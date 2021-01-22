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Женщину оштрафовали за то, что она слишком громко кричала, пока ее избивал муж

Женщину оштрафовали за то, что она слишком громко кричала, пока ее избивал муж (1 фото)

Автор:
22 января 2021 18:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   домашнее насилие   жить в россии   насилие   новости   уголовная статья   
1282
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В селе Зольное (Самарская область) между супругами в мае 2020 года произошел конфликт. Соседи вызвали полицию, пожаловавшись на шум. Сотрудники МВД приехали и, не учитывая обстоятельств, решили, что женщина виновата в нарушении тишины.

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Метки: Россия   домашнее насилие   жить в россии   насилие   новости   уголовная статья   
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12  комментариев
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73k
Броненосец Потелкам Час назад
Если годами терпела и не заявляла - не все так там просто.
Тем паче, что алконавты никогда никакие штрафы не оплачивают.....откуда там деньги
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13k
vikklu Броненосец Потелкам 54 минуты назад
А ты уже всё знаешь, как там и что там.
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49k
Похабыч 16 минут назад
Полиция не имеет права штрафовать за нарушение тишины уже как года три.
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10k
Евгений Полчаса назад
Вот убьют, тогда и кричите.
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3k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Женщину оштрафовали за то, что она слишком громко кричала, пока ее избивал муж
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5k
Дельфин Красивый 49 минут назад
скрепненько!
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833
ВазгенСемёнович 55 минут назад
Правильно обжаловать надо, иначе любое нелепое постановление останется в силе, сами себя бумажки не отменяют, только по жалобе, которую еще и грамотно составить нужно.
Формальных тонкостей дела не знаю поэтому и сказать определенного ничего не могу. Хотя в судах не редко бывает откровенный беспредел.
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833
ВазгенСемёнович 57 минут назад
Почему таких соседей не штрафуют? У меня было как сын родился, в 16 часов соседи начинали шпилиться и орали как будто дьявола изгоняют!
Почему таких соседей не штрафуют? У меня было как сын родился, в 16 часов соседи начинали шпилиться и орали как будто дьявола изгоняют!
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6k
vitenok Час назад
Пиз.д.ежь. Это даже круче, чем дворец Путина.
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526
Обратная сторона Луны Час назад
Женщину оштрафовали за то, что она слишком громко кричала, пока ее избивал муж
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5k
кот базилий 2 часа назад
Наверно он ее не избивал , а ..... ну вы поняли.
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Комментарий удален
−6
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