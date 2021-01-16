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Доктор Мясников засомневался в природном происхождении коронавируса

Доктор Мясников засомневался в природном происхождении коронавируса (1 фото)

Автор:
16 января 2021 00:37
Метки: Мясников   биологическое оружие   коронавирус   эпидемия   
233
1
Мясников заявил, что в марте 2020 года информация о появлении новой формы коронавирусной инфекции была воспринята спокойно, так как механизмы распространения таких инфекций хорошо известны.

Источник:

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Метки: Мясников   биологическое оружие   коронавирус   эпидемия   
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27  комментариев
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
Чувак жидко обосрался весной со своими прогнозами и оценками ситуации.
Из-за чего на его совести смерти людей, погибших из-за ложного чувства безопасности.
Теперь, сука, в свое оправдание заговоры ищет...
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15
PUIXUI Полчаса назад
правильно мелет .вирус придумала бункерная козлина для обнуления ...
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6k
Ф Ив Полчаса назад
Кто за то, чтобы доктор Мясников был срочно отправлен на переаттестацию?
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574
Alexander Час назад
Могу одно утверждать, если судьбою предписано утонуть то в огне не сгоришь, удивляет с каким спокойствием нам опять втирают то, чтобы мы не расслаблялись, типа - прививочные не будут болеть, но могут быть разносчиками этой заразы, и кстати, сами учёные доказывают, что через какой-то момент вакцина перестает защищать и прививочный может опять заболеть короной, ну что сказать, могу смело утверждать, что вся эта компания предназначена для информационно-экономической войны и вирус рукотворен, не нужно на природу всё сваливать, она ещё ответит, и ответит так что хреново всем будет.
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3k
Юрий Ковальчук Час назад
А это доктор? я гляжу оно в телевизоре и инстаграмме появляется чаше чем на работе
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26k
Acu900 Час назад
Ну и фамилия у этого доктора...
Ну и фамилия у этого доктора...
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Ну вот и напомнил о себе и снова его вспомнили.
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Абасраца автаритет, йопта!!!
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Заканчивайте пиар этого гуманоида!
Он здесь зарабатывает деньги. Кто первый закричал что китайцы сделали этот вирус, даже суд какой-то хотели организовать? Чьё у него гражданство? А где живут его дети и какое у них гражданство? То-то же...

А верить этому или нет, поинтересуйтесь вначале - он микробиолог, вирусолог чтобы делать такие выводы?
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7k
Prostovopros 4 часа назад
Автор обвиняет СМИ в нагнетании, а сам то вывалил набор ахинеи и ещё говорящую голову из телека подключил, которая за год уже несколько раз поменяла мнение о видении проблемы. Инфекции распространялись очень и быстро, когда ещё все пешком ходили и в лучшем случае на коне или под парусом. А сейчас, когда на самолётах вся Планета летает, у него вопрос - а почему так быстро распространилась зараза?
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26k
АнтонПолднев Prostovopros 3 часа назад
Почему в Китае, откуда всё пошло пандемии уже нет. 1,5млрд человек населения. США первое место. Население 328млн.
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7k
Prostovopros АнтонПолднев 3 часа назад
Ну, что происходит в Китае на самом деле мы мало знаем, но недавно писали, что они закрыли район на несколько миллионов человек из-за пандемии. Есть он, родимый, у всех, к сожалению.
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11k
info-kozirev Prostovopros 3 часа назад
Нет,у него вопрос по геному вируса цитирую "Как минимум один фрагмент генома вируса, который отвечает за передачу от животного к человеку, никак не мог получиться эволюционным путем." второй момент,а чем занималась медицина всего мира,прекрасно зная,что любой вирус способен к мутации (кстати по поводу быстроты распостранения,Эбола в Африке была локализована довольно быстро,хотя "весь мир на самолетах летает" да и туристов там всегда предостаточно,однако,ни одного случая вспышки Эболы нигде,кроме Африки не было,да и другие болезни с ТАКОЙ скоростью никогда в истории не разлетались по миру,холеру победили,чуму заглушили,полиомиелит заткнули (кстати именно СССР спасал США тогда) а тут,какая то разновидность пневмонии и весь мир сидит на жопе в нокауте (так не бывает)
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26k
АнтонПолднев Prostovopros 3 часа назад
Верно. А кто писал? Бабушки у подъезда? Или на заборе? А. Наверное в самом надёжном источнике информации. В интернете.
Они действительно закрыли. Из-за того, что было обнаружено 2 случая. Район больше 10млн человек.
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7k
Prostovopros info-kozirev 41 минуту назад
СССР нет уже... А именно в молодом СССР победили кучу инфекционных болезней после Мировой и Гражданских войн. Первый министр здравоохранения Семашко разработал алгоритм борьбы с эпидемиями. И было это сто лет назад. Нет СССР - бардак на Планете.
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314
Алексей 4 часа назад
Вероятно хорошие доктора идут лечить, а плохие делать бредовые комментарии в телеящике.
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7k
Prostovopros Алексей 4 часа назад
В этот раз он про прелести новой конституции ничего не выдал - а было и такое.
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73k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Больше всего офигеваю с того, что он - 1953 г.р.
сцука, как он так выглядит ???????????????
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7k
Prostovopros Броненосец Потелкам 4 часа назад
Подтянутая говорящая голова. Что вас смущает?
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73k
Броненосец Потелкам Prostovopros 4 часа назад
67 лет
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610
Борис 5 часов назад
Очередная "говорящая голова"?
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−13
слово молвить 5 часов назад
а этот доктор в больнице бывает?
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7k
Prostovopros слово молвить 4 часа назад
Это уже не важно - он давно не доктор ))
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4k
RomaXz 5 часов назад
Что, опять шапочка из фольги слетела ?
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3k
Шура ОсЕчкин 5 часов назад
Кому-то еще интересно мнение этого подонка-лизоблюда?
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Prostovopros Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Нам с тобой )) - ведь мы зашли в этот пост ))
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