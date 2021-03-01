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«Люди из 90-ых, расскажите, каково оно было на самом деле?»

«Люди из 90-ых, расскажите, каково оно было на самом деле?» (1 фото)

Автор:
01 марта 2021 10:48
Метки: 90-е   Назад в 90е   Россия   старшее поколение   
702
1
Ну как? Как-то!
Прошу прощения за сумбур!

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Метки: 90-е   Назад в 90е   Россия   старшее поколение   
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39  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
В обморок не падал конечно,но колбасный сыр вместо колбасы долгое время приходилось есть
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3k
tamin 8 минут назад
Учителя убили из-за денег вместе со всей семьей его и детьми. Брат.
Черкизон. Причём не только на черкизовском, а везде. Образ жизни. Чёрные. Все их боятся а кто не боится, того бьют.
Учёные работают грузчиками. Зарплаты у воспитателей в саду...ад.
Стыд везде. Армия, менты, презик, за учителей. За все.
Видеоплеер вместо квартиры.
Обманывают все и всегда.
Наркоманы. Везде шприцы. Клей. И соседние с ума люди. Очень было много бормочущих людей и "не в себе"..
Секты. Их была тьма.
Общее состояние постоянного страха. Спасибо родителям, что закрыли собой большую часть вопросов. Я только в 97 году в универ поступал и самый ад не прошел
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27k
lem02 9 минут назад
Ахинея какая то. Я 69 года рождения. Что то голодных обмороков не помню.
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8k
harlamov 12 минут назад
Любимая тема кремлеботов.
А что 60-е, 70-е, 80-е не вспоминаете?
Ельцин и Путин это одна мафия. Каждый из их банды сколотил состояние на крови народной.
Путин такой же ворюга как Ельцин. Его прямой наследник и подельник по грабежу.
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152
dranvlad 16 минут назад
На 90е выпало мне с 10 до 20 лет, я в то время учился, сначала в школе, потом в технаре. Для меня было золотое время, благодаря родителям не знал проблем с едой и шмотками. Уже потом осознал, какого гемороя им это стоило. Спустя года - вернул бы время: двор,друзья, качалка... Ностальгия...
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4k
Hemul_D 20 минут назад
Поучил зарплату полтора "мильёна" пятидесяти рублевыми купюрами, нес ее домой, натурально, в целлофановом пакете. И кстати да, для сравнения, пачка сигарет стоила 10 тыров.
Тот, кто топит за святые девяностые, пусть утопится в собственных фикалиях.
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−4
_________ 21 минуту назад
у всех по разному было, кто привык к зарплате у тех хреново, кто сам себе добывал, получше... кто с законом всегда был не в ладах замечательно... а уж те середнячки кто у власти в то время был вообще лучше всех! ни контроля сверху, ни контроля снизу... делай что хочешь!
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−136
Сергей Полчаса назад
Эх, золотые времена, свободный рынок...
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3k
Wertos Полчаса назад
97... Устраиваюсь на работу... Через 3 месяца получаю какой-то аванс 50р или 50т.р., не помню... Мужики смеются... Типа ты ещё нормально, у нас первые деньги за 9 месяцев...
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5k
Шурави 42 минуты назад
Так это же "святые 90-е", " свобода слова" и всё такое, ахеджаковы и венедиктовы были рады, сыты и довольны.
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1k
scorpi83 48 минут назад
"- курицу за пару лет ел только раз..."
Меня мелкого, так вообще за курицу, чуть в очереди не раздавил в году, так этак, 92-94.
Родителям меня пришлось брать т.к. в магазине давали по тушки курице в одни руки
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9k
Енот Полиграфович 50 минут назад
1997 год...Зима. Город Иваново. В общественный транспорт-автобус, заходит в шубе, цветастом платке, с сумками в обоих руках, ярко накрашенная молодая не то узбечка, не то цыганка, в ушах большие золотые серьги...к ней подходит женщина-контроллер"оплатите проезд!"-а я не могу!!!...Удивление у продавца билетов-"почему?"
-Я БЕЖЕНКА!!!
-Гриша! Останови автобус! ...Беженка? А ну так выходи и беги!
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35k
dima423 59 минут назад
у меня полегче прошло))) а так помню в школе гуманитарку давали от стран запада, сухое молоко, и всякую такую хрень, помню ряды бабок у каждого метро и вокзала, торгующих сигами (в том числе поштучно) и водкой паленой, помню все кругом бутылки собирали и сдавали, помню детей в метро дышащих пакетами с моментом и бензином, помню как люди в игровых автоматах зависали и проигрывались "до трусов", помню разруху, убитые дороги, обшарпанные дома в центре москвы, куча хаотичных разномастных ларьков, все обвешано дешевой рекламой, помню что были мысли "надо валить из этой страны", помню как 500 баксов считалось окуенной ЗП в москве)
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19k
SerGProS Час назад
Пацаны сказали, что поедут в центр.Там, говорят, можно разжиться настоящими патронами, кто-то даже пистолет подобрал. Ходят слухи о снайперах, которые отстреливают таких "сталкеров". Сказки, конечно же.

