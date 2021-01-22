Женщину оштрафовали за то, что она слишком громко кричала, пока ее избивал муж

В селе Зольное (Самарская область) между супругами в мае 2020 года произошел конфликт. Соседи вызвали полицию, пожаловавшись на шум. Сотрудники МВД приехали и, не учитывая обстоятельств, решили, что женщина виновата в нарушении тишины.
Она попыталась обжаловать решение в суде, указав причину шума - ее жестоко избивал муж. Но суд оставил решение комиссии в силе.
Летом того же года она попала в больницу вся в синяках и с истощением, ее сестра заявила, что как минимум месяц женщину морили голодом. В этой семье есть дети, которые рассказали, что отец регулярно избивал маму, морил голодом, после чего закрывался на кухне с друзьями, устраивая пьянки. Когда сестра пострадавшей приехала к ним в гости, та весила почти 35 килограмм.
На мужа заведено уголовное дело, его должны передать в суд, обвинение по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
Но штраф, выписанный за "нарушение тишины" так и не был отменен.
Летом того же года она попала в больницу вся в синяках и с истощением, ее сестра заявила, что как минимум месяц женщину морили голодом. В этой семье есть дети, которые рассказали, что отец регулярно избивал маму, морил голодом, после чего закрывался на кухне с друзьями, устраивая пьянки. Когда сестра пострадавшей приехала к ним в гости, та весила почти 35 килограмм.
На мужа заведено уголовное дело, его должны передать в суд, обвинение по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
Но штраф, выписанный за "нарушение тишины" так и не был отменен.
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Тем паче, что алконавты никогда никакие штрафы не оплачивают.....откуда там деньги
Формальных тонкостей дела не знаю поэтому и сказать определенного ничего не могу. Хотя в судах не редко бывает откровенный беспредел.