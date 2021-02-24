О том, как приготовить воробья…

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А ведь, кроме шуток, в нашей кулинарной традиции еще 100 лет назад воробьи были обыденным продуктом. Их, как и других мелких птичек – свиристелей, гаршнепов – нашими прабабками рекомендовалось готовить следующим образом...
Очистить и выпотрошить. Изжарить в сливочном масле, а внутренности изрубить с французской булкой и шпиком, яйцом, солью и перцем, а затем – намазать на греники.
Поверх паштета из внутренностей на каждую гренку уложить по воробью, сложить это все в блюдо и полить сверху соусом из шампиньонов с лимоном и мадерой…
Блюдо готово!
Рецепт взят из книги по домоводству «Образцовая кухня», 1892 год.
Поверх паштета из внутренностей на каждую гренку уложить по воробью, сложить это все в блюдо и полить сверху соусом из шампиньонов с лимоном и мадерой…
Блюдо готово!
Рецепт взят из книги по домоводству «Образцовая кухня», 1892 год.
Авторский пост
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Ещё в норки тарантулов писали, что бы поймать этого тарантула, и залить потом эпоксидкой. Листья какие то жрали, называли их солдатский хлеб, с карагача кажется. Всё, что похоже на ягоды, ели. Луковицы подснежника ели. В общем, кухня была достаточно разнообразной. Дома не интересно было, борщи всякие, манты, в общем, проза. Банка спи.женых маринованых помидоров из подвального сарая была в сто раз вкуснее , чем такие же помидоры на столе во время обеда.
Похвально Маша , жги дальше ......
и это пишу не я.... я всего лишь цитирую в данном случае первоисточник ;)
Есть некий символизм , что пора жрать даже воробьёв на Украине .
на счет символизма - не берусь судить, дело в том, что цитируемая книга имеет мало отношения к региону, в котором я живу.... Так что, пожалуй, о символизме и приемственности вы можете рассказать больше, чем я ;)
В 1796 1802 годах город назывался Новороссийском. Переименование произошло в рамках стремления императора Павла I уничтожить всякие напоминания о деятельности его матери, императрицы Екатерины II. После смерти Павла I император Александр I возвратил городу в 1802 году прежнее название.
В 1926 году город был переименован в Днепропетровск. Наименование образовано из названия реки Днепр, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля (Григория Петровского), который начинал здесь свою трудовую деятельность, впоследствие возглавлял народный комиссариат внутренних дел РСФСР (1917 1918), являлся председателем Всеукраинского революционного комитета (1919 1920), одновременно Всеукраинского ЦИК (1919 1938) и ЦИК СССР (1922 1938).
Находился на различных партийных должностях Советской Украины и Союза ССР: член Политбюро и ЦК КП(б) Украины (1920 1938), кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1918 1919, 1920 1921 гг. Член ЦК РКП(б) ВКП(б) в 1921 1939 гг. В 1926 1939 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК.
19 мая 2016 года Верховная рада Украины в рамках процесса декоммунизации переименовала город Днепропетровск в Днепр.