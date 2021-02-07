Бренд «Ольга Бузова» – популярный фрикопроект, или «Ночь, текила – нехило зацепила»

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Конечно, можно было бы высказаться сразу, но ответить нужно не огульно, а компетентно, чтобы не травмировать психику подростка и аргументировано донести своё отношение к субъекту вопроса. Поэтому, извинившись за неосведомлённость в таком жизненно важном вопросе, взяла время на выяснение своего отношения к феномену «Ольга Бузова».Открыв Википедию, не забудьте зажмурить глаза от света званий, регалий и заслуг сей медийной персоны. И пускай электронная энциклопедия не считает нужным указывать информацию об образовании звезды, главное – отмечен авторитетный старт её карьеры (реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ») и все почётные звания: российская телеведущая, певица, актриса, модельер, писательница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года – шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». С 2010 по 2018 годы Бузова активно участвовала в телепрограммах в качестве гостя, участника и ведущей: «Битва экстрасенсов», «Давай поженимся», «Танцы со звездами», «Бабий бунт» на «Первом канале», а также в роли жюри на шоу «Танцы на ТНТ», «Comedy Баттл», снималась в популярных сериалах и фильмах.4 апреля 2018 года Ольга Бузова во время пресс-конференции анонсировала запуск собственной криптовалюты «Бузкоин». В 2018 году открыла в Москве два собственных ресторана «BUZ.Food». В июле 2018 певица оказалась на шестом месте в рейтинге Forbes «50 звёзд шоу-бизнеса и спорта» .26 августа 2018 года на телеканале ТНТ стартовало шоу «Замуж за Бузову».В 2017 году она представила свой дебютный студийный альбом «Под звуки поцелуев», а с декабря этого же года отправилась в тур по городам России с одноимённым альбому шоу. В июле 2018 года Ольга выступила на VK FEST в Санкт-Петербурге.Естественно, что Instagram вездесущей супердивы – один из самых популярных в российском сегменте: количество её подписчиков уже превысило там 9,5 млн. человек, по этому показателю она переплюнула даже самого президента США Дональда Трампа.В 2012 году звезда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В 2016 года они развелись. Детей у 34-летней звезды пока нет.Итак, искупаемся в отдельных эпизодах из поэтических шедевров музыкальной лирики звезды шоу-бизнеса, окунёмся в глубины её смыслов. Данный эксперимент не рекомендуется для особо впечатлительных меломанов и людей с обострённым эстетическим вкусом:ПЕСНЯ «БЕРИ МЕНЯ»1.Что-то есть в твоих глазах, глазах нескромноеНевесомое, не скрывай свои ощущения.Что-то есть в твоих словах, словах огромное,От которого вылетаешь во всех направлениях.Припев:А ты бери-бери меня, меня, оу!А ты бери-бери меня, меня, ах!А ты бери-бери меня, меня, -Полетаем, полетаем!А ты бери-бери меня, меня, о-о!А ты бери-бери меня, меня, -Полетаем, полетаем!Полетаем, полетаем!ПЕСНЯ «НОЧЬ – ТЕКИЛА»1. Он обжигает моё сердце кипятком.Он запивает крепкий whiskey молоком.Я понимаю до чего же он хорош -Ни на кого он не похож.Припев:Жарких губ его прикосновения.Он - моё свободное падение!Растворяюсь в нём, как соль в Текиле,Поскольку в моей крови его промилле.Ночь, Текила - нехило зацепила.Ночь, Текила - я с ним на всё забила.Ночь, Текила - нехило зацепила.Ночь, Текила - я с ним про всё забыла. (Ах!)2. Он проникает в мою кровь, как алкоголь.Он утоляет всё, что вызывает боль.Он мой наркотик, он зависимость моя -Мне без него просто нельзя (просто нельзя)!ПЕСНЯ «ОДНА НОЧЬ»1. На всё у нас одна лишь ночь, чтобы узнать любовь.На всё у нас только ночь, чтобы понять любовь.На всё у нас одна лишь ночь, чтобы узнать любовь.На всё у нас только ночь, чтобы понять любовь.На всё у нас одна лишь ночь.2. Смотришь на меня загадочно,Снова мне тебя недостаточно.Готова на многое сегодня я.Наши стоны вновь словно симфония.Полночь на часах всё ближе к нам.Ты же видишь сам одежда лишняя.И всё, что у нас с тобой - одна лишь ночь.Нам просто нужна любовь, пойдём со мной.Я хочу знать, какой ты на вкус.Ты вместо сна, ну и пусть.ПЕСНЯ «МАЛО ПОЛОВИН»1. Легче, проще. Уже не кажетсяТак бесконечно без тебя.Ночи, хочешь? Мне наплевать,Чего теперь ты хочешь без меня.В моей Вселенной ты был господин -И никого вокруг, только ты один.Но оказалось, что ты не незаменим;Я открываю мир других мужчин!Припев:Мало половин, мало, мало половин!Мало половин, мало, мало половин!