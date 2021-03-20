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В зале повисла напряжённая и тревожная тишина. Потом послышались нервные смешки и недовольный ропот. Кто-то даже свистнул и громко крикнул: - «Долой!».
Оскандалилась очередная чиновница
А ничего, вроде, скандала не предвещало. Шла обычная, можно даже сказать рядовая пресс-конференция, посвящённая году науки и технологий в Новосибирской области. Выступающие вяло выступали, слушающие, изредка позёвывая, сонно слушали. Обычное дежурное мероприятие, и не более того. Мол, запланировано и даже с Москвой согласовано? Ладно, проведём, не вопрос…
А потом слово взяла вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Говорила она много, долго и достаточно пространно. О жилищных сертификатах. О скором введении в России «научной ипотеки». О том, как это плохо, когда перспективные учёные уезжают работать на Запад…. А после этого разговор зашёл о зарплатах молодых российских учёных. Мол, сколько они должны в месяц получать, чтобы жить достойно? Тут-то Ирина Мануйлова и выдала, цитирую дословно: - «Есть понимание, что должен быть минимальный уровень для молодых начинающих ученых, который позволял бы ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую. У нас на сегодняшний день нет понимания, каким будет минимальный размер этой заработной платы. Но это может быть в диапазоне от 17 до 20 тысяч рублей. И это уже какое-то начальное устойчивое финансовое обеспечение для начинающих ученых ».
В зале повисла напряжённая и тревожная тишина. Потом послышались нервные смешки и недовольный ропот. Кто-то даже свистнул и громко крикнул: - «Долой!».
Вице-губернаторша замолчала и удивлённо оглядела внезапно «проснувшийся» зал. В её взгляде так и читалось: - «А что я такого, собственно, сказала? Сам Владимир Владимирович Путин считает, что 17000 рублей в месяц – это уже заработок среднего класса. Вот, я и посчитала, что наши молодые учёные достойны быть в составе этого самого российского среднего класса. Даже три тысячи сверху, от щедрот личных, добавила…. Чем же тогда вы недовольны? Неблагодарные…».
После этого пресс-конференция как-то незаметно «затухла» и постепенно «свернулась». А уже на следующий день все соцсети заполнились активными (сплошь негативными) комментариями. Какими словами только не ругали/обзывали Ирину Мануйлову. Ну и, понятное дело, призывали её немедленно уволиться. То бишь, незамедлительно уйти в отставку. Причём, на этот раз к простым людям присоединились и некоторые новосибирские чиновники, что слегка обнадёживает….
Странная сложилась ситуация – с этим выступлением. Ведь, российским чиновникам давно уже доходчиво объяснили: - «Сначала подумай хорошенько, всё взвесь и перепроверь, дома речь порепетируй раз семь-десять, и только после этого забирайся на высокую трибуну с речами умными…». Всё бесполезно. То ли весеннее обострение в этом случае виновато, то ли полное неумение думать…
Кстати, стало известно, что доход Ирины Мануйловой за 2020-ый год составил 2,7 миллиона рублей. То бишь, 225 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем (по мнению госпожи Мануйловой) должны получать тринадцать молодых учёных – вместе взятых. То есть, она искренне считает, что лично приносит пользы (для страны) больше, чем тринадцать перспективных научных сотрудников. Ну, и самомнение, однако…
А ничего, вроде, скандала не предвещало. Шла обычная, можно даже сказать рядовая пресс-конференция, посвящённая году науки и технологий в Новосибирской области. Выступающие вяло выступали, слушающие, изредка позёвывая, сонно слушали. Обычное дежурное мероприятие, и не более того. Мол, запланировано и даже с Москвой согласовано? Ладно, проведём, не вопрос…
А потом слово взяла вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Говорила она много, долго и достаточно пространно. О жилищных сертификатах. О скором введении в России «научной ипотеки». О том, как это плохо, когда перспективные учёные уезжают работать на Запад…. А после этого разговор зашёл о зарплатах молодых российских учёных. Мол, сколько они должны в месяц получать, чтобы жить достойно? Тут-то Ирина Мануйлова и выдала, цитирую дословно: - «Есть понимание, что должен быть минимальный уровень для молодых начинающих ученых, который позволял бы ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую. У нас на сегодняшний день нет понимания, каким будет минимальный размер этой заработной платы. Но это может быть в диапазоне от 17 до 20 тысяч рублей. И это уже какое-то начальное устойчивое финансовое обеспечение для начинающих ученых ».
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В зале повисла напряжённая и тревожная тишина. Потом послышались нервные смешки и недовольный ропот. Кто-то даже свистнул и громко крикнул: - «Долой!».
