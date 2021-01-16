Доктор Мясников засомневался в природном происхождении коронавируса

Мясников заявил, что в марте 2020 года информация о появлении новой формы коронавирусной инфекции была воспринята спокойно, так как механизмы распространения таких инфекций хорошо известны.
В худшем случае можно было ожидать, что заражение пойдет по пути Азиатского гриппа 1957–58 гг. или Гонконгского гриппа 1968–1970 гг., когда в первом случае на протяжении нескольких лет от болезни погибли 1 млн человек, а во втором — около 4 млн.
«Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах Мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний», — заявил Мясников.
Мясников подчеркнул, что он не сторонник теорий заговора, но, учитывая мгновенное распространение вируса на разных континентах и большой накал, который создают СМИ по ходу этого дела, он все меньше склонен верить в естественное происхождение нового коронавируса.
«Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идёт, согласно законов Природы», — заявил Мясников.
Напомним, почти сразу после начала пандемии нового коронавируса по всему миру в марте 2020 года ряд экспертов заговорили о странностях в структуре SARS-CoV-2. Как минимум один фрагмент генома вируса, который отвечает за передачу от животного к человеку, никак не мог получиться эволюционным путем. Версии ученых об этом резко были подвергнуты остракизму в западных СМИ.
☝️Природу не обманешь, рано или поздно она возьмет свое – у нее свои законы. А все созданное человеком подчиняется другим законам. Практически синхронно в разных точках земного шарика ученые обнаружили несколько разных мутаций коронавируса. И сразу, как по команде, один за другим правительства начали вводить локдауны, причем еще жестче, чем прежде. Хотя до этого все в один голос твердили, что к новой волне эпидемии все готовы и все под контролем. А эти новые штаммы всего лишь чуть-чуть быстрее распространяются и все. Никаких других эффектов у них не выявлено и вакцины против них, как обещают, будут так же эффективны, как и против оригинального штамма. Из-за чего сыр-бор?
Или, может быть, стоит спросить ЗАЧЕМ весь сыр-бор? Зачем СМИ нагнетают истерию и давят на психику населению? И почему никто не обсуждает синхронность возникновения новых штаммов, зато действуют ровно так, как будто этот коронавирус в первый раз в жизни видят? В пору спросить, это паника или все-таки заговор?
«Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах Мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний», — заявил Мясников.
Мясников подчеркнул, что он не сторонник теорий заговора, но, учитывая мгновенное распространение вируса на разных континентах и большой накал, который создают СМИ по ходу этого дела, он все меньше склонен верить в естественное происхождение нового коронавируса.
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«Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идёт, согласно законов Природы», — заявил Мясников.
Напомним, почти сразу после начала пандемии нового коронавируса по всему миру в марте 2020 года ряд экспертов заговорили о странностях в структуре SARS-CoV-2. Как минимум один фрагмент генома вируса, который отвечает за передачу от животного к человеку, никак не мог получиться эволюционным путем. Версии ученых об этом резко были подвергнуты остракизму в западных СМИ.
☝️Природу не обманешь, рано или поздно она возьмет свое – у нее свои законы. А все созданное человеком подчиняется другим законам. Практически синхронно в разных точках земного шарика ученые обнаружили несколько разных мутаций коронавируса. И сразу, как по команде, один за другим правительства начали вводить локдауны, причем еще жестче, чем прежде. Хотя до этого все в один голос твердили, что к новой волне эпидемии все готовы и все под контролем. А эти новые штаммы всего лишь чуть-чуть быстрее распространяются и все. Никаких других эффектов у них не выявлено и вакцины против них, как обещают, будут так же эффективны, как и против оригинального штамма. Из-за чего сыр-бор?
Или, может быть, стоит спросить ЗАЧЕМ весь сыр-бор? Зачем СМИ нагнетают истерию и давят на психику населению? И почему никто не обсуждает синхронность возникновения новых штаммов, зато действуют ровно так, как будто этот коронавирус в первый раз в жизни видят? В пору спросить, это паника или все-таки заговор?
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Из-за чего на его совести смерти людей, погибших из-за ложного чувства безопасности.
Теперь, сука, в свое оправдание заговоры ищет...
Он здесь зарабатывает деньги. Кто первый закричал что китайцы сделали этот вирус, даже суд какой-то хотели организовать? Чьё у него гражданство? А где живут его дети и какое у них гражданство? То-то же...
А верить этому или нет, поинтересуйтесь вначале - он микробиолог, вирусолог чтобы делать такие выводы?
Они действительно закрыли. Из-за того, что было обнаружено 2 случая. Район больше 10млн человек.
сцука, как он так выглядит ???????????????