Интересные научные факты о женщинах

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Большинство женщин во время свадебной церемонии, а точнее идя к алтарю, улыбаются, когда как большинство мужчин хмурятся. По словам ученых, это связано со способностью по-разному скрывать свое волнение и стресс. И если мужчины, чтобы не упасть от переживаний в ЗАГСе, делают суровую гримасу, то женщины улыбаются во все 32 зуба.Число женщин, жалеющих о своем браке через неделю после свадьбы равен 22%.По статистике, красивые женщины после 25 лет зачастую становятся несчастными. Получается, что счастье женщины обратно пропорционально ее красоте.Женщины более легче переживают несчастную или неразделенную любовь. По статистике, большинство случаев суицида на почве любовных страданий совершают именно мужчины. Женщины же более эмоционально устойчивы к данной сердечной проблеме и находят успокоение в других вещах.Согласно статистике преступлений, именно замужние женщины чаще становятся нарушительницами закона. У мужчин наоборот — большинство преступлений приходится на холостяков.Около года своей жизни женщина тратит на решение того, что ей надеть.В среднем, женщины плачут от 30 до 60 раз в год.Интересно, что обувь на каблуках первыми начали носить мужчины, в далеком 17 веке. Женщины подхватили эту моду позже и лишь для того,чтобы выглядеть мужественнее. А сейчас туфли на каблуках являются одним из главных составляющих женской привлекательности, женственности и сексуальности.У женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин.Женщины дышат грудью, а мужчины — животом.Доказано, что женщины — лучшие организаторы. Они способны работать в режиме многозадачности быстрее и результативнее, чем сильная половина человечества.Женщины лучше видят в темноте, так как у них лучше развито периферическое зрение.Женщины более успешны в переговорах, чем их коллеги-мужчины. А все от того, что они внимательнее слушают собеседника, испытывая потребность в общении и получении новой информации.