Вице-губернаторша замолчала и удивлённо оглядела внезапно «проснувшийся» зал. В её взгляде так и читалось: - «А что я такого, собственно, сказала? Сам Владимир Владимирович Путин считает, что 17000 рублей в месяц – это уже заработок среднего класса. Вот, я и посчитала, что наши молодые учёные достойны быть в составе этого самого российского среднего класса. Даже три тысячи сверху, от щедрот личных, добавила…. Чем же тогда вы недовольны? Неблагодарные…».
После этого пресс-конференция как-то незаметно «затухла» и постепенно «свернулась». А уже на следующий день все соцсети заполнились активными (сплошь негативными) комментариями. Какими словами только не ругали/обзывали Ирину Мануйлову. Ну и, понятное дело, призывали её немедленно уволиться. То бишь, незамедлительно уйти в отставку. Причём, на этот раз к простым людям присоединились и некоторые новосибирские чиновники, что слегка обнадёживает….
Странная сложилась ситуация – с этим выступлением. Ведь, российским чиновникам давно уже доходчиво объяснили: - «Сначала подумай хорошенько, всё взвесь и перепроверь, дома речь порепетируй раз семь-десять, и только после этого забирайся на высокую трибуну с речами умными…». Всё бесполезно. То ли весеннее обострение в этом случае виновато, то ли полное неумение думать…
Кстати, стало известно, что доход Ирины Мануйловой за 2020-ый год составил 2,7 миллиона рублей. То бишь, 225 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем (по мнению госпожи Мануйловой) должны получать тринадцать молодых учёных – вместе взятых. То есть, она искренне считает, что лично приносит пользы (для страны) больше, чем тринадцать перспективных научных сотрудников. Ну, и самомнение, однако…
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Метки: Наука в России Россия общество чиновники
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Может что то с определением среднего класса?
А может что то с самим средним классом?
Сколько для такого будет нормально на ваш взгляд?
Пишите свои цифры...
Моя первая зарплата была тоже в районе 4 рублей.
Кроссовки Адидас, которые я так хотел, стоили ровно всю зарплату
У него нет еще опыта, нет знаний
Я ведущий специалист органа военного контроля, имею максимальную ставку по должности, премию, максимальную надбавку за стаж, за секретность и т.п. На круг получается 23 тысячи. Так у меня и опыт и авторитет давным давно заработан. А тут без году неделя, но 20 тысяч смех вызывают.
это повод не соглашаться тут и сейчас на 20 тысяч?
У армии должно быть чем воевать несмотря ни на что. Поэтому и работаем
То ли весеннее обострение в этом случае виновато, то ли полное неумение думать…"
Начнем с того, что в чинуши не берут кого-либо с IQ выше, чем у консервной банки. Они становятся неуправляемыми и подставляют верхушку. А тупые подставляют только сами себя.
Могу предположить, что она имела в виду голый оклад, к которому добавляются всякие плюшки даже молодым специалистам и их итоговая зарплата становится 1,5-2 оклада.
Но вот выразить это не смогла...как моя спаниелька: "Все понимаю, но ничего кроме "гав!" сказать не могу".
Но никто не обязан понимать то, что она имела в виду - что сказала, то сказала.
Как говорится, кто ясно мыслит - ясно излагает.
Так вот, во первых часть этих надбавок (квартальные например) можно было лишиться, а во вторых военным пенсионерам, ну кроме разве надбавок за классность и выслугу лет, они ни фига не добавляют.
Рискну предположить, что и в других ведомствах нечто подобное.
Так что всё это от лукавого. Надо именно должностные оклады поднимать, а не надбавки.
И тут работнику говорят: "Все, любезный, отныне твой оклад 40К".
Работник танцует, охреневая от щедрости начальства.
Но через несколько месяцев приходит и заявляет: "Какого куя у меня 40 и 40? Я пусть не каждый месяц, но 45 имел!"
Значит - что? Значит, нужно ему включать какие-то надбавки, иначе получится скандал.
Потом приходит очередной советник и говорит: "С хера ли оклад и надбавки? Надбавки убираем и поднимаем оклад!" Далее см.ранее написанное в этом комменте...
Кучер, всегда будут недовольные и всегда будут те, кто считает, что их наемывают.
17-20К - это ни о чем, к сожалению. Если эта цифра конечная. Но они входят в общий доход 35-40. А это уже что-то. Плюс переменная часть на то и переменная, чтобы меняться, в том числе и в бОльшую сторону.
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Ты правильно предположил насчет других ведомств. У нас в 2017-м тоже так попытались - повысили оклад и понизили доплаты. Все, написанное мною выше - отчасти из реала.
Учёный - не чиновник и не токарь. Его померять - хитро.