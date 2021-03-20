Оскандалилась очередная чиновница

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Оскандалилась очередная чиновницаА ничего, вроде, скандала не предвещало. Шла обычная, можно даже сказать рядовая пресс-конференция, посвящённая году науки и технологий в Новосибирской области. Выступающие вяло выступали, слушающие, изредка позёвывая, сонно слушали. Обычное дежурное мероприятие, и не более того. Мол, запланировано и даже с Москвой согласовано? Ладно, проведём, не вопрос…А потом слово взяла вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Говорила она много, долго и достаточно пространно. О жилищных сертификатах. О скором введении в России «научной ипотеки». О том, как это плохо, когда перспективные учёные уезжают работать на Запад…. А после этого разговор зашёл о зарплатах молодых российских учёных. Мол, сколько они должны в месяц получать, чтобы жить достойно? Тут-то Ирина Мануйлова и выдала, цитирую дословно: - «Есть понимание, что должен быть минимальный уровень для молодых начинающих ученых, который позволял бы ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую. У нас на сегодняшний день нет понимания, каким будет минимальный размер этой заработной платы. Но это может быть в диапазоне от 17 до 20 тысяч рублей. И это уже какое-то начальное устойчивое финансовое обеспечение для начинающих ученых ».В зале повисла напряжённая и тревожная тишина. Потом послышались нервные смешки и недовольный ропот. Кто-то даже свистнул и громко крикнул: - «Долой!».Вице-губернаторша замолчала и удивлённо оглядела внезапно «проснувшийся» зал. В её взгляде так и читалось: - «А что я такого, собственно, сказала? Сам Владимир Владимирович Путин считает, что 17000 рублей в месяц – это уже заработок среднего класса. Вот, я и посчитала, что наши молодые учёные достойны быть в составе этого самого российского среднего класса. Даже три тысячи сверху, от щедрот личных, добавила…. Чем же тогда вы недовольны? Неблагодарные…».После этого пресс-конференция как-то незаметно «затухла» и постепенно «свернулась». А уже на следующий день все соцсети заполнились активными (сплошь негативными) комментариями. Какими словами только не ругали/обзывали Ирину Мануйлову. Ну и, понятное дело, призывали её немедленно уволиться. То бишь, незамедлительно уйти в отставку. Причём, на этот раз к простым людям присоединились и некоторые новосибирские чиновники, что слегка обнадёживает….Странная сложилась ситуация – с этим выступлением. Ведь, российским чиновникам давно уже доходчиво объяснили: - «Сначала подумай хорошенько, всё взвесь и перепроверь, дома речь порепетируй раз семь-десять, и только после этого забирайся на высокую трибуну с речами умными…». Всё бесполезно. То ли весеннее обострение в этом случае виновато, то ли полное неумение думать…Кстати, стало известно, что доход Ирины Мануйловой за 2020-ый год составил 2,7 миллиона рублей. То бишь, 225 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем (по мнению госпожи Мануйловой) должны получать тринадцать молодых учёных – вместе взятых. То есть, она искренне считает, что лично приносит пользы (для страны) больше, чем тринадцать перспективных научных сотрудников. Ну, и самомнение, однако…