Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья

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"В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Прошу принять мое решение", - написала она в своем аккаунте в Instagram.Она добавила, что 11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, осенью прошлого года Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, врачи выявили несоответствие норме ряда показателей. "По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время. Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время. Также недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы", - сказали в пресс-службе.9 сентября 2018 года Авксентьева была избрана главой городского округа "город Якутск". Она стала первой женщиной-мэром Якутска. Авксентьева известна далеко за пределами своего региона, количество подписчиков ее Instagram-аккаунта - 206 тыс. Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию ее стали называть "мэром здорового человека". Так, в ноябре Авксентьева объявила о начале подготовки к продаже здания мэрии для пополнения городского бюджета.https://tass.ru/obschestvo/10430083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop