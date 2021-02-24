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О том, как приготовить воробья…

О том, как приготовить воробья… (1 фото)

Автор:
24 февраля 2021 12:24
Метки: воробей   история   кулинария   
433
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А ведь, кроме шуток, в нашей кулинарной традиции еще 100 лет назад воробьи были обыденным продуктом. Их, как и других мелких птичек – свиристелей, гаршнепов – нашими прабабками рекомендовалось готовить следующим образом...

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Метки: воробей   история   кулинария   
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12k
Объект реальности 3 часа назад
Да ладно, потерпите скоро зима кончится опять ежетина будет.:)
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Taximaxi 20 минут назад
Человек от животного отличается семью днями голода. Через семь дней без жратвы мы будем гоняться за крысами и друг другом.
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Клёст Час назад
Если дело дошло до поедания воробьёв, то рецептура уже в принципе до лампочки)))
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6k
vitenok 2 часа назад
В детстве жарили воробьёв пару раз. Не от голода, конечно, просто хрен знает, вот жарили и ели. Точнее, запекали в глине. Может, обезьянье что нибудь просыпалось.
Ещё в норки тарантулов писали, что бы поймать этого тарантула, и залить потом эпоксидкой. Листья какие то жрали, называли их солдатский хлеб, с карагача кажется. Всё, что похоже на ягоды, ели. Луковицы подснежника ели. В общем, кухня была достаточно разнообразной. Дома не интересно было, борщи всякие, манты, в общем, проза. Банка спи.женых маринованых помидоров из подвального сарая была в сто раз вкуснее , чем такие же помидоры на столе во время обеда.
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34k
jonnyD 2 часа назад
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48k
Татьянин день 2 часа назад
..... и это пишет практикующий диетолог из Днепропетровска ???
Похвально Маша , жги дальше ......
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485
Мария Колповская Автор поста Татьянин день 2 часа назад
город называется Днипро ;)
и это пишу не я.... я всего лишь цитирую в данном случае первоисточник ;)
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48k
Татьянин день Мария Колповская 2 часа назад
А раньше то , Маша , раньше .... как город именовался ???
Есть некий символизм , что пора жрать даже воробьёв на Украине .
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485
Мария Колповская Автор поста Татьянин день Час назад
у города было много различных названий, как и названий козацких поселений, из которых он, в свое время, возник ;) Вас история названий какого именно района инетерсует? :)
на счет символизма - не берусь судить, дело в том, что цитируемая книга имеет мало отношения к региону, в котором я живу.... Так что, пожалуй, о символизме и приемственности вы можете рассказать больше, чем я ;)
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19k
BillyBonzz Мария Колповская Час назад
город называется Екатеринослав, Первоначальное название Екатеринослав, в честь Святой Екатерины, небесной покровительницы императрицы Екатерины II, по предложению Григория Потёмкина город назывался так в 1776 1796 и 1802 1926 годах. В письменных источниках название «Екатеринослав» впервые упоминалось 23 апреля 1776 года в рапорте азовского губернатора Василия Черткова Григорию Потёмкину, где была такая фраза: «проект на построение губернского города Екатеринослава на речке Кильчене, недалеко от впадения её в реку Самару с подлежащим планом, профилями, фасадами и со сметами». Город находился на левом берегу Днепра до 1784 года. Затем строительство официально перенесли на правый берег. В указе Екатерины II от 22 января 1784 года сказано: «Губернскому городу под названием Екатеринослав быть по лутчей удобности на правой стороне реки Днепра у Кайдака…» (имелся в виду Новый Кодак).

В 1796 1802 годах город назывался Новороссийском. Переименование произошло в рамках стремления императора Павла I уничтожить всякие напоминания о деятельности его матери, императрицы Екатерины II. После смерти Павла I император Александр I возвратил городу в 1802 году прежнее название.

В 1926 году город был переименован в Днепропетровск. Наименование образовано из названия реки Днепр, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля (Григория Петровского), который начинал здесь свою трудовую деятельность, впоследствие возглавлял народный комиссариат внутренних дел РСФСР (1917 1918), являлся председателем Всеукраинского революционного комитета (1919 1920), одновременно Всеукраинского ЦИК (1919 1938) и ЦИК СССР (1922 1938).
Находился на различных партийных должностях Советской Украины и Союза ССР: член Политбюро и ЦК КП(б) Украины (1920 1938), кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1918 1919, 1920 1921 гг. Член ЦК РКП(б) ВКП(б) в 1921 1939 гг. В 1926 1939 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК.
19 мая 2016 года Верховная рада Украины в рамках процесса декоммунизации переименовала город Днепропетровск в Днепр.
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BillyBonzz Татьянин день Час назад
а "раньше" у них больше нет, все что было до майдана 2014 года у них теперь "до нашей эры".
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
потерпите, скоро ежи проснутся =)
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575
Serg Dex 2 часа назад
Мало воробьев стало, сожрали чтоль, зато этих говнометов-скворцов расплодилось.
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11k
Анатолий Соколов 3 часа назад
а про приготовление деликатеса - паштета из языков зябликов?
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485
Мария Колповская Автор поста Анатолий Соколов 2 часа назад
надо поискать :) там много забавных рецептов... есть даже варианты с ферментацией дичи на протяжении некоторого времени, закопанной в землю. Убили, закопали, оно там.... ммм... прошло процесс ферментации :)) откапываете, готовите :)
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7k
bum-bum 3 часа назад
так и жрать с говном?
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9k
Eltiftel bum-bum 2 часа назад
нет. надо сначала напугать, а потом потрошить
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7k
bum-bum Eltiftel 2 часа назад
сложно ловить напуганного воробья
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485
Мария Колповская Автор поста bum-bum 2 часа назад
вы предполагаете, что наши пробабки кишки воробьев тщательно промывали? :))
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Eltiftel bum-bum Час назад
не сложно. поймал в руку, и как давай орать на него...
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bum-bum Мария Колповская 40 минут назад
ваши скорее всего - нет))
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