Ларьки растут как грибы после дождя. Многие уже почему-то сгорели. Вечером слушали выстрелы. На следующий день ходили смотреть на места попадания пуль.

Появилось новая мода - спортивные костюмы и кожаная куртка. Рядом - "Самбо -70". Около него таких пруд-пруди.

Советская обувь сносилась (накопил!) денег на навороченные кроссовки. Прошел дождь и все навороты отклеились.Клей момент в помощники, где-то штопаю, где-то даже вытяжные клепки.

Родителям говорю, что пойду в армию.Так на еде и одежде хотя бы 2-года сэкономим.Пусть хоть в Чечню. Не страшно не взирая на "невзоровские" репортажи как прижимают чехов а потом по приказу отпускают...
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35k
dima423 SerGProS 44 минуты назад
у меня щас ребенок в самбо 70 занимается, возле входа паркануться негде чтобы ребенка забрать, битком машины, и все сплошные лексусы бмв и мерседесы)
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26k
Антон Час назад
Ужасное время. Пока в Москве идиоты крушили власть, радовались с плакатами и восторгались расстрелом Белого Дома, мы в глубинке тихо ух*евали от происходящего безумия. Что испытывали? Лично я: стыд за непомерное унижение великой страны, опасение за себя из-за нации, полное неприятие происходящего. И до сих пор испытываю, ибо те люди никуда не делись, и каждый день с разжравшимися харями хрюкают с экранов.
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27k
Snork Snorkoff Антон 58 минут назад
Вот потому всё и случилось, что вместо обещанного "И все как один умрем за власть Советов" вы сидели на опе и испытывали стыд. Так что сидите теперь уже ровно на жердочке и испытывайте его дальше.
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5k
Шурави Антон 39 минут назад
Ну да, вот только среди крушивших москвичей были единицы.
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737
Александр Snork Snorkoff 17 минут назад
Ну почему так категорично. Люди на то и люди чоб ошибаться и исправлять ошибки.
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3k
Andy Час назад
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4k
КремлеКот Час назад
В 1991 мне стукнуло 40, было уже двое детей. С деньгами, конечно, было туго, но не до такой степени, чтобы "хлеба дома не было, в обморок падали, чирии от авитаминоза", как пишут, не было. И среди родственников-знакомых такого не помню.
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3k
tamin КремлеКот 2 минуты назад
Для 70 лет прекрасно сохранились.
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45k
noName Час назад
Мне лет 6-7 было,примерно 95-96...Мы с товарищем игрались и бегали вокруг наших мам,которые о чем то общались.Метрах в 15 от нас около ларьков сидел маленький,тощий мальчик,явно не русский.В городе у нас тогда было много "не русских",как поговаривали беженцы,с Чечни.Мы другом, с детской наивностью,подошли и вроде позвали его играть с нами.Он что то сказал,языка мы не понимали,мамы тут же нас от него отвели...Уже прошло кучу времени,но я на всю жизнь запомнил его глаза,столько боли и отчаянья в глазах я больше никогда не видел и дай Бог не увижу!!!90-е для меня навсегда останутся "детскими глазами",наполненными болью и отчаяньем...
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26k
Седой Час назад
Сколько народу в то время уьехало из страны и не самых глупых
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4k
pilgrimnl Седой 41 минуту назад
а сколько померло?
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7k
costa Седой 24 минуты назад
я уехал толкать науку в великобританию
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480
Весёлые сандали. Час назад
Помню свою радость, когда подруга помогла устроиться на работу с зарплатой $ 50 в месяц. Это было в три раза больше, чем я получала на предыдущем месте работы.
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3k
Андрина Час назад
Я жил на Чукотке.Как-то раз в школе зимой променял несколько игрушек на пару редисок и огурцы.Уж не знаю где второй мальчик их достал.Зимой на Чукотке свежие овощи были чудом.
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