда я пишу ему e-amail и спрашиваю что-то и он отвечает мне! этот человек мне отвечает!!! это блин круто!)
ну так что ему сказать этому негру? типа бега банчи кокаином а Вселенную без тебя изучат?
https://www.lotuseaters.com/oxford-university-to-decolonise-classical-music-29-03-2021https://www.lotuseaters.com/oxford-university-to-decolonise-classical-music-29-03-2021
Им предлагали вернуться в Африку, дотировали одно государство (Либерия, сейчас одно из беднейших государств, странно, не так ли?) и освободили другое, которое так же скатилось с лидирующих позиций.
Может вернуться на историческую родину и сделать всё как надо? А не менять мировоззрение людей, которых так ненавидят. Странные люди.