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Сообщество Власть Манипуляции 121 пост • 14 подписчиков подписаться
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Бренд «Ольга Бузова» – популярный фрикопроект, или «Ночь, текила – нехило зацепила»

Бренд «Ольга Бузова» – популярный фрикопроект, или «Ночь, текила – нехило зацепила» (1 фото)

Автор:
07 февраля 2021 16:57
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Ольга Бузова   деградация   манипуляция   общество   песня   пропаганда   технологии   
623
1
– Вам нравится Бузова? – заискивающе улыбаясь, спросил меня недавно один молодой человек 16-ти лет, по интонации и выражению лица было понятно, что ему нравится.

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Метки: Ольга Бузова   деградация   манипуляция   общество   песня   пропаганда   технологии   
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19  комментариев
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1k
ых 3 часа назад
Поставил минус, ибо на мой взгляд, чем чаще вспоминать это недоразумение, тем больше идет ему на пользу. Отрицательное паблисити тоже паблисити.
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54k
Алекс Юстасов 8 минут назад
Да нормальная девка! Что вы на нее накинулись? Для борделя же самое то!
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0
loading_page 24 минуты назад
Поразительно, что наипосредственнейших текстах у нее такая же внешность. Российская эстрада априори кал, но были хотя бы экземпляры симпатичные. А тут просто не за что зацепиться
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7k
kaboza Полчаса назад
Рысь, Лариса, пулемёт,
перец, жижа, вертолёт,
Пол девятого, фломастер,
амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли,
поле кукурузово
– Вот такие мысли в голове у Бузовой
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57k
Опиум для народа kaboza Полчаса назад
Харламов и сам-то не сказать что ох"енный мыслитель.)))
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3k
Свирепый Бамбр 55 минут назад
Ваще насрать на нее. Но если будет возможность, то вдул бы! )))
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275
DjonDalton Свирепый Бамбр 8 минут назад
фу бля, у нее же волосы с затылка начинаются
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7k
Перст Указующий Час назад
фишкоминутка высокого искусства
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12k
Yasen_Perec Час назад
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40k
Максим Т. Час назад
"Я - поэт, зовусь я Цветик.
От меня вам всем приветик!"
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Пройдёт депутатом в думу по партийным спискам едрищей. 146%.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Ссылка coub.com
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24k
MatveiVainrub 2 часа назад
Мнению автора плюс. . НО нельзя забывать , что отрицательный пиар это тоже пиар .
Бузовщина это всё . Одним словом.
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6k
amrita 3 часа назад
А ведь 5 плюсов и 8 минусов( значит сидящим на Фишках ... нравится!!!
Не слушать, не видеть такое на экране не хочется.
Я - ПРОТИВ БУЗОВОЙ.
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9k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Автор, не жалко было времени искать инфу про эту "звездульку", а потом еще и составлять пост?
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7k
Barachek_Obachek Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Автор для вас старается. Вы же заходите в пост - значит интересно
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1k
ых Barachek_Obachek 2 часа назад
Нет, я зашел с целью влепить минус, ибо свою позицию высказывал выше. Пост не читал.
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9k
Агент Безопасной Национальности Barachek_Obachek 2 часа назад
Я бы и без этой информации спокойно бы жил. Даже не заметил бы ее отсутствия.
Есть - зайду из уважения, пробегусь по диагонали, оценю старание (именно старание, а не свое отношение к персонажу поста).
Но вопрос к автору не снимаю - мне действительно интересно: что, правда готовы тратить время на поиски ТАКОГО?
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978
СДД 3 часа назад
Сказано веско, но субъект недостойный.
Это можно было сказать проще, и молокосос бы понял:
Ссылка www.youtube.com
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