Забавные древнерусские ругательства

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У наших предков русичей было достаточно слов, которыми можно было обругать. Значения некоторых из них без труда угадываются интуитивно. Например, неповоротень – «неуклюжий» или глазопялка – «любопытная». Однако в большинстве своём смысл древнерусской брани мы без расшифровки не поймём. Для современного уха звучат эти слова весьма забавно. Вот подборка из 10 самых смешных бранных выражений у славян.
1. Бзыря
«Сорванец, гуляка, повеса, шатун». Так ласково называли того, кто не сидит спокойно на месте. Связано с глаголом бзырить, который в применении к домашнему скоту означал «носиться, бегать туда-сюда, когда замучили слепни и жара».
2. Ёнда (Шлёнда)
«Баба непотребная». Отметим, что для распутных женщин было много бранных слов: безсоромна баба, волочайка, гульня, плеха, тетёшка и проч.
3. Захухря
«Ходить захухрёй» – «быть нечёсаным, неряшливым, растрёпанным».
4. Куёлда
Всего лишь «сварливый (-ая), вздорный (-ая) мужик (баба)».
5. Михрютка
Уронит человек что-нибудь, непременно услышит: «Эх ты, михрютка!». Это значит «неуклюжий, неловкий».
6. Мордофиля
Одно из обозначений дурака, но в данном случае не столько дурак, сколько чванливый дурак. У славян было много слов, обозначающих разную степень скудоумия, или глупости. Если родился дураком, то звали «божедурье»; чуть туповатый – «лободырный»; недалёкого ума человек – «межеумок».
7. Трупёрда
Означало оно неповоротливую, медлительную бабу.
8. Тюрюхайло
Одно из многочисленных выражений, связанных с внешними характеристиками людей. Так же, как и «захухря» применялось к неряшливым.
9. Пыня
Относилось больше к женщинам в значении «гордая, надутая, недоступная».
10. Фуфлыга
«Невзрачный маленький мужичонка», а «фуфлыжничать – значит «без дела шататься, за чужой счёт жить, одним днём, в долг».
«Сорванец, гуляка, повеса, шатун». Так ласково называли того, кто не сидит спокойно на месте. Связано с глаголом бзырить, который в применении к домашнему скоту означал «носиться, бегать туда-сюда, когда замучили слепни и жара».
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2. Ёнда (Шлёнда)
«Баба непотребная». Отметим, что для распутных женщин было много бранных слов: безсоромна баба, волочайка, гульня, плеха, тетёшка и проч.
3. Захухря
«Ходить захухрёй» – «быть нечёсаным, неряшливым, растрёпанным».
4. Куёлда
Всего лишь «сварливый (-ая), вздорный (-ая) мужик (баба)».
5. Михрютка
Уронит человек что-нибудь, непременно услышит: «Эх ты, михрютка!». Это значит «неуклюжий, неловкий».
6. Мордофиля
Одно из обозначений дурака, но в данном случае не столько дурак, сколько чванливый дурак. У славян было много слов, обозначающих разную степень скудоумия, или глупости. Если родился дураком, то звали «божедурье»; чуть туповатый – «лободырный»; недалёкого ума человек – «межеумок».
7. Трупёрда
Означало оно неповоротливую, медлительную бабу.
8. Тюрюхайло
Одно из многочисленных выражений, связанных с внешними характеристиками людей. Так же, как и «захухря» применялось к неряшливым.
9. Пыня
Относилось больше к женщинам в значении «гордая, надутая, недоступная».
10. Фуфлыга
«Невзрачный маленький мужичонка», а «фуфлыжничать – значит «без дела шататься, за чужой счёт жить, одним днём, в долг».
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