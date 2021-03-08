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Интересные научные факты о женщинах

Интересные научные факты о женщинах (1 фото)

Автор:
08 марта 2021 02:53
Метки: женщины   интересное   наука   факты   
1420
1
В среднем за день женщина произносит около 20 тысяч слов. Мужчина — на 13 тысяч слов меньше.
После полового акта мужчина кажется женщине более привлекательным и сильным. У мужчин же наоборот — им кажется, что их партнерша стала менее сексуальной.

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Метки: женщины   интересное   наука   факты   
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4k
RomaXz 8 часов назад
Британские учёные ?
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2k
Frank Borman Час назад
Согласно ученым из одной европейской островной страны, кошки и женщины - самые хитрые существа на планете Земля. Доказано и проверено уже много раз, экспериментальным путем.
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40k
doker 2 часа назад
Поскольку затащить мужика в ЗАГС - большей частью инициатива женщины, то да - они лучшие переговорщики.

Некоторые женщины, походу, тоже дышат животом, а не грудью. Просто оглянитесь и увидите...

Работают в режиме многозадачности? Ну... так у мужика один... ээээ, а женщины могут и в... и с... Природа, короче.
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4k
Tatyana 3 часа назад
"В среднем, женщины плачут от 30 до 60 раз в год." - женщины до трёх лет?
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23k
Dobry vojak Svejk Tatyana 2 часа назад
Старушки трёхлетние )))
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4k
Tatyana Dobry vojak Svejk Час назад
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16k
Alush 3 часа назад
С последним утверждением поспорил бы. С мужчиной легче договорится. Женщина более упрямая и чаще включает Маргарет Тетчер.
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2k
ых Alush 3 часа назад
И последнее утверждение противоречит первому - у тебя нет времени слушать, если ты тарахтишь как коробка.
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7k
bum-bum 4 часа назад
женщины средневековья, как и мужчины носили обувь на высоких каблуках и платформе чтобы полы одежды в говне уличном не измазать.
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809
Андрей 6 часов назад
Русским женщинам многие из этих фактов не подходят...)))
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