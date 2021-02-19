Забавные древнерусские ругательства

×

1. Бзыря«Сорванец, гуляка, повеса, шатун». Так ласково называли того, кто не сидит спокойно на месте. Связано с глаголом бзырить, который в применении к домашнему скоту означал «носиться, бегать туда-сюда, когда замучили слепни и жара».2. Ёнда (Шлёнда)«Баба непотребная». Отметим, что для распутных женщин было много бранных слов: безсоромна баба, волочайка, гульня, плеха, тетёшка и проч.3. Захухря«Ходить захухрёй» – «быть нечёсаным, неряшливым, растрёпанным».4. КуёлдаВсего лишь «сварливый (-ая), вздорный (-ая) мужик (баба)».5. МихрюткаУронит человек что-нибудь, непременно услышит: «Эх ты, михрютка!». Это значит «неуклюжий, неловкий».6. МордофиляОдно из обозначений дурака, но в данном случае не столько дурак, сколько чванливый дурак. У славян было много слов, обозначающих разную степень скудоумия, или глупости. Если родился дураком, то звали «божедурье»; чуть туповатый – «лободырный»; недалёкого ума человек – «межеумок».7. ТрупёрдаОзначало оно неповоротливую, медлительную бабу.8. ТюрюхайлоОдно из многочисленных выражений, связанных с внешними характеристиками людей. Так же, как и «захухря» применялось к неряшливым.9. ПыняОтносилось больше к женщинам в значении «гордая, надутая, недоступная».10. Фуфлыга«Невзрачный маленький мужичонка», а «фуфлыжничать – значит «без дела шататься, за чужой счёт жить, одним днём, в долг».