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Новые веяния США: Алгебра – это расизм

Новые веяния США: Алгебра – это расизм (1 фото)

Автор:
23 февраля 2021 20:32
Метки: расизм   сша   толерантность   
1074
1
В Америке уже совсем тронулись с темой толерантности и расизма. В американском штате Орегон пришли к выводу, что математика содержит «идеи превосходства белой расы».

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Метки: расизм   сша   толерантность   
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10k
Bill 3 часа назад
Я считаю что расизм - это когда в баскетбол играют только чёрные! В каждой команде половина игроков должны быть белые. Половина - женщины. Одна из них - беременная. Половина - представители ЛГБТ. И один инвалид - колясочник.
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7k
diman02 2 минуты назад
Запретите шахматы !
Белые всегда начинают первые !
Школьные чёрные доски .
Историю в конце концов ! Почему у Англии не было ни одного чёрного короля ?!
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1k
Влад Чернов 10 минут назад
у негров ладошки белые . пусть в суд подадут на это
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20k
Юрьевич 19 минут назад
Да пусть наконец придут к выводу, что сам факт жизни белого – проявление расизма и успокоятся
!
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1k
Denkk 41 минуту назад
Негров на плантации вМесте с их защитниками.
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35k
Бабай 47 минут назад
Высшая математика.
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4k
Bartello Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
Fishki_surfer Час назад
Я нашел эту методичку. Она так же предлагает бороться с империализмом и капитализмом.
Неожиданно, да?

https://equitablemath.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1_STRIDE1.pdfhttps://equitablemath.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1_STRIDE1.pdf
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Из Губермана, но не Гарики. Анекдот.
В Америку эмигрирует бывший военный летчик, полковник, к тому же еврей. Его спрашивают: "Почему вы уехали?" А он: "Из-за антисемитизма. В семьдесят третьем году наша эскадрилья полетела бомбить Тель-Авив, а меня не взяли!
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10k
кира 2 часа назад
В первом классе мы покупали счетные палочки. Верхом толерантности было бы наладить в Америке производство зеленых палочек для обучения черных "высшей математике".
Следующим нетолерантным явлением они признают умение читать. С нетерпением ждем "интеллектуального прогресса" в американском обществе.
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18k
ПаганецЪ 2 часа назад
Обезьяны не могут посчитать, сколько будет один банан плюс один банан.
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65k
Вит Вит 2 часа назад
Не дайте им остановиться.....Пусть идут этой же дорогой..Можно даже по пути следования,водички им подкидывать,что бы не выдохлись...
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704
Веселый Пук 2 часа назад
Цифра арабские и римские, а негретянских нет почему-то?
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18k
ПаганецЪ Веселый Пук 2 часа назад
До изобретения негритянских цифр осталось каких-то пара тысячелетий.
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12k
gavrosh 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
info-kozirev 3 часа назад
М-да,когда эти черти наконец вымрут уже от своей тупости и перестанут поганить этот мир.
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755
Ловите наркомана! 3 часа назад
Я бы на месте работодателей зарплату начислял в соответствии со своим видением этноматематики. И налоги платил...
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14k
Alex 3 часа назад
Белый день скоро расизмом объявят......
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26k
АнтонПолднев Alex 2 часа назад
Это ещё что. А белые ночи? Вообще кошмар.
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