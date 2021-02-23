Власти Украины заявили о планах отсоединиться от российских электросетей

Украина планирует отсоединиться от единой электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Трансляция шла на странице украинского МИДа в Facebook.



«С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим «отрезаться» от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», — сказал Кулеба. По его словам, тогда прекратятся перетоки энергии из Белоруссии.



Кулеба заявил, что это поспособствует энергетической безопасности Украины и Европы.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что стране не придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии на отопительный сезон 2021/22 при проведении ремонтных работ как на тепловых электростанциях, так и на атомных.



В декабре 2019 года Украина приняла поправки в закон «О рынке электрической энергии», которые запретили импорт электричества из России на договорной основе. Однако 1 февраля страна возобновила импорт электроэнергии из России, а с начала января — из Белоруссии. Объем поставок составляет около 200 МВт.ч.