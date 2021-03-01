«Люди из 90-ых, расскажите, каково оно было на самом деле?»

Ну как? Как-то:



Прошу прощения за сумбур!



- прошу маму пойти в гости к знакомым поесть



- отчиму не платят зарплату



- деньги только у бабушки, пенсия 274 рубля. Куль сахара 130.



- перестал ходить в школу так как порвалась обувь



- сдаем бутылки



- мама говорит в автобусе, что мне 6,а хитрый кондуктор спрашивает в каком я классе. Палю тему. Из автобуса не выгнали, но сказали опосаться контролёров



- мама и отчим не пьют, но какие-то потерянные



- появляются хозяева жизни, заводят бойцовых собак, которые гоняют нас детей по двору. Хозяева только усмехаются



- валят авторитета, на поминки во дворе поляна. Можно пожрать



- в Чечне убили милиционеров, весь город смотрит как гробы везут на лафетах



- рис достал, блюю с него уже



- отчим научился нас подстригать, ибо денег на парикмахера нет



- падаю в обморок в школе



- в подъезде нарки



- хожу в маминых кроссовках, которые она купила при СССР в Прибалтике



- у брата чирии из-за авитоминоза



- пока нет урожая у бабушке дома, весной вообще кранты



- на день здоровья в школу вместо чокопай и печенек несу картоху и огурцы. Было стыдно, но как не странно дети на природе лучше едят картоху



- курицу за пару лет ел только раз...