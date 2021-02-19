Забавные древнерусские ругательства

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях Делюсь опытом быстрого удаления ржавчины в домашних условиях Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского... Прикольные картинки и другой юмор в конце недели Прикольные картинки и другой юмор в конце недели Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка Хитропопый пёс и его внимательная хозяйка 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» Как снимали знаменитые сцены культовых фильмов? Как снимали знаменитые сцены культовых фильмов? Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые снимки Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые... Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в... Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи Розыгрыш и мгновенная расплата Розыгрыш и мгновенная расплата Всё вразнобой Всё вразнобой Журнал «Огонек»: иллюстрации советской жизни Журнал «Огонек»: иллюстрации советской жизни Наксерачили: ужасные ситуации, когда понадобился копировальный аппарат Наксерачили: ужасные ситуации, когда понадобился копировальный аппарат Коты из приютов: снимки до и после обретения семьи Коты из приютов: снимки до и после обретения семьи В Ростове-на-Дону двое рабочих погибли при падении с автовышки после ДТП В Ростове-на-Дону двое рабочих погибли при падении с автовышки... Веселые картинки Веселые картинки
Главная > Фото 
Забавные древнерусские ругательства

Забавные древнерусские ругательства (1 фото)

Автор:
19 февраля 2021 20:11
Метки: Юмор   интересное   история   ругательства   русский язык   
989
1
У наших предков русичей было достаточно слов, которыми можно было обругать. Значения некоторых из них без труда угадываются интуитивно. Например, неповоротень – «неуклюжий» или глазопялка – «любопытная». Однако в большинстве своём смысл древнерусской брани мы без расшифровки не поймём. Для современного уха звучат эти слова весьма забавно. Вот подборка из 10 самых смешных бранных выражений у славян.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   интересное   история   ругательства   русский язык   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25
Ольга 4 часа назад
Че-т от бабушки запомнилось потатуй - это так называли подхалимов. А так полно: скалозуб, лоха (дура), машамрыга (машарыга), кикимора, выпороток, недоусок(недоумок), окаемок, немтырь и мн. др.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
Елда - срамной уд; почечуй - хворь срачная; чувахлай - боярин чебоксарский; упороть - обуянный гордыней отрок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Местные диалекты.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
kmg 3 часа назад
Что-то мне напоминает "Мордофиля" - это случайно не "Facebook". Тоже мордокнига.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок Хужеилось снок шебательно, какилось без проса и рыпок Окружены, но не сломлены Окружены, но не сломлены 15 самых знаменитых сладких старичков 15 самых знаменитых сладких старичков
Василий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
4
180
Гражданская позиция в стишках-пирожках
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
5
491
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
﻿
Набирающие популярность
«Летающий татарин» Рудольф Нуреев: 10 фактов о легендарном танцовщике
1
22
«Летающий татарин» Рудольф Нуреев: 10 фактов о легендарном танцовщике
13 мальчиков и ни одной девочки
0
6
13 мальчиков и ни одной девочки
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#Россия#картинки#сша#автомобили#природа#позитив#прикольные
#фото#интересное#интересно#дтп#кино#авто аварии#Разное#фейл#приколы#полиция
#факты#животные#подборка#аварии#люди#автомир#собака#дети#шоу бизнес#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться