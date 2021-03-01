«Люди из 90-ых, расскажите, каково оно было на самом деле?»

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Ну как? Как-то!
Прошу прощения за сумбур!
Прошу прощения за сумбур!
Ну как? Как-то:
Прошу прощения за сумбур!
- прошу маму пойти в гости к знакомым поесть
- отчиму не платят зарплату
- деньги только у бабушки, пенсия 274 рубля. Куль сахара 130.
- перестал ходить в школу так как порвалась обувь
- сдаем бутылки
- мама говорит в автобусе, что мне 6,а хитрый кондуктор спрашивает в каком я классе. Палю тему. Из автобуса не выгнали, но сказали опосаться контролёров
- мама и отчим не пьют, но какие-то потерянные
- появляются хозяева жизни, заводят бойцовых собак, которые гоняют нас детей по двору. Хозяева только усмехаются
- валят авторитета, на поминки во дворе поляна. Можно пожрать
- в Чечне убили милиционеров, весь город смотрит как гробы везут на лафетах
- рис достал, блюю с него уже
- отчим научился нас подстригать, ибо денег на парикмахера нет
- падаю в обморок в школе
- в подъезде нарки
- хожу в маминых кроссовках, которые она купила при СССР в Прибалтике
- у брата чирии из-за авитоминоза
- пока нет урожая у бабушке дома, весной вообще кранты
- на день здоровья в школу вместо чокопай и печенек несу картоху и огурцы. Было стыдно, но как не странно дети на природе лучше едят картоху
- курицу за пару лет ел только раз...
Прошу прощения за сумбур!
- прошу маму пойти в гости к знакомым поесть
- отчиму не платят зарплату
- деньги только у бабушки, пенсия 274 рубля. Куль сахара 130.
- перестал ходить в школу так как порвалась обувь
- сдаем бутылки
- мама говорит в автобусе, что мне 6,а хитрый кондуктор спрашивает в каком я классе. Палю тему. Из автобуса не выгнали, но сказали опосаться контролёров
- мама и отчим не пьют, но какие-то потерянные
- появляются хозяева жизни, заводят бойцовых собак, которые гоняют нас детей по двору. Хозяева только усмехаются
- валят авторитета, на поминки во дворе поляна. Можно пожрать
- в Чечне убили милиционеров, весь город смотрит как гробы везут на лафетах
- рис достал, блюю с него уже
- отчим научился нас подстригать, ибо денег на парикмахера нет
- падаю в обморок в школе
- в подъезде нарки
- хожу в маминых кроссовках, которые она купила при СССР в Прибалтике
- у брата чирии из-за авитоминоза
- пока нет урожая у бабушке дома, весной вообще кранты
- на день здоровья в школу вместо чокопай и печенек несу картоху и огурцы. Было стыдно, но как не странно дети на природе лучше едят картоху
- курицу за пару лет ел только раз...
Авторский пост
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Метки: 90-е Назад в 90е Россия старшее поколение
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