Новые веяния США: Алгебра – это расизм

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В Америке уже совсем тронулись с темой толерантности и расизма. В американском штате Орегон пришли к выводу, что математика содержит «идеи превосходства белой расы».
Мол, сосредоточенность на поиске правильного ответа – расизм, ведь сама идея того, что есть правильные и неправильные ответы – проявление расизма! Такой вот бред. Орегонские власти, по всей видимости, уверены, что «не белые» попросту не воспринимают стандартную алгебру и поэтому в штате теперь будут вводить курс «этноматематики». На мой взгляд, проявление расизма, это как раз этот курс «этноматематики», потому что кто-то заранее и необоснованно решил, что алгебра – она не для всех.
Алексей Пушков, сенатор РФ, очень хорошо у себя в телеграм-канале по поводу этой новости высказался: «Орегонские власти исходят из того, что участники движения BLM алгебру не воспринимают, а потому ее надо заменить чем-то попроще». Он также отметил, что, судя по такой идее, в курсе «этноматиматики» не должно быть чего-то сложнее таблицы умножения, хотя она тоже может оказаться слишком расистской. Однако такими темпами штат Орегон будет образцом в борьбе с расизмом в сфере преподавания математики, что, по всей видимости, закончится ее полным уничтожением как предмета в принципе. Ну а с ней, заодно, и заложенного в ней расизма.
И действительно – сама по себе идея настолько бредовая, что, в случае ее реализации, именно такая абсурдная концовка и подходит. Американцы переиграли сами себя в своей борьбе с расизмом, тут сложно что-то комментировать, настолько это идиотское решение.
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Алексей Пушков, сенатор РФ, очень хорошо у себя в телеграм-канале по поводу этой новости высказался: «Орегонские власти исходят из того, что участники движения BLM алгебру не воспринимают, а потому ее надо заменить чем-то попроще». Он также отметил, что, судя по такой идее, в курсе «этноматиматики» не должно быть чего-то сложнее таблицы умножения, хотя она тоже может оказаться слишком расистской. Однако такими темпами штат Орегон будет образцом в борьбе с расизмом в сфере преподавания математики, что, по всей видимости, закончится ее полным уничтожением как предмета в принципе. Ну а с ней, заодно, и заложенного в ней расизма.
И действительно – сама по себе идея настолько бредовая, что, в случае ее реализации, именно такая абсурдная концовка и подходит. Американцы переиграли сами себя в своей борьбе с расизмом, тут сложно что-то комментировать, настолько это идиотское решение.
Авторский пост
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Метки: расизм сша толерантность
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Белые всегда начинают первые !
Школьные чёрные доски .
Историю в конце концов ! Почему у Англии не было ни одного чёрного короля ?!
Неожиданно, да?
https://equitablemath.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1_STRIDE1.pdfhttps://equitablemath.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1_STRIDE1.pdf
В Америку эмигрирует бывший военный летчик, полковник, к тому же еврей. Его спрашивают: "Почему вы уехали?" А он: "Из-за антисемитизма. В семьдесят третьем году наша эскадрилья полетела бомбить Тель-Авив, а меня не взяли!
Следующим нетолерантным явлением они признают умение читать. С нетерпением ждем "интеллектуального прогресса" в американском обществе.