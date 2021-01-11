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Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья

Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья (1 фото)

Автор:
11 января 2021 03:14
Метки: Мэр Якутска   Россия   власть   
663
1
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья.

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Метки: Мэр Якутска   Россия   власть   
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
Карьера честного политика в РФ. Коротко и ясно.
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5k
Александр 3 минуты назад
Ну хоть так, 2 года плыть против течения по реке говна, коей является среда российских чиновников - уже очень много. И ушла нормально. Не всем честным чиновникам так везет. Евдокимову, например, не повезло.
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6k
klop 7 минут назад
Одной популистки хоть меньше будет, а то за словами дел так и не увидели.
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3k
TirAn Полчаса назад
Доканали или устала? Запугали?
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19k
pssst TirAn 22 минуты назад
Там к ней в сентябре еще стали подкатывать. Хочется верить, что на пустом месте. А то чуть ли не единственный пример адекватного чиновника.
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21k
Ваня 43 минуты назад
да уж... а что сказать?.. а нечего, не все так просто...
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2k
Mellivora 59 минут назад
Cнова буйным надо вожака искать. Сдулась пламенная революционерка.
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681
Пес Ди Цын Час назад
надо было воровать, и здоровье было б...
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13k
vikklu 2 часа назад
Сожрали тётку... Если Трампа схомячили, то что там какой-то мэр. Система, ёпта, в-одиночку её не сломать.
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Хочется верить, что следующий мэр не придумает такого популистского решения как продажа здания мэрии.
Для дизлайкающих: помимо мэрии администрация города имеет еще департаменты, которые находятся в других зданиях. Вот эти департаменты и можно перенести в собственно здание мэрии, а помещения департаментов сдавать в аренду (или отказаться от аренды этих помещений, если они не в собственности, а в аренде).
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19k
pssst Ф Ив 19 минут назад
Решение действительно тупое. Ну ладно, сами чиновники, им может и удобнее с загородных дач до окраинной мэрии ехать. Но ведь туда и простые люди добираться должны за бумажками.
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15k
Lynx 2 часа назад
Укатали сивку..
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19k
Влад 2 часа назад
Пропалывается огородик.
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10
Дмитрий Шушуев 3 часа назад
Вот и сказочке конец...
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4k
Иван 3 часа назад
Ну лучше уйти по состоянию здоровья, чем в сизо за убийство.
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928
akurys 3 часа назад
Всем пока! Получил постоянный бан! Навсегда.Кураторы сайта сочли меня видимо опасным. До свидания всем ! Всем удачи в этой жизни! Пусть сдохнут враги России!
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13k
vikklu akurys 2 часа назад
А как же ты каменты пишешь?
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928
akurys 3 часа назад
Она ещё долго продержалась. Да ещё и живая ... Не всем так везёт!
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1k
Лёха 4 часа назад
Сссссссссссьели, сссссссссс у к и ...
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113
Crazy Gary Лёха 3 часа назад
Согласен.
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sgb66 Лёха 19 минут назад
"сссссссссс у к и" - они повсюду...
"сссссссссс у к и" - они повсюду...
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