FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг... Новый тренд пластической хирургии: уменьшение Новый тренд пластической хирургии: уменьшение Уникальные идеи для суперприбыльного бизнеса Уникальные идеи для суперприбыльного бизнеса И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" Быт на войне, вторая чеченская кампания Быт на войне, вторая чеченская кампания Работа автомеханика полна неожиданностей Работа автомеханика полна неожиданностей Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского... "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе Пророчества ближнего прицела Пророчества ближнего прицела Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Счастливая советская жизнь Счастливая советская жизнь Исторический винегрет прошлого Исторический винегрет прошлого
Главная > Фото 
Власти Украины заявили о планах отсоединиться от российских электросетей

Власти Украины заявили о планах отсоединиться от российских электросетей (1 фото)

Автор:
23 февраля 2021 23:11
Метки: Украина   люди   трындец   
450
1
Докажите мне пожалуйста,что они не являются уничтожителем своего народа....

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Украина   люди   трындец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Седой 3 часа назад
За газ реверсный платят больше, теперь будут и за электричество больше платить. Пусть скачут дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
Павел Астахов 44 минуты назад
За то и скакали, пускай продолжают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
andrey Час назад
Прикольно ! Видимо кураторы поняли что на фейк " без нашего газа они замёрзнут" уже никто не клюёт , подсунули сказку про " без нашего электричества им точно кирдык " !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa 2 часа назад
Мозги отскакали, бедные хохлы! Да и пусть! Эксперимент по переходу в средние века на украине продолжается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
citrus1 2 часа назад
Нам гаплык
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Нагайна 2 часа назад
Их проябалты покусали? Который день бродит сообщение, что Эвропам самим не хватает из-за морозов. А потом будет жара аномальная и будут экономить энергию из-за кондиционеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 2 часа назад
странно что РФ их еще не отключила...от всего вообще...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Сергей 3 часа назад
Ну воду в Крым не дают, надо и электричество им не давать. Или это другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
588
User1982 Сергей 2 часа назад
электричество не дают, а продают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko 3 часа назад
За то майдан скакал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 3 часа назад
У меня уже лет 20 как лежат стеариновые свечи,штук так 15ть, может передать им как акт доброй воли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
269
Сергей 3 часа назад
Ждет Украину второй, третий и четвертый "Чернобыль", поскольку регулировать пиковые нагрузки при помощи АЭС - это делать все для новой аврии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрьевич Сергей 3 часа назад
Ну эти и уши отморозят назло бабушке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
269
Сергей Юрьевич Час назад
На счет их безумия сомнений нет.
Но они на НАШИХ границах.
Не могли они свою "Украину" строить в Канаде?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
andrey Сергей Час назад
Если бы вы учились в школе то знали бы что немножко наоборот ! Когда была Киевская Русь ,на месте Москвы ещё жабы квакали !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михалыч 3 часа назад
Я понял. Укры были великие только когда не было цивилизационных благ. Море, вон, выкопали. Сделаем шумеров снова великими, отключим им ВСЁ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
Палыч Михалыч 3 часа назад
Не просто море выкопали, а из выкопанного Кавказ насыпали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ГородДомов 4 часа назад
им бы всю страну отсоединить и перенести в тихий океан . полная свобода и независимость .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 4 часа назад
Россия должна помочь украм и вырубить електричество сегодня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Броненосец Потелкам au3 3 часа назад
тем более, что за потребленную укры, как всегда, НЕ ЗАПЛАТЯТ
они никогда не платят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Коллекция запоминающихся снимков за 15.01.2020 Коллекция запоминающихся снимков за 15.01.2020 Фотоподборка за 20.03.2015 Фотоподборка за 20.03.2015 Можно ли успешно пересадить голову живому человеку? Можно ли успешно пересадить голову живому человеку? Фотоподборка за 05.03.2014 Фотоподборка за 05.03.2014 Фотоподборка за 13.09.2018 Фотоподборка за 13.09.2018
Вит Вит

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
3
77
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
Другая судьба Юрия Сенкевича
8
111
Другая судьба Юрия Сенкевича
﻿
Набирающие популярность
Металлург Иван, показавший блогерам «Кузькину мать», призвал к челленджу «Все профессии важны»
0
18
Металлург Иван, показавший блогерам «Кузькину мать», призвал к челленджу «Все...
30-летний канадец потратил уже 20&nbsp;000 долларов на превращение в дракона
0
55
30-летний канадец потратил уже 20 000 долларов на превращение в дракона
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#картинки#армия#ретро#ситуации#подборка#страна#путешествия
#Юмор#факты#Россия#кино#новости#сатира#прикольные#в мире#комментарии#сарказм
#люди#история#природа#Украина#приколы#смешно#прикол#интересное#настроение#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться