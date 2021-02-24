О том, как приготовить воробья…

Очистить и выпотрошить. Изжарить в сливочном масле, а внутренности изрубить с французской булкой и шпиком, яйцом, солью и перцем, а затем – намазать на греники.

Поверх паштета из внутренностей на каждую гренку уложить по воробью, сложить это все в блюдо и полить сверху соусом из шампиньонов с лимоном и мадерой…

Блюдо готово!

Рецепт взят из книги по домоводству «Образцовая кухня», 1892 год.