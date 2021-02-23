Новые веяния США: Алгебра – это расизм

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Мол, сосредоточенность на поиске правильного ответа – расизм, ведь сама идея того, что есть правильные и неправильные ответы – проявление расизма! Такой вот бред. Орегонские власти, по всей видимости, уверены, что «не белые» попросту не воспринимают стандартную алгебру и поэтому в штате теперь будут вводить курс «этноматематики». На мой взгляд, проявление расизма, это как раз этот курс «этноматематики», потому что кто-то заранее и необоснованно решил, что алгебра – она не для всех.Алексей Пушков, сенатор РФ, очень хорошо у себя в телеграм-канале по поводу этой новости высказался: «Орегонские власти исходят из того, что участники движения BLM алгебру не воспринимают, а потому ее надо заменить чем-то попроще». Он также отметил, что, судя по такой идее, в курсе «этноматиматики» не должно быть чего-то сложнее таблицы умножения, хотя она тоже может оказаться слишком расистской. Однако такими темпами штат Орегон будет образцом в борьбе с расизмом в сфере преподавания математики, что, по всей видимости, закончится ее полным уничтожением как предмета в принципе. Ну а с ней, заодно, и заложенного в ней расизма.И действительно – сама по себе идея настолько бредовая, что, в случае ее реализации, именно такая абсурдная концовка и подходит. Американцы переиграли сами себя в своей борьбе с расизмом, тут сложно что-то комментировать, настолько это идиотское решение.