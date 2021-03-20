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Оскандалилась очередная чиновница

Оскандалилась очередная чиновница (1 фото)

Автор:
20 марта 2021 19:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Наука в России   Россия   общество   чиновники   
1575
1
В зале повисла напряжённая и тревожная тишина. Потом послышались нервные смешки и недовольный ропот. Кто-то даже свистнул и громко крикнул: - «Долой!».

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Метки: Наука в России   Россия   общество   чиновники   
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5k
Шурави Час назад
Ну сделать ей зарплату двацаточку и конфисковать её имущество и имущество близких родных, которое не вписывается в сей доход.
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54k
Алекс Юстасов Минуту назад
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−11
Александр Павловский 8 минут назад
20ть в Н-ске... Это жюдь
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17k
Luc72 19 минут назад
Да, но ведь она действительно "насчитала" им зарплату среднего класса, что не так?
Может что то с определением среднего класса?
А может что то с самим средним классом?
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811
Лучший Друг Luc72 17 минут назад
Подозрительно средний класс©
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11k
поручик Ржевский Luc72 9 минут назад
А может, что-то не то с тем, кто определяет средний класс?...
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12k
KOSTELLO 23 минуты назад
Согласен, что тетка та еще овца и что 20 штук это позор, но напишите мне, сколько должен получать, на ваш взгляд, пацан, только, что выпавший из аспирантуры, по факту студент.
Сколько для такого будет нормально на ваш взгляд?
Пишите свои цифры...
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поручик Ржевский KOSTELLO 8 минут назад
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12k
KOSTELLO поручик Ржевский 6 минут назад
Так сколько?
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5k
sivanov1079 KOSTELLO 6 минут назад
Я после вуза ушел на службу и получал 4к после аттестации. В 2002 году. Т.к. молодым спецам платили еще меньше чем 4к. И это в Москве. И не надо про доллар и т.д. Нокиа 3310 в то время стоила 3к. Телек Самсунг 10к хороший. Дом кинотеатр 5.5к (плохинький). Все это я купил в течении года. Сейчас житуха повеселее, даже у молодых спецов.
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12k
KOSTELLO sivanov1079 5 минут назад
Вот и я о том же.
Моя первая зарплата была тоже в районе 4 рублей.
Кроссовки Адидас, которые я так хотел, стоили ровно всю зарплату
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10k
Bill Полчаса назад
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46k
SAndre 42 минуты назад
Она говорит про зарплату молодого ученого, который еще только-только приступил к работе.
У него нет еще опыта, нет знаний
Я ведущий специалист органа военного контроля, имею максимальную ставку по должности, премию, максимальную надбавку за стаж, за секретность и т.п. На круг получается 23 тысячи. Так у меня и опыт и авторитет давным давно заработан. А тут без году неделя, но 20 тысяч смех вызывают.
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31k
Опаньки SAndre Полчаса назад
Так твое предложение молодому специалисту согласиться на 20 если где-то дают 200?
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80k
Taras Kozalupko SAndre 22 минуты назад
что такое "военный контроль"?
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46k
SAndre Опаньки 16 минут назад
кое-где дают и миллион
это повод не соглашаться тут и сейчас на 20 тысяч?
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46k
SAndre Андрей Бертон 14 минут назад
Мало, согласен. Хотелось бы больше. Устроить забастовку на радость НАТО?
У армии должно быть чем воевать несмотря ни на что. Поэтому и работаем
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811
Лучший Друг SAndre 6 минут назад
Тебя твои 23 тр устраивают?
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21k
dna72 53 минуты назад
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41k
InfoVoin 59 минут назад
А кто её выбрал, не народ что-ли, вот то-то и оно.
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374
Чувак InfoVoin 53 минуты назад
Если бы от выборов что-то зависело, то неужели нас к ним бы допускали?