Мало половин, мало, мало половин -Я открываю мир других мужчин!2. Чаще, слаще, лучше, чем было,Сделав выводы, я остаюсь настоящей.Я больше сильной и счастливойОдна не боюсь быть!И этот мир весь тянется ко мне,И тянется ко мне, тянетянется ко мнеМир других мужчин, с ним я наедине -Я наедине, я на-я наедине!Как красноречиво в последнем музыкальном шедевре поётся о злой мести бывшему «господину Вселенной»: рефреном звучит «Я открываю мир других мужчин»… А это «Чаще, слаще, лучше, чем было». И всё равно всё время «мало, мало, мало половин»!Учитесь, мол, девочки, как нужно поступать с тем, с кем не сложилось. Вот вам совет от вашего прекрасного кумира.Даже для дилетантов в музыке заметно отсутствие способности Ольги к пению. Это неудивительно, потому что у Бузовой нет никакого музыкального образования, и она никогда нигде петь не училась. Ситуацию спасает современная музыкальная аппаратура и профессиональные звукооператоры.К примитивизму смысловой части песен и их однообразным простеньким мелодиям добавляется аморальный и деструктивный содержательный посыл видеоряда клипов Бузовой, которые, конечно же, сняты в лучших традициях клипов западных поп-звёзд. Например, в жутко аморальном клипе, снятом совместно с Настей Кудри на песню «Нам будет жарко», они предстают обнажёнными. А начинается этот трэш с диалога:– Ну чё, я слышала, ты поёшь? – вульгарно спрашивает Настя.– Ну как пою… так, рот открываю под фанеру! – без ложной скромности гордо и самодовольно признаётся в своей бездарности "звезда".Очевидно, что Бузова – раскрученный профессиональными пиар-менеджерами человек-бренд, который используют для трансляции в массы через центральные СМИ определённых идей и моделей поведения. Всем известно, что задача современных профессиональных пиар-менеджеров: как из ничего сделать что-то, интересное целевой аудитории.У нас есть время морально подготовиться к тому, что Ольга Бузова будет в списке кандидатов на следующих президентских выборах. Подобный опыт её коллеги по «Дому -2» нам известен.– Вам нравится Бузова?– Как и кому может нравиться человек, который работает на деструктивный вклад в массовую культуру, а следовательно на одебиливание народа, на разрушение страны?!Основные идейные посылы, которые транслируются в общество через бренд «Ольга Бузова»:►Пропаганда откровенной глупости, наивности и инфантилизма как привлекательной модели поведения девушки. Находясь уже в достаточно зрелом возрасте, в телевизионных проектах Бузова ведёт себя развязно, нелепо, под видом шуток говорит всякие спонтанные глупости, совершенно не думая и не стесняясь того, что над ней откровенно потешаются.Как-то в одном интервью она самодовольно заявила в камеру: «Вы сейчас все живёте в эпоху Ольги Бузовой»► Пропаганда бесстыдства, вульгарности, пошлости и разврата.Почти в каждой её песне звучит формула: Любовь = похоть. Клипы изобилуют сексуализированными образами.► Пропаганда наркотиков. В текстах песен часто встречается тема алкоголя, сигарет и/или используется соответствующая лексика.«Принимай меня в мелочах,И за два часа до сна.Дыши мной в затяг,И в затяг люби меня».«Ты, ты мой алкоголь, ты моя боль,Но всё равно тебя буду любить.Пусть говорят, что не любовь -Я не могу ничего изменить!»► Дискредитация института семьи, так как безнравственные тексты песен способствуют развращению морального облика молодёжи, в текстах пропагандируется «любовь» на одну ночь, романтика одинокой жизни:«Я привыкаю, я привыкаю,Я привыкаю снова просыпаться одна.Мне больше не больно, больше не больно.Поверь, это не слезы – это просто вода.Мне больше не больно, больше не больно.Я привыкаю…»Сама певица разведена и бездетна.– Эй, биомусор, как тебе туса? Я прививаю вам чувство вкуса!– скандируют на стадионе тысячи человек. «Испортишкуру» – называется сообщество в ВКонтакте, пропагандирующее татуировки. Сообщество «МДК», сокращение от «мудак», имеет 10,5 миллионов подписчиков, а значит 10,5 миллионов людей добровольно признающих себя таковыми.Очевидно, что современному обществу навязана мода на бездарность и уродство! Уничтожение homo sapiens переведено в открытую, уже ничем не завуалированную форму. Более того, переведено в тренд на добровольную деградацию. То есть в схеме пошагового внедрения морально недопустимых явлений в обществе «Окна Овертона» моральное уродство крепко установлено на стадии «популярно». Вспоминается изречение Платона о том, что «обезьяны – это выродившиеся люди». Давайте пока не поздно общими усилиями останавливать этот тренд на вырождение, навязчиво насаждаемый массовой антикультурой! Ведь столько хорошей музыки и поэзии на свете!