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41k
InfoVoin Чувак 52 минуты назад
Согласен, обыдно..да...
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1k
Unknown InfoVoin 16 минут назад
Чиновников не выбирает народ! Она не мэр города. Да и давно в России не выбирает народ ни мэров городов, ни президента...
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811
Лучший Друг InfoVoin 5 минут назад
Поэтому голосуем за Путина!
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43k
Alex Ivanov Час назад
Помнится на служебной подготовке было, если разница в зарплатах в одной конторе между минималкой и максималкой среди сотрудников более 10 раз...звиздец той конторе)
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4k
Александр Иванов Час назад
Понаставят своих лебядей везде...
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
"Ведь, российским чиновникам...
То ли весеннее обострение в этом случае виновато, то ли полное неумение думать…"
Начнем с того, что в чинуши не берут кого-либо с IQ выше, чем у консервной банки. Они становятся неуправляемыми и подставляют верхушку. А тупые подставляют только сами себя.
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811
Лучший Друг 2 часа назад
Всё идёт по плану!
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11k
поручик Ржевский Лучший Друг 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Волос долгий - ум короткий.
Могу предположить, что она имела в виду голый оклад, к которому добавляются всякие плюшки даже молодым специалистам и их итоговая зарплата становится 1,5-2 оклада.
Но вот выразить это не смогла...как моя спаниелька: "Все понимаю, но ничего кроме "гав!" сказать не могу".
Но никто не обязан понимать то, что она имела в виду - что сказала, то сказала.
Как говорится, кто ясно мыслит - ясно излагает.
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8k
Kucher Агент Безопасной Национальности Час назад
У нас, пока служил, так военным хитро довольствие приподнимали. Оклады за должность и звание прежние, но всякие там сложность-напряжённость, секретность, квартальные и т.п., при Табуреткине видимо в Пентагоне придумали 400-й приказ, потому, что у нас адекватный человек до такого не додумался бы.
Так вот, во первых часть этих надбавок (квартальные например) можно было лишиться, а во вторых военным пенсионерам, ну кроме разве надбавок за классность и выслугу лет, они ни фига не добавляют.
Рискну предположить, что и в других ведомствах нечто подобное.
Так что всё это от лукавого. Надо именно должностные оклады поднимать, а не надбавки.
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10k
Агент Безопасной Национальности Kucher 40 минут назад
Опять от лукавого. Представь, что оклад 20К, надбавки 20-25К (условно). Зависят они от КТУ и KPI (немного разные вещи, как сам понимаешь). Основываются эти надбавки на вполне конкретных и материальных результатах работы сотрудника.
И тут работнику говорят: "Все, любезный, отныне твой оклад 40К".
Работник танцует, охреневая от щедрости начальства.
Но через несколько месяцев приходит и заявляет: "Какого куя у меня 40 и 40? Я пусть не каждый месяц, но 45 имел!"
Значит - что? Значит, нужно ему включать какие-то надбавки, иначе получится скандал.
Потом приходит очередной советник и говорит: "С хера ли оклад и надбавки? Надбавки убираем и поднимаем оклад!" Далее см.ранее написанное в этом комменте...
Кучер, всегда будут недовольные и всегда будут те, кто считает, что их наемывают.
17-20К - это ни о чем, к сожалению. Если эта цифра конечная. Но они входят в общий доход 35-40. А это уже что-то. Плюс переменная часть на то и переменная, чтобы меняться, в том числе и в бОльшую сторону.
***
Ты правильно предположил насчет других ведомств. У нас в 2017-м тоже так попытались - повысили оклад и понизили доплаты. Все, написанное мною выше - отчасти из реала.
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2k
Velho Safado Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
Так ведь дама-то про учёных. Там если у прикладников какой-никакой KPI ещё прикинуть можно (и то, с сильным "усмотрением", потому как негативный результат эксперимента - это тоже результат, только экономическая эффективность его - отрицательная, ибо "не пошло"), то с фундаментальщиками что делать прикажете? Их в чём померяешь? А без них через 10-15 лет и прикладникам нечего ловить будет.
Учёный - не чиновник и не токарь. Его померять - хитро